Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Saç ve kan örneği alınan isimlerden 14 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örneği alınan 19 şüpheliden 14'ünün uyuşturucu testi pozitif çıktı.



GÜNGÖR, ERSOY VE BEBEK OTEL'İN İŞLETMECİSİ POZİTİF ÇIKTI



Bebek Otel'in işletmecisi Arif Altunbulak'ın saçında kokain metabolit tespit edilirken, Oyuncu Doğukan Güngör ve "Ciciş Kardeşler"olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un kanında ve saçında da kokain pozitif çıktı.





Rapora göre Güngör'den alınan kan ve saç örneğinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlanıldı. Örnek alınan isimlerden olan Ciciş Kardeşler olarak bilinen sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da hem kanında hem de saçında kokain olduğu tespit edildi. Örnek alınan 5 kişinin ise uyuşturucu testi negatif çıktı.

Testi pozitif çıkan isimler şöyle:

1.Binnur Buse Alper

2.Merve Eryiğit

3.Veysel Avcı

4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6.Ece Cerenbeli

7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8.Saniye Deniz

9.Lerna Elmas

10.Doğukan Güngör

11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14.Ceyda Ersoy

Testi negatif çıkanlar isimler ise şu şekilde:

1.Özge Bitmez

2.Sevgi Taşdan

3.Gülsüm Bayrak

4.Gizem Özköroğlu