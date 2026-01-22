Son umut Bükreş! Fenerbahçe - Aston Villa: 0-1 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Aston Villa'yı ağırladı. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 yenik ayrıldı. Kanarya, lig aşamasındaki kapanışı FCSB deplasmanında yapacak. İşte maçta yaşananlar...
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 yenildi.
Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanan maçta açılışı konuk takım yaptı. Jadon Sancho, 25. dakikada İngilizleri öne geçirdi. İlk devre bu şekilde sona erdi.
İkinci yarıda pek çok fırsat yakalayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri tabelayı değiştiremedi ve mücadele 1-0 bitti.
Fenerbahçe bu skorla 11 puanda kaldı ve son hafta sınavını Bükreş'te FCSB karşısında verecek.
Milan Skriniar, gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü ve Romanya'da forma giyemeyecek.
GOL
Jadon Sancho Aston Villa'yı öne geçirdi.
Jadon Sancho Aston Villa'yı öne geçirdi. pic.twitter.com/Dps3xoJhf2— TRT Spor (@trtspor) January 22, 2026
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.
20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.
25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.
42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.
İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı.
52. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ollie Watkins pasını Jadon Sancho'ya aktardı. Kale ön ünde Sancho'nun vuruşunda Milan Skriniar araya girerek pozisyonu önledi.
60. dakikada Fred, John Duran ile paslaşmasının ardından ceza yayından pasını Anderson Talisca'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Talisca'nın, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı çıkardı.
63. dakikada Youri Tielemans'ın pasında topla buluşan Matty Cash'ın ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına döndü.
64. dakikada orta sahada kaptıkları top sonrasında hızla ilerleyen Morgan Rogers'ın, rakiplerini çalımlayıp ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı çeldi.
65. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jadon Sancho'nun pasında kale önünde İsmail Yüksel'in çıkarmak istediği top ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü iptal etti.
67. dakikada Marco Asensio uzun pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
71. dakikada İsmail Yüksel'in ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Marco Bizot meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki John Duran pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marco Bizot'tan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
88. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jhon Duran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marco Bizot'ta kaldı.
3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynanan Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmaya 3 değişiklikle çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'den 3 ismi değiştirdi. Orta sahada Matteo Guendouzi'nin yerine Fred görev alırken, sağ kanatta Anthony Musaba'nın yerine Dorgeles Nene forma giydi. En uçta ise Anderson Talisca'nın yerine Jhon Duran tercih edildi.
CEZASI İNDİRİLEN JHON DURAN 11'DE
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan Jhon Duran'ın cezası indirildi. Brann karşılaşmasında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, eski takımı Aston Villa'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkarken ilk kez ilk 11'de görev aldı.
SEMEDO SOL BEKE
Sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları nedeniyle son haftalarda bu bölgede Mert Müldür görev alıyordu. Aston Villa karşısında Mert Müldür sağ bekte sahaya çıkarken, Nelson Semedo sol bekte maça başladı.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Fenerbahçe karşılaşmaya; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11'i ile başladı.
Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Haydar Karataş yedek kulübesinde yer aldı.
SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER
Tedavileri devam eden Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra özel izinli olan Youssef En-Nesyri kadroya alınmadı. Yeni transferler Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok statü gereği forma giyemezken, Bartuğ Elmaz UEFA listesinde yer almadı. Sebastian Szymanski ise teknik heyet kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.
TRİBÜNLER KIRMIZI-BEYAZ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde statta bulunan tüm koltuklara Türk bayrakları yerleştirildi. Taraftarların tribünleri doldurmasıyla birlikte ortaya kırmızı-beyaz bir görsel şölen çıktı. Seremoni sırasında Kuzey Tribünü, Okul Açık ve Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrakları açıldı. Aston Villa maçına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak takıma destek verdi ve ilk düdükle birlikte coşkuyu artırdı.