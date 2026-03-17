Son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle Galatasaray'da tüm dikkatleri çeken Barış Alper Yılmazile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
CANLI İZLEYECEKLER
Yıldız futbolcunun yarın deplasmanda Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında 3 İngiliz takımı tarafından canlı olarak Anfield'daizleneceği öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle bir süredir temaslarını sürdüren Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın scout ekiplerinin yıldız futbolcuyu canlı olarak takip edeceğive performansını raporlayacağı belirtiliyor. 3 takımın Barış'ı sezon sonuna kadar takip edeceği öğrenildi.
40 MAÇTA OYNADI
Sezon sonunda bu takımların Galatasaray'a teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon 40 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 14 asistlikperformans sergiledi. Güncel verilere göre 26 milyon euro değer biçilen Barış Alper Yılmaz'ınGalatasaray ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.
BİYONİK ADAM
Galatasaray'ın son haftalardaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, Sarı- Kırmızılı takımın son 19 günde oynadığı 6 maça da ilk 11'de başlayan tek isim oldu. Barış, ciddi süreler almasına rağmen etkili performansıyla alkış aldı. Milli futbolcu Liverpool önünde de büyük bir koz olacak.
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz bu sezon 10 gol, 14 asiste imza atarak 24 gole katkıda bulundu.
|19 GÜNDE 6 MAÇ
|TARİH
|RAKİP
|DK.
|25 Şubat
|Juventus
|120
|28 Şubat
|Alanya (Lig)
|66
|3 Mart
|Alanya (Kupa)
|45
|7 Mart
|Beşiktaş
|81
|10 Mart
|Liverpool
|90
|14 Mart
|Başakşehir
|74