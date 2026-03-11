Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'de tıkandı kaldı. Partinin yegane politikası "hırsızlık ve yolsuzluktan hüküm giyenlerin arkasına takılmak"oldu.



9 Mart'ta başlayan İBB'deki yolsuzluk davası sonrası CHP Genel Merkezi partililere"herkes Silivri'de olsun"diyerek baskı yaptı. Ancak baskılar sonuç vermedi. Silivri'deki CHP'lilerin sayısı günden güne eridi.

Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'den etkili bir isim bu durumu "Aziz İhsan'ın arkadaşlarını aklamaya mı gidecektik? 103 yıllık partiyi mahkeme salonlarına düşürdüler" diyerek özetledi.