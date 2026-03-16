DOSYA: Türkçe konuşan Türk siyonistler! İsrail'in 5. kollarını isim isim açıklıyoruz: Kimi gazeteci kimi Ekremci kimi ise çifte pasaportlu

İsrail'in ileri uç karakolluğunu yapan siyonist hesaplar milli güvenliğimizi tehdit ediyor. Kendini "Türk Siyonist" olarak tanımlayıp mason localarıyla ortak hareket eden bu profiller içimizde barınıyor. Özel sektörden avukatlığa, gazetecilikten akademisyenliğe çeşitli maskelerle etki ajanlığı yapıyor. Kimi İsrail ordusuna "kahraman" diyor, kimi "Ben Türk siyonistim" demekten çekinmiyor... Kimi ise çifte pasaportun verdiği rehavet ile devleti tehdit etme cüreti gösteriyor. İzzet Murat Gülter, Arzu Kuriş, Kenan Çamurcu, Kayahan Uygur, Fırat Erez, Koray Pehlivanoğlu kimliğini belli edenler. Anonim "pro-İsrail" aparatlarının sayısı da azımsanmayacak derecede. Takvim.com.tr "Türkçe konuşan Türk siyonistler"in dosyasını açtı.

Terör devleti İsrail'in bölgedeki saldırganlığı azgın bir köpek gibi günden güne artıyor. ABD ile ortak bir şekilde İran'da yürütülen savaşta 17 gün geride kaldı. İsrail ordusu "Hizbullah" bahanesiyle Lübnan'a kara harekatı başlattı.

"Zamane Hitler"i olarak bilinen soykırım şefi Netanyahu'nun "Bölgede haritaları değiştireceğiz" sözleri hafızalardaki yerini korurken; Tel Aviv' "Arz-ı Mev'ud"hayali uluslararası istikrar ve güvenliği tehdit ediyor.

MOSSAD TETİKÇİLERİNİN 5. KOL FAALİYETLERİ

Bu süreçte MOSSAD tetikçileri ve siyonist işbirlikçiler Türkiye'yi hedef alan 5. kol faaliyetlerine hız verdi. İsrail'in etki ajanları "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" şeklinde kara propaganda yürüttü.

Kamuoyunda panik ve güvensizlik ortamı oluşturmak için psikolojik harekat yürüten İsrail tandanslı hesaplara karşın harekete geçildi. 28 Şubat tarihinden bugüne 400'den fazla hesaba erişim engeli getirildiğini belirtti. Yapılan ağ analizleriyle söz konusu hesapların tüm bağlantı ve irtibatları da tespit edildi.

Bu 400 hesabın yanı sıra Türkiye'de "sanal saha faaliyeti" yürüten Mossad tetikçileri hala varlığını sürdürüyor. Özellikle hem İsrail hem de Türk vatandaşlığına sahip "çifte vatandaşlar" bu süreçte dikkatleri üzerine topluyor.

TAKVİM.COM.TR "PRO-İSRAİL" APARATLARINI TEK TEK DEŞİFRE ETTİ

Takvim.com.tr sosyal medyadaki pro-İsrail aparatlarını mercek altına aldı. Deyim yerindeyse arı kovanına çomak soktu.

"Gazetecilik" kisvesiyle İsrail'in değirmenine su taşıyan, kendini "Türk Siyonist" olarak tanımlayıp mason localarıyla ortak hareket eden bu profiller içimizde barınıyor.

Büyük bir kısmı özel sektörde boy gösteriyor.

İSRAİL ORDUSUNA "KAHRAMAN" DEDİ

ERCO/ECE Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Birtan Erdoğan, Tel Aviv'de yaşıyor, Türkiye'de ticari faaliyetler yürütüyor. İsrail'in soykırımcı ordusunu "Giborim" diyerek "kahraman" olarak tanımlıyor.

Boğaziçi mezunu olduğu öğrenilen Ali Birtan Erdoğan, Müslümanları hedef alan paylaşımları ifşa olunca hesabını apar topar kapattı.

İSRAİL'İN "TÜRKÜ"SÜ... KENDİSİNE "TÜRK SİYONİST" DİYOR, İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR

İsrail'de yaşayan ve sosyal medyada ürettiği içeriklerde İsrail ve Siyonizmin propagandasını yapan Türk vatandaşı Türkü Avcı.

Avcı, katıldığı Sözcü TV yayınında "İsrail, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi. Türkiye'de İslamcı propaganda var. İsrail sevilmiyor. Filistin'de eşcinsel olamazsınız, Orta Doğu'da sadece İsrail'de eşcinsel olabilirsiniz" demişti.

Kendisine "Türk siyonist" diyen Türkü Avcı'nın CHP seçmeni olduğu, şu sıralar Silivri'de yolsuzluktan yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği görüldü.

SİYONİSTLERİN AVUKATI CONGAR HUKUK

Avcı'ya tepki gösteren Türk sosyal medya kullanıcıları ise İstanbul'da faaliyet gösteren Congar Hukuk Bürosu tarafından dava ediliyor. Bahse konu hukuk bürosu terör devleti İsrail lehine propaganda yapanları savunuyor.

Büronun sahibi Cem Congar'ın Yahudilerin Şabat Bayramı'nı kutladığı paylaşımlar mevcut.

