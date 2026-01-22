Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
İran'daki olaylar sürerken Ankara-Tahran hattında kritik bir zirve yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefonda görüştü. Erdoğan, İran'ın istikrarını ve huzurunu önemsediklerini belirtip "Dış müdahale senaryolarına olumlu bakmıyoruz" dedi. Bölgede gerilimin önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü!
Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
"DIŞ MÜDAHALE SENARYOSUNA OLUMLU YAKLAŞMIYORUZ"
Başkan Erdoğan görüşmede, İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.
"TÜRKİYE'NİN DE MENFAATİNE"
Erdoğan, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.
"İRAN'A SALDIRIYI TÜRKİYE ENGELLEDİ"
Nitekim, İngiliz The Guardian ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıdan vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin diplomatik baskısının etkili olduğunu yazmıştı.
The Guardian'a göre Ankara, Katar, Umman ve Suudi Arabistan'ın "bölgesel kaos" uyarıları, Washington'u askeri seçenekten geri adım atmaya zorladı.