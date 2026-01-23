PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Uğurcan Çakır devleşti! Atletico maçında duvar oldu

Galatasaray’ın milli kalecisi, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon kalesine gelen 30 şuttan 22’sini kurtardı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2026
Uğurcan Çakır devleşti! Atletico maçında duvar oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır, Atletico Madrid maçındaki kurtarışlarıyla büyük alkış aldı. Uğurcan Çakır Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kalesine gelen 30 şuttan 22'sini kurtardı. 2024-25 sezonunda Muslera Avrupa'da 30 şutun 16'sını kurtarmıştı. Günay ise o sezon 25 şutun 17'sinde başarılı oldu. Muslera, 2023-24 sezonunda ise 6 maçta 26 şutta 12 kurtarış yaptı. Milli kaleci, Atletico Madrid maçındaki pas isabet oranıyla da dikkatleri çekti. Sadece 6 pas hatası ile %85 isabet yakaladı (15/21 uzun pas) Atletico Madrid'in ön alan presinin kırılmasında ana aktör oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li İBB Levent’teki İETT Garajı’nı imara açtı: 87 milyarlık rant
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
Türk Telekom
3 ilin Emniyet Müdürü değişti! Başkan Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de
En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi! Zam farkı ödemeleri 23 Ocak’ta hesaplara yatacak
Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: 5 yıl içinde insanlıktan daha zeki olacak
İdefix
ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının telefon jokeri kullandığı soru şaşırttı
CIA hattı devrede: Rubin’den sonra Petraeus PKK/YPG’ye sahip çıktı
Son umut Bükreş! Fenerbahçe - Aston Villa: 0-1 | MAÇ SONUCU
YPG’nin sözde müftüsü Haznevi İsrail’e yalvardı: Bizi kurtarın
DR
ÖZEL | Domenico Tedesco’dan İsmail & Fred açıklaması! Cesur olmak istedik
Galatasaray Noa Lang’ı bitirdi! Yıldız futbolcu istanbul’a geliyor
Kuzu postundaki çakal teröre dalkavukluk yapıyor! Suriye’ye sokulan PKK’lılar ve YPG safındaki peşmergeler | Ankara Barzani’yi not etti
Cezaevine sadece kıyafet götürmüş! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten çarpıcı açıklamalar: Gözlerini kaçırdı ben baktım
SDG bitti tasfiye başlıyor! Sahada kaç YPG’li kaldı? | Ankara çizgiyi çekti: Teröristan masalı sona erdi
Beşiktaş’ta 1 ayrılık 3 transfer!
Davos’ta Gazze Barış Kurulu: İmzalar atıldı! Türkiye masada | Trump: Gazze’de ateşkesi sürdüreceğiz
Paris’te evleneceklerdi ömür boyu dost kaldılar! Semiramis Pekkan’dan Haldun Dormen’e yürek yakan veda
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Davos’ta Grönland TACO! Trump geri adım attı mı? İsveç’ten uyarı Davos’ta Grönland TACO! Trump geri adım attı mı? İsveç’ten uyarı Murat Arkın babası Cüneyt Arkın’ın o sözlerini unutamadı: Beynime kazındı Murat Arkın babası Cüneyt Arkın’ın o sözlerini unutamadı: “Beynime kazındı”