Son umut Bükreş! Fenerbahçe - Aston Villa: 0-1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanan maçta açılışı konuk takım yaptı. Jadon Sancho, 25. dakikada İngilizleri öne geçirdi. İlk devre bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıda pek çok fırsat yakalayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri tabelayı değiştiremedi ve mücadele 1-0 bitti. Fenerbahçe bu skorla 11 puanda kaldı ve son hafta sınavını Bükreş'te FCSB karşısında verecek. Milan Skriniar, gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü ve Romanya'da forma giyemeyecek. GOL Jadon Sancho Aston Villa'yı öne geçirdi. Jadon Sancho Aston Villa'yı öne geçirdi. pic.twitter.com/Dps3xoJhf2 — TRT Spor (@trtspor) January 22, 2026

Milan Skriniar (DHA) MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı. 20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti. 25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. 42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti. İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı. 52. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ollie Watkins pasını Jadon Sancho'ya aktardı. Kale ön ünde Sancho'nun vuruşunda Milan Skriniar araya girerek pozisyonu önledi. 60. dakikada Fred, John Duran ile paslaşmasının ardından ceza yayından pasını Anderson Talisca'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Talisca'nın, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı çıkardı. 63. dakikada Youri Tielemans'ın pasında topla buluşan Matty Cash'ın ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına döndü. 64. dakikada orta sahada kaptıkları top sonrasında hızla ilerleyen Morgan Rogers'ın, rakiplerini çalımlayıp ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı çeldi. 65. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jadon Sancho'nun pasında kale önünde İsmail Yüksel'in çıkarmak istediği top ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü iptal etti. 67. dakikada Marco Asensio uzun pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. 71. dakikada İsmail Yüksel'in ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Marco Bizot meşin yuvarlağı kornere çeldi. 75. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki John Duran pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marco Bizot'tan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 88. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jhon Duran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marco Bizot'ta kaldı.