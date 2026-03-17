Son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle Galatasaray'da tüm dikkatleri çeken Barış Alper Yılmazile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Barış Alper Yılmaz Liverpool maçında.



Yıldız futbolcunun yarın deplasmanda Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında 3 İngiliz takımı tarafından canlı olarak Anfield'daizleneceği öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle bir süredir temaslarını sürdüren Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın scout ekiplerinin yıldız futbolcuyu canlı olarak takip edeceğive performansını raporlayacağı belirtiliyor. 3 takımın Barış'ı sezon sonuna kadar takip edeceği öğrenildi.