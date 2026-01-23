Uğurcan Çakır devleşti! Atletico maçında duvar oldu

Galatasaray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır, Atletico Madrid maçındaki kurtarışlarıyla büyük alkış aldı. Uğurcan Çakır Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kalesine gelen 30 şuttan 22'sini kurtardı. 2024-25 sezonunda Muslera Avrupa'da 30 şutun 16'sını kurtarmıştı. Günay ise o sezon 25 şutun 17'sinde başarılı oldu. Muslera, 2023-24 sezonunda ise 6 maçta 26 şutta 12 kurtarış yaptı. Milli kaleci, Atletico Madrid maçındaki pas isabet oranıyla da dikkatleri çekti. Sadece 6 pas hatası ile %85 isabet yakaladı (15/21 uzun pas) Atletico Madrid'in ön alan presinin kırılmasında ana aktör oldu.

