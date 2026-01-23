SDG'lilerin sivilleri katledip saydığı görüntüler ortaya çıktı | Suriye ordusundan uyarı
Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesinde SDG’li teröristlerin, öldürdükleri sivillerin cenazelerini kayda alıp saydıkları ortaya çıktı. Öte yandan Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin kurgulanmış ve bağlamından koparılmış sahte videolar aracılığıyla halkı sindirmeye ve korkutmaya çalıştığı uyarısında bulundu ve Kürtlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
Suriye ordusu: Terör örgütü YPG/SDG sahte videolarla halkı korkutmaya çalışıyor | VİDEO
Ayn el-Arab bölgesinde sivilleri öldüren SDG'li teröristler, sivillerin cenazelerini bir araya getirdi.
SDG'li teröristlerin, öldürdükleri sivilleri video kaydına alıp saydıkları belirlendi.
SURİYE ORDUSUNDAN UYARI
Öte yandan Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin kurgulanmış ve bağlamından koparılmış sahte videolar aracılığıyla halkı sindirmeye ve korkutmaya çalıştığı uyarısında bulundu ve Kürtlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
Suriye resmi ajansı SANA, ordunun Operasyon Birimine dayandırdığı haberinde, terör örgütü YPG/SDG içindeki PKK militanlarının, asılsız ve tehlikeli söylentiler ile sahte videolar yayarak ülkedeki Kürt vatandaşlarını ordu hakkında korkutmaya çalıştığını belirtti.
Kürtlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğu ve ordunun Kürt halkını korumayı hedeflediğine yer verilen açıklamada, "Kürt halkımıza sesleniyoruz; Suriye'nin tamamı sizin vatanınızdır. İstediğiniz zaman gerilim yaşanan bölgelerden çıkarak dilediğiniz herhangi bir bölgeye gidebilirsiniz."ifadelerine yer verildi.
PKK YIKICI VE YAYILMACI HAYALLERİNİN SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR
PKK'lı teröristlerin ordu ile Kürt halkı arasında fitne çıkarmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, terör örgütünün bölgedeki "yıkıcı ve yayılmacı hayallerinin son günlerini yaşadığı" kaydedildi.