YİNE AYNI SENARYO

Bu yılki Antalyaspor beraberliği ve Karagümrük mağlubiyeti ile birlikte Fenerbahçe, mart ayından sonra son 4 sezonda 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu düşüş grafiği şampiyonluk yarışını etkiledi.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, son yıllarda mart ayından itibaren yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, son 4 sezonda mart ayı sonrasında çıktığı karşılaşmalarda 5 yenilgi ve 7 beraberlik alarak kritik bir düşüş grafiği sergiledi. Bu tablo, takımın şampiyonluk yarışında önemli avantajlar kaybetmesine neden oldu. Bu süreçte kaybedilen puanlar, ligdeki zirve mücadelesinde dengeleri

değiştirirken, Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutlarını da zora sokuyor.