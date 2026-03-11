Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'de tıkandı kaldı. Partinin yegane politikası "hırsızlık ve yolsuzluktan hüküm giyenlerin arkasına takılmak"oldu.
9 Mart'ta başlayan İBB'deki yolsuzluk davası sonrası CHP Genel Merkezi partililere"herkes Silivri'de olsun"diyerek baskı yaptı. Ancak baskılar sonuç vermedi. Silivri'deki CHP'lilerin sayısı günden güne eridi.
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'den etkili bir isim bu durumu "Aziz İhsan'ın arkadaşlarını aklamaya mı gidecektik? 103 yıllık partiyi mahkeme salonlarına düşürdüler" diyerek özetledi.
Nitekim 70 vekil İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin davanın başladığı gün Meclis'te kalarak Genel Merkez'i protesto etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tek kelime paylaşım yapmadı.
SİLİVRİ'Yİ DOLDURAMAYAN CHP SARAÇHANE İÇİN OTOBÜS KALDIRIYOR!
Ekrem İmamoğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğu Özgür Özel ve diğer CHP'li kurmaylara veryansın ettiği konuşuluyor. Silivri'yi dolduramayan CHP, Saraçhane'deki miting için taşımalı formül üzerinde duruyor.
İmamoğlu'ndan fırça yiyen Özel, "alanı kalabalık gösterebilmek" amacıyla yurt genelindeki belediye başkanlarına ve il başkanlarına talimat gönderdi.
MANİSA, DÜZCE, GİRESUN, KARABÜK, SİVAS...
Silivri baskısıyla Genel Merkez'in verdiği talimat sonrası CHP Manisa İl Başkanlığı, "Manisa'dan yola çıkıyoruz. Tüm ilçe başkanlıklarımızdan otobüs kalkacaktır. Ulaşım için ilçe başkanlıklarımızla iletişime geçin"duyurusunu yaptı. Düzce İl Başkanlığı,"Düzce'den yola çıkıyoruz" paylaşımıyla dikkat çekti. Giresun, Sivas, Karabük gibi birçok il başkanlığının da mitinge katılım çağrısında bulunan paylaşımlar yaptığı görüldü.
MYK'DA ANA GÜNDEM SİLİVRİ: ÖZGÜR ÖZEL POSTA GÜVERCİNİ GİBİ GEZMEYE DEVAM EDECEK
Öte yandan CHP'nin dünkü MYK'sının arka planı da belli oldu.
Takvim.com.tr'nin CHP içindeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; toplantıda ana gündem Silivri'de devam eden yargı süreci idi. 18 Mart'ta Saraçhane'de yapılacak miting de MYK'da konuşuldu. "Dava boyunca Silivri'de olacağız" denildi. CHP kurmayları, il mitinglerinin devam edeceğini belirtti.
PARTİLİLER TEPKİLİ: "GENEL MERKEZİ DE SİLİVRİ'YE TAŞIYALIM"
Bunun üzerine parti içinde"Genel Merkez'i de Silivri'ye taşıyalım" tartışmaları baş gösterdi. Silivri'yi boykot eden vekiller, partinin tek gündeminin İmamoğlu olmadığını savunuyor.
Ayrıca CHP'de "Ekrem İmamoğlu bagajını sırtımızdan atalım" diyenlerin sayısı da günden güne artıyor.