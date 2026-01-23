Cuma hutbesinde akran zorbalığı vurgusu: "Baskıyla ve şiddetle gelecek inşa edilemez"

Cuma hutbesi (AA)

"Unutmayınız ki korkuyla, baskıyla ve şiddetle gelecek inşa edilemez. Zorbalık, güç değil acizliktir. Alay etmek, eğlence değil hayasızlıktır. Cana kast etmek, saygınlık değil cehennem ateşidir. Merhamet ikliminden yoksun olanların acımadan kan dökmesine ve bunu meşru göstermesine seyirci kalamayız. Gençlerimizi, fitne ve fesat ateşi yakmak isteyen şer odaklarının insafına terk edemeyiz. Aileler, okullar, camiler, kurum ve kuruluşlar, medya, hasılı, toplumun bütün kesimleri olarak el ele vermeliyiz. İnsanın mukaddes olan canına ve nesline zarar veren zorbalığa karşı birlikte hareket etmeliyiz. İyiliğin ve merhametin hakim olduğu, can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir toplum inşası için sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeliyiz."