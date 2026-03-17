İran saldırılarında öldüğü veya yaralandığı iddia edilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu basın mensuplarının karşısına çıkmazken, sosyal medya hesabından yayımlanan son iki videosunun yapay zeka ile üretildiği belirtilmişti. Bunun üzerine Netanyahu'nun halkın içindeymiş gibi yeni bir videosu yayınlandı. Fakat yapılan analizlerde Netanyahu'nun son videosunun da 'deepfake' olduğu belirlendi.

Videoda İsrailli asker ve sivil ile sohbet ederek "Sabırlı olun, sığınaklara yakın durun" çağrısında bulunan Netanyahu'nun parmağındaki yüzüğün saniyeler içerisinde kaybolup tekrar görünür olduğu fark edildi. Videoda yer alan karakterlerdeki gölge farklılıkları, konuşmalardaki dudak hareketleri, kulak rengindeki ani değişimler, arka plandaki nesnelerde anormal hareketler gibi çok sayıda teknik tutarsızlık saptandı.

Analizlerde, Netanyahu'nun parmağındaki yüzüğün sahneler arasında kaybolup tekrar belirmesi, bu tür dijital üretimlerin en büyük delili olan nesne sürekliliği hatası olarak öne çıktı.

Uzmanlar, videonun arka planındaki anormal titreşimleri ve frekans sapmalarını inceleyerek, içeriğin muhtemelen "Kling AI 1.6" veya "Luma Dream Machine 2.0" gibi gelişmiş yapay zeka modelleriyle oluşturulduğunu savundu.

YÜZÜK DETAYI

Videonun 0:26-0:28 saniyeleri arasında yüzüğün saniyeler içinde kaybolup tekrar belirmesi "temporal object coherence" eksikliği olarak vurgulandı.

GÖLGE VE IŞIK UYUMSUZLUĞU

Görüntüdeki köpek ve kız çocuğu karakterlerinin gölgeleri ile el hareketleri arasındaki 3-4 karelik kaymalar "AI blending" hatası olarak işaret edildi.

DUDAK-SES SENKRONU

Netanyahu'nun videosunun İbranice konuşma sırasında dudak hareketlerinin sesten 0.08 saniye geride kalması "phoneme mismatch" hatası olarak öne çıktı.