PODCAST CANLI YAYIN

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu etkisini artırması beklenen soğuk hava dalgasına karşı uyardı. 23 Ocak Cuma günü için 23 ile sarı kodlu alarm verilirken, kar yağışı ve fırtınanın yurt genelinde hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 1

23 Ocak Cuma günü özellikle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış tahmin edilirken Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il tahminler…

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 2
MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 3
MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 4
MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 5
MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 6
MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 7
MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 8
MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 9
MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 10

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ, KAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm bölgelerde yağış beklenirken, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 11

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yer yer fırtına şeklinde (50–70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 12

23 İLE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre uyarı verilen iller şöyle sıralandı: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 13

MGM'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 22 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Elazığ, Bingöl, Bitlis, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ile Hakkari'ninbatısı ve Muş'un güney kesimlerinde etkili olacak kar yağışlarının yer yer 10–20 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

23 Ocak Cuma akşamına kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 14

İç Anadolu'nun Doğusu İçin Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, İç Anadolu'nun doğusunda etkili olan yağışların 23 Ocak Cuma öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ıngüneydoğusunda kar kalınlığının 6 ila 20 santimetreye ulaşabileceği bildirildi.

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 15

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da Kuvvetli Kar Alarmı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 22 Ocak Perşembe öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyi, Osmaniye'nin doğusu ve Şanlıurfa genelinde kar kalınlığının 10–20 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Hatay'ıniç kesimlerinde ise kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor. 23 Ocak Cuma sabahına kadar sürmesi öngörülen yağışlarla birlikte buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile yer yer sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 16

İL İL HAVA DURUMU RAPOR

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 17

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 18

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye'da kuvvetli yağış, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli yağış olması bekleniyor.

HATAY °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 19

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 20

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 21

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 22

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 24

(MGM, Takvim Foto Arşiv)

MGM’den 23 il için sarı kod alarmı! Kar ve fırtına hafta sonunu esir alacak - 25