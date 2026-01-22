CIA hattı devrede: Rubin'den sonra Petraeus PKK/YPG’ye sahip çıktı

Suriye'de sahada giderek köşeye sıkışan ve ademi merkeziyetçi planları boşa düşen terör örgütü PKK/YPG için CIA merkezli isimlerden peş peşe destek açıklamaları geldi. Örgütün Suriye'de yaşadığı ağır kayıpların ardından, geçtiğimiz günlerde CIA bağlantılı Michael Rubin üzerinden yürütülen destek ve provokasyon hattına bu kez ABD'nin eski CIA Direktörü ve eski CENTCOM Komutanı David Petraeus eklendi.

Terör örgütü PKK/YPG çizgisindeki yapılara açık destek veren CIA ajanı Michael Rubin, sözde "Suriye-Kürt çatışmaları Türkiye'de iç savaşa yol açacak mı?" başlıklı yazısında, örgüt lehine provokatif bir söylem kurarak terör örgütü PKK'yı yeniden çatışmaya ve silaha yönlendiren ifadeler kullanmıştı.

CIA ajanı Rubin'den hem Türkçe hem Kürtçe ʺiç savaşʺ tehdidi

CIA ajanı Rubin'den hem Türkçe hem Kürtçe ʺiç savaşʺ tehdidi

Takvim'in gündeme getirdiği CIA ajanı Rubin, yazısında şu değerlendirmede bulunmuştu:

"PKK'nın feshedilmesiyle Öcalan, Suriye Kürt yapısını (SDG) korumayı amaçladı. İzolasyona rağmen gelişen bu yapı, ABD'nin Suriye'de olması gerektiğini söylediği her şeyin—hoşgörülü, çok kültürlü ve ılımlı—bir modeliydi. Öcalan, PKK'nın sona erdirilmesinin Türkiye'nin bu yapıyı bir terör örgütü olarak yaftalamasına son verebileceğine inanıyordu."

Provokatif dilini sürdüren Rubin, "Kürtlerin gidecek hiçbir yeri yok"ifadeleriyle tehdit tonunu artırırken, terör örgütü PKK'ya açık çağrı olarak yorumlanan şu cümleyi de kullanmıştı:

"Kürtleri sadece Suriye'de değil, siyaset başka bir yol sunmazsa belki de Türkiye'de de savaşa geri dönmeye itiyorlar."

Söz konusu yazının hem Türkçe hem Kürtçe paylaşılması, terör örgütü PKK ve SDG'ye yönelik"silah bırakmayın"mesajı olarak değerlendirilmişti.