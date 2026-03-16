Erdoğan, İslam dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini ve Müslümanların dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Gazze'deki mazlumlar başta olmak üzere Filistin, Lübnan, Sudan, Somali, Yemen ve Arakan'daki mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla seksen bir ilimizin yanı sıra yeryüzünün dört bir yanında ilâ-i kelimetullah davasına gönül veren, kendisini bu yola vakfeden, ilmiyle, ahlakıyla, gayesiyle, eserleriyle, cehdi ve emeğiyle ümmete katkı sunan Fahr-i Kâinat efendimizin bizlere emanet ettiği ve her ikisine de sımsıkı sarıldığımız müddetçe yolumuzu şaşırmayacağımızı müjdelediği Kur'an ve sünneti dimağlara nakış nakış işleyen tüm hocalarımıza, kardeşlerimize buradan saygı, sevgi ve şükranlarımı iletiyorum.

Bu kutlu gecenin gerek milletimiz gerekse İslam alemine hayır getirmesini niyaz ederim. Gazze'deki mazlumlar başta olmak üzere Ramazan'ı ve Kadir Gecesi'ni zorlu şartlarda geçirmeye çalışan kardeşlerime en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.

Başkan Erdoğan 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın ödül töreninde katılımcılara hitap etti. (Görseller AA'dan alınmıştır)

"ÇOK ŞEREFLİ VE TAHLİHLİ BİR MİLLETİZ"

İslam'a, Müslümanlara ve insanlığa hizmet etmiş, hayatını emr-i bi'l ma'rûf nehy-i ani'l-münker yoluna adamış ve sonunda emaneti sahibine teslim ederek fani dünyadan ukbâya göç etmiş tüm hocalarımızı, tüm büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz tilavetleriyle gönül bahçemizi yeşerten Kur'an bülbüllerini tebrik ediyorum.

Aynı şekilde büyük finale katılan tüm kârilerimizi, hafızlarımızı, hocalarımızı yürekten kutluyorum.

Onuncu yaşını dolduran Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın daha nice seneler devam etmesini, bu müstesna organizasyonun hanelerimizi daha nice yıllar Kur'an sesleriyle tezyin etmesini diliyorum. Bu kıymetli programı on sene boyunca ekranlara taşıyıp çok geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturan TRT ailemizi ve katkı sunan Diyanet İşleri Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

Değerli dostlar, hepimiz biliyoruz ki hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Biz zaman zaman unutma gafletine düşsek bile hamdolsun gerçekten çok nasipli, şerefli, çok talihli bir milletiz.

Kim ne derse desin, bu iltifatı kendimiz için en büyük şeref payesi olarak görüyor, bu ümmetin, bu milletin, bu medeniyetin bir parçası olmakla daima iftihar ediyoruz.