KOD ADI "TERESA" İSMİ EMEL... TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜŞMANI SİYONİST

İsminin "Emel" olduğu değerlendirilen ve X profilinde kendini "Gururlu Yahudi" olarak niteleyen bir hesap, Türkçe paylaşımlar yaparak hem Türkiye'yi hem de Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor.

Gazze'deki soykırımı savunan bahse konu profil Türkiye'ye işgalci deyip YPG terörünü savunuyor. İslam ve Müslüman düşmanlığı yapıyor.

@EmELBoYY rumuzu ile paylaşımlarına hala devam ediyor.

"TEL AVİV HAVASI" SOYKIRIM KAFASI!

Tel Aviv'de yaşayan ve muhtemelen çifte pasaporta sahip olan "@emmet77739968" rumuzlu siyonist hesap da Türkçe paylaşımlarla soykırımın gönüllü elçiliğini yapıyor.


"Tel Aviv Havası" ismiyle bizzat Tel Aviv'den görüntüler paylaşıyor, Türk milletini aşağılama cürreti gösterip "Yahudi olmakla da gurur duyarım" diyor.

Dahası Gazze'de soykırımların devam etmesini istiyor.

İZZET MURAT GÜLTER: İSLAM DÜŞMANI MOSSAD SÖZCÜSÜ

İzzet Murat Gülter, MOSSAD ve İsrail ordusunun etki ajanı olarak faaliyet gösteriyor.

Kur'an-ı Kerim'e "zırva" diyecek kadar cüretkar olan azılı siyonist kitleleri MOSSAD reçetesiyle etkilemeye çalışıyor. Katil Netanyahu'nun sözcülüğünü yapıyor.


Çifte pasaport sahibi olduğu değerlendirilen Gülter'in "İsrailliler, savaşın ortasında ülkelerine geri dönen tek halktır." şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

ARZU KURİŞ

Arzu Kuriş sosyal medyadaki siyonist takımın bir halkası.

Kuriş, "İsrail artık Şimon Peres dönemindeki "yumuşak" İsrail değil. İsrail'e karşı öfke ne denli büyüyorsa İsrail'in öfkesi de teknolojisi de askeri kapasitesi de o denli büyüyor" paylaşımlarıyla takipçi kitlesine eli kanlı İsrail'i yüceltiyor.

Türki siyonist Arzu Kuriş, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını yerine Yahudi tapınağı yapılasını istiyor.

MASKELER ARINDAN PRO-İSRAİL APARATLIĞI

Türkçe konuşan Türk siyonistler arasında "akademisyen" kimliği taşıyan ve "gazetecilik" kisvesiyle pro-İsrail aparatlığı yapanlar da mevcut.

Siyonist hesapların ağırlıklı olarak Kenan Çamurcu, Kayahan Uygur ve Adelina Sfishta'nın paylaşımlarını alıntılayıp desteklediği saptandı.

ABD'den fonlanan Çamurcu, Medyascope'ta yorumculuk yapıyor. Ruşen Çakır'ın yayınlarında boy gösteriyor. Sosyal medya da "İsrail sevici" bir profil.

YOLUNDA A.Ş! İSRAİL'İ ÖVÜYOR, ELEŞTİRENLERİ MAHKEMEYE VERİYOR

Dahası Kenan Çamurcu, İsrail'e destek paylaşımlarını kazanç kapısı haline getirmiş vaziyette. Önce toplumun sinir uçlarıyla oynuyor sonra da kendisini eleştirenleri mahkemeye verip tazminat davası açıyor.

İSRAİL APARATLARININ EN ÇOK RT'LEDİĞİ İSİM

"Gazeteci" Kayahan Uygur'un yaptığı paylaşımlar ise "Türkçe konuşup Türkçe paylaşım yapan" siyonistlere ilham oluyor.

Uygur, İsrail Ordusunun sözcüsüymüş gibi hareket ediyor "İSRAİL'DEN YENİ SÜRPRİZ. İNANAMAYACAKSINIZ" gibi mübalağalı başlıklarla IDF propagandası yapıyor.

"Türk TV'lerinde savaşla ilgili olarak anlatılanların tek kelimesi doğru değil. Zamanı geldiğinde herkes anlayacak"diyerek MOSSAD'ın dişli çarkına ekleniyor.


Fırat Erez, Koray Pehlivanoğlu ve Adelina Sfishta, Türkiye'deki siyonist terörün gönüllü propagandasını yapıyor.

İran'a yapılan saldırıları "müstehak" olarak görüp Gazze'deki soykırımı destekliyor.

"Siyonist" kayığındaki operasyon hesapları şu şekilde:

"@gyasln" rumuzlu Pandora


SİYONİST TEHDİT

@deyvidkoperfilt rumuzlu Bir Davut isimli hesap.

Bu hesaptan yapılan bir paylaşımda Türkiye'deki Musevilerin hedef haline getirildiği iddia edilip "Önlem alınmazsa gereğini yaparız"tehditleri savuruyor.

@OzlemZLH


MOSSAD TETİKÇİLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Dünyada artık savaşlar yalnızca kara, hava ve denizde yürütülmüyor. Deşifre olan MOSSAD aparatı hesaplar dijital ortamda İsrail adına psikolojik harp yürütüyor.

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar artarken; tetikçilerle kararlı mücadele hız kesmeden sürecek.

