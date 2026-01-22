CIA hattı devrede: Rubin'den sonra Petraeus PKK/YPG’ye sahip çıktı
Suriye’de sahada köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG için CIA bağlantılı isimler peş peşe devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde “silaha sarılın” çağrısıyla gündeme gelen Michael Rubin’in ardından bu kez eski CIA Direktörü David Petraeus, DEAŞ söylemi üzerinden örgüte kalkan oldu.
Suriye'de sahada giderek köşeye sıkışan ve ademi merkeziyetçi planları boşa düşen terör örgütü PKK/YPG için CIA merkezli isimlerden peş peşe destek açıklamaları geldi. Örgütün Suriye'de yaşadığı ağır kayıpların ardından, geçtiğimiz günlerde CIA bağlantılı Michael Rubin üzerinden yürütülen destek ve provokasyon hattına bu kez ABD'nin eski CIA Direktörü ve eski CENTCOM Komutanı David Petraeus eklendi.
RUBİN "İÇ SAVAŞ" TEHDİDİ SAVURMUŞTU: "SİLAHA SARILIN" MESAJI
Terör örgütü PKK/YPG çizgisindeki yapılara açık destek veren CIA ajanı Michael Rubin, sözde "Suriye-Kürt çatışmaları Türkiye'de iç savaşa yol açacak mı?" başlıklı yazısında, örgüt lehine provokatif bir söylem kurarak terör örgütü PKK'yı yeniden çatışmaya ve silaha yönlendiren ifadeler kullanmıştı.
Takvim'in gündeme getirdiği CIA ajanı Rubin, yazısında şu değerlendirmede bulunmuştu:
"PKK'nın feshedilmesiyle Öcalan, Suriye Kürt yapısını (SDG) korumayı amaçladı. İzolasyona rağmen gelişen bu yapı, ABD'nin Suriye'de olması gerektiğini söylediği her şeyin—hoşgörülü, çok kültürlü ve ılımlı—bir modeliydi. Öcalan, PKK'nın sona erdirilmesinin Türkiye'nin bu yapıyı bir terör örgütü olarak yaftalamasına son verebileceğine inanıyordu."
Provokatif dilini sürdüren Rubin, "Kürtlerin gidecek hiçbir yeri yok"ifadeleriyle tehdit tonunu artırırken, terör örgütü PKK'ya açık çağrı olarak yorumlanan şu cümleyi de kullanmıştı:
"Kürtleri sadece Suriye'de değil, siyaset başka bir yol sunmazsa belki de Türkiye'de de savaşa geri dönmeye itiyorlar."
Söz konusu yazının hem Türkçe hem Kürtçe paylaşılması, terör örgütü PKK ve SDG'ye yönelik"silah bırakmayın"mesajı olarak değerlendirilmişti.
ŞİMDİ DE PETRAEUS: "ABD KÜRTLERİ TERK ETMEYECEK"
CIA aparatı Rubin'in ardından bu kez, Türkiye'de "çuvalcı general" olarak bilinen ABD'nin eski CIA Direktörü General David Petraeus da terör örgütü PKK/YPG çizgisindeki yapılar lehine açıklamalarda bulundu.
Barzani medyasına konuşan Petraeus, terör örgütünün Batı'dan destek alabilmek için sıkça öne sürdüğü sözde DEAŞ'la mücadele söylemini sahiplenerek, YPG/PKK'nın DEAŞ'la mücadelede "kritik rol" oynadığını savundu. Petraeus, bu çerçevede ABD'nin Kürtleri terk etmeyeceğine inandığını dile getirdi.
Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara yönetiminin henüz "kapsayıcı" olmadığını ileri süren Petraeus, sahada Kürtlere yönelik saldırıların "endişe verici" olduğunu iddia etti. ABD Kongresi'nin Sezar yaptırımlarını kaldırmasına rağmen, Kürtlere ve diğer azınlıklara yönelik ihlallerin sürmesi halinde yaptırımların yeniden devreye alınabileceği uyarısında bulundu.
DEAŞ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ ile sözde mücadele ettiğini savunan Petraeus, DEAŞ tutuklularına ilişkin değerlendirmesinde, köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG'nin geçtiğimiz günlerde Haseke'nin Şeddadi ilçesindeki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmasını görmezden gelerek, örgütün DEAŞ'lı tutuklular konusundaki kontrolünü "başarılı" gösteren algıyı sürdürmeye çalıştı. Petraeus, hapishane güvenliğinin terör örgütü PKK/YPG'den alınıp yeni Suriye ordusuna devredilmesini riskli bulduğunu belirterek,"Bozuk olmayanı tamir etmeye çalışmayalım"ifadelerini kullandı.
ALÇAK PROVOKASYONUN MİMARLARINDAN
ABD'nin Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlarını yöneten, daha sonra CIA Direktörlüğü görevine getirilen David Petraeus, Türk kamuoyunda "çuval olayı" olarak bilinen ve Türk-Amerikan ilişkilerinde derin bir kırılmaya yol açan skandalın başlıca sorumlularından biri olarak hafızalarda yer aldı. Petraeus'un, 2003'teki Irak işgali sırasında kendisine bağlı Albay William Mayville komutasındaki ABD askerlerinin, Süleymaniye'de görev yapan Türk Özel Kuvvetleri timine baskın düzenlediği dönemde bölgede üst düzey askeri sorumluluk taşıdığı biliniyor. Söz konusu baskında başlarına çuval geçirilen Türk askerleri Bağdat'a götürülerek sorgulanmış, olay Ankara'da sert tepkilere neden olmuştu.
Irak ve Afganistan'daki görevlerinin ardından Petraeus, dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından CIA Direktörlüğü görevine getirilmişti. Ancak Petraeus'un kariyeri, biyografisini yazan kadınla yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi ve gizli bilgileri bu kişiyle paylaştığının ortaya çıkmasıyla sarsılmıştı. Söz konusu skandalın ifşa edilmesinin ardından Petraeus, 2012 yılında CIA Direktörlüğü görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
PETRAEUS: ÇUVAL EMRİNİ BEN VERMEDİM
2003'te Kuzey Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının sorumluluğunu Petraeus'a yüklemiş, bu nedenle generalin adı uzun süre kamuoyunda "çuvalcı" olarak anılmıştı. Petraeus, CIA Direktörü olduğu dönemde Türkiye'ye yaptığı ziyarette bu konudaki tepkilere değinerek, "Türkiye'de benim adım çuvalcı general diye çıktı. Oysa çuval emrini ben değil, General Odierno vermişti"ifadelerini kullanmıştı.