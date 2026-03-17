İran saldırılarında öldüğü veya yaralandığı iddia edilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu basın mensuplarının karşısına çıkmazken, sosyal medya hesabından yayımlanan son iki videosunun yapay zeka ile üretildiği belirtilmişti. Bunun üzerine Netanyahu'nun halkın içindeymiş gibi yeni bir videosu yayınlandı. Fakat yapılan analizlerde Netanyahu'nun son videosunun da 'deepfake' olduğu belirlendi.
Videoda İsrailli asker ve sivil ile sohbet ederek "Sabırlı olun, sığınaklara yakın durun" çağrısında bulunan Netanyahu'nun parmağındaki yüzüğün saniyeler içerisinde kaybolup tekrar görünür olduğu fark edildi. Videoda yer alan karakterlerdeki gölge farklılıkları, konuşmalardaki dudak hareketleri, kulak rengindeki ani değişimler, arka plandaki nesnelerde anormal hareketler gibi çok sayıda teknik tutarsızlık saptandı.
Analizlerde, Netanyahu'nun parmağındaki yüzüğün sahneler arasında kaybolup tekrar belirmesi, bu tür dijital üretimlerin en büyük delili olan nesne sürekliliği hatası olarak öne çıktı.
Ayrıca, görüntülerdeki gölge tutarsızlıkları, dudak hareketleri ile ses arasındaki senkronizasyon bozukluğu ve kulak rengindeki ani değişimler gibi adli veriler dikkat çekti.
Uzmanlar, videonun arka planındaki anormal titreşimleri ve frekans sapmalarını inceleyerek, içeriğin muhtemelen "Kling AI 1.6" veya "Luma Dream Machine 2.0" gibi gelişmiş yapay zeka modelleriyle oluşturulduğunu savundu.
YÜZÜK DETAYI
Videonun 0:26-0:28 saniyeleri arasında yüzüğün saniyeler içinde kaybolup tekrar belirmesi "temporal object coherence" eksikliği olarak vurgulandı.
GÖLGE VE IŞIK UYUMSUZLUĞU
Görüntüdeki köpek ve kız çocuğu karakterlerinin gölgeleri ile el hareketleri arasındaki 3-4 karelik kaymalar "AI blending" hatası olarak işaret edildi.
DUDAK-SES SENKRONU
Netanyahu'nun videosunun İbranice konuşma sırasında dudak hareketlerinin sesten 0.08 saniye geride kalması "phoneme mismatch" hatası olarak öne çıktı.
KULAK RENGİ ANOMALİSİ
Netanyahu'nun kulak renginin aniden normalden kırmızıya dönmesi "skin tone hallucination" hatasını gözler önüne serdi.
ARKA PLAN TİTREŞİMLERİ
Sabit durması gereken ağaç ve telefon gibi nesnelerin mikro düzeyde titrediği gözlendi.
METADATA VE FREKANS ANALİZİ
Dosya kodlamasında ve gürültü deseninde 0.3-0.7 Hz bandında tespit edilen anormal "spike"lar şüpheleri güçlendirdi.
DİJİTAL İLLÜZYON
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran saldırısında suikast girişimi olduğu yönündeki iddiaları "sahte haber" olarak nitelendirerek Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülen suikast haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.
Netanyahu'nun bayrak önünde halka hitap ettiği videoda bir elinde 6 parmağınyer alması, yapay zeka şüphelerini artırmıştı.
Daha sonra Netanyahu'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir kafeteryadakahve içtiği görüntüleri servis edilmişti. Fakat bu videoda da çok sayıda yapay zeka izitespit edilmişti.
İçilen kahvenin hiç azalmadığı, Netanyahu'nun elini cebine götürürken cep kısmının ele doğru hareket etmesigibi ayrıntılar, yapay zeka kuşkusunu belirginleştirmişti.