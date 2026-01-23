Trump’ın Grönland inadının altından yüzyıllık pazarlık ve pedofili adası çıktı! Danimarka ile ilk anlaşmadan Jeffrey Epstein’a…

1917 Danimarka Batı Hint Adaları Antlaşması ile günümüzde ABD Virjin Adaları olarak bilinen bölge, kısmen Danimarka'nın Grönland üzerindeki egemenliğini kabul etmesi karşılığında, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 25 milyon dolara (bugünkü değeri yaklaşık 633 milyon dolar) satın alındı.

Grönland, Reuters

EPSTEIN'IN PEDOFİLİ ADASI DA O ANLAŞMADAYDI

Satışa dahil olan yaklaşık 60 ada ve kayalık arasında Little Saint James adası, pedofili finansörü Epstein tarafından satın alındıktan sonra kötü şöhretle anılmaya başlandı. 1998'de Epstein satın aldıktan sonra ada, reşit olmayan kız çocuklarının dahil edildiği seks partileri ile adeta pedofilinin ikametgahı haline geldi.

ABD HAKLARINDAN VAZGEÇMİŞTİ

1917'de ABD, Danimarka Batı Hint Adaları'nı güvence altına almak için Grönland üzerindeki hak iddialarından resmen vazgeçmişti. Orijinal Virgin Adaları anlaşması, ABD'nin, Danimarka'nın Grönland'ın tamamına ilişkin siyasi ve ekonomik çıkarlarına itiraz etmeyeceğine dair bir taahhüt içeriyordu.

Ada, Epstein'ın tutuklanması ve ölümünün ardından gelen ceza soruşturmaları ve hukuk davalarının odak noktası haline geldi ve bugün de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Birçok kişi, özellikle Epstein'ın ağını ve devam eden yasal süreçleri aydınlatan, yakın zamanda gizliliği kaldırılan Jeffrey Epstein dosyalarının bir parçası olarak, adayı kimin ve ne zaman ziyaret ettiğine dair ayrıntılı bilgilerin yayımlanmasını talep etmeye devam ediyor.



TRUMP ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA ANLAŞTIK DEDİ

Trump özellikle son haftalarda Grönland'ı ele geçirme konusunda ısrarını açıkça belirtiyor ve hatta yapay zeka ile hazırlanmış görsellerle Grönland'a ABD bayrağı dikiyordu. Avrupalı ülkeleri Grönland konusunda gümrük vergisi tarifeleriyle tehdit eden Trump, Davos'ta yaptığı konuşmada ise anlaşmaya vardıklarını duyurdu.