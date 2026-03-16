İSRAİL ORDUSUNA "KAHRAMAN" DEDİ ERCO/ECE Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Birtan Erdoğan, Tel Aviv'de yaşıyor, Türkiye'de ticari faaliyetler yürütüyor. İsrail'in soykırımcı ordusunu "Giborim" diyerek "kahraman" olarak tanımlıyor. Boğaziçi mezunu olduğu öğrenilen Ali Birtan Erdoğan, Müslümanları hedef alan paylaşımları ifşa olunca hesabını apar topar kapattı.





İSRAİL'İN "TÜRKÜ"SÜ... KENDİSİNE "TÜRK SİYONİST" DİYOR, İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR



İsrail'de yaşayan ve sosyal medyada ürettiği içeriklerde İsrail ve Siyonizmin propagandasını yapan Türk vatandaşı Türkü Avcı.



Avcı, katıldığı Sözcü TV yayınında "İsrail, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi. Türkiye'de İslamcı propaganda var. İsrail sevilmiyor. Filistin'de eşcinsel olamazsınız, Orta Doğu'da sadece İsrail'de eşcinsel olabilirsiniz" demişti.







Kendisine "Türk siyonist" diyen Türkü Avcı'nın CHP seçmeni olduğu, şu sıralar Silivri'de yolsuzluktan yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği görüldü.



SİYONİSTLERİN AVUKATI CONGAR HUKUK



Avcı'ya tepki gösteren Türk sosyal medya kullanıcıları ise İstanbul'da faaliyet gösteren Congar Hukuk Bürosu tarafından dava ediliyor. Bahse konu hukuk bürosu terör devleti İsrail lehine propaganda yapanları savunuyor.





Büronun sahibi Cem Congar'ın Yahudilerin Şabat Bayramı'nı kutladığı paylaşımlar mevcut.