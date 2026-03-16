Fenerbahçe'de kalan 8 maç için tek parola galibiyet

Fenerbahçe'de futbolcular ile yapılan toplantının ardından hedef tüm maçları kazanmak. Samandıra’da takımla toplantı yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, “Kalan 8 maçımızı da kazanmak boynumuzun borcu. Taraftarımızı artık üzmeyeceğiz” dediği öğrenildi.

  • Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile toplantı yapılarak bazı ültimatomlar verildi.
  • Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.
  • Saran toplantıda ligde kalan 8 maçın kazanılması gerektiğini ve bunun taraftarlara karşı bir borç olduğunu belirtti.
  • Başkanın konuşmasının ardından futbolcular sezonun geri kalanında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.
  • Toplantıda takım içinde birlik ve motivasyonun artırılması hedeflendi.

Fenerbahçe'de gündem çok yoğun! Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile toplantı yapılmış ve bazı ültimatomlar verilmişti. Edinilen bilgilere göre, bu gelişmeler doğrultusunda Sarı-Lacivertli kulüp planını belirledi.

GÜCÜMÜZ MEVCUT

Ayrıca Başkan Sadettin Saran'ın futbolcularla da bir toplantı yaptığı gelen bilgiler arasında. Başkanın Samandıra'da yaptığı zirvede "Bakın çocuklar taraftarımız için yapacak çok şeyimiz var. Bize her koşulda destek veriyorlar. Ligde kalan 8 maçımızı kazanmalıyız. Bu taraftarlarımıza karşı bizim boynumuzun borcu. Şampiyonluk inancımız var. Gücümüz ve kalitemiz var. Bu dediklerim çok önemli. Dediklerim doğrultusunda büyük bir ciddiyetle ilerleyelim" dediği öğrenildi.

FUTBOLCULAR HIRSLI

Başkanın konuşmasının ardından takım içinde birlik ve motivasyonun artırılması adına futbolcuların da söz aldığı ve sezonun geri kalanında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade ettikleri aktarıldı.

YİNE AYNI SENARYO

Bu yılki Antalyaspor beraberliği ve Karagümrük mağlubiyeti ile birlikte Fenerbahçe, mart ayından sonra son 4 sezonda 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu düşüş grafiği şampiyonluk yarışını etkiledi.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, son yıllarda mart ayından itibaren yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, son 4 sezonda mart ayı sonrasında çıktığı karşılaşmalarda 5 yenilgi ve 7 beraberlik alarak kritik bir düşüş grafiği sergiledi. Bu tablo, takımın şampiyonluk yarışında önemli avantajlar kaybetmesine neden oldu. Bu süreçte kaybedilen puanlar, ligdeki zirve mücadelesinde dengeleri
değiştirirken, Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutlarını da zora sokuyor.

Bu sezon da benzer bir tablo yaşandı. Mart ayının başında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler için asıl büyük şok ise geçtiğimiz günlerde geldi. Sarı-Lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Toplam 2 maç sonunda 5 puan kaybedildi.

