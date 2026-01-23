MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak

MGM'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 22 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Elazığ, Bingöl, Bitlis, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ile Hakkari'ninbatısı ve Muş'un güney kesimlerinde etkili olacak kar yağışlarının yer yer 10–20 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

23 Ocak Cuma akşamına kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.