TOKİ Manisa, Sivas ve Kastamonu kurası bugün çekiliyor! 500 bin konut projesinde asil-yedek isim listesi

|1
|Kastamonu
|Merkez
|Kastamonu Merkez 830/500000 Sosyal Konut Projesi
|830
|Halkbank
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|2
|Kastamonu
|Abana
|Kastamonu Abana 63/500000 Sosyal Konut Projesi
|63
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|3
|Kastamonu
|Ağlı
|Kastamonu Ağlı 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|4
|Kastamonu
|Araç
|Kastamonu Araç 80/500000 Sosyal Konut Projesi
|80
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|5
|Kastamonu
|Azdavay
|Kastamonu Azdavay 63/500000 Sosyal Konut Projesi
|63
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|6
|Kastamonu
|Cide
|Kastamonu Cide 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|7
|Kastamonu
|Çatalzeytin
|Kastamonu Çatalzeytin 30/500000 Sosyal Konut Projesi
|30
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|8
|Kastamonu
|Daday
|Kastamonu Daday 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|9
|Kastamonu
|Devrekani
|Kastamonu Devrekani 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|10
|Kastamonu
|Hanönü
|Kastamonu Hanönü 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|11
|Kastamonu
|İhsangazi
|Kastamonu İhsangazi 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|12
|Kastamonu
|İnebolu
|Kastamonu İnebolu 79/500000 Sosyal Konut Projesi
|79
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|13
|Kastamonu
|Küre
|Kastamonu Küre 30/500000 Sosyal Konut Projesi
|30
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|14
|Kastamonu
|Pınarbaşı
|Kastamonu Pınarbaşı 94/500000 Sosyal Konut Projesi
|94
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|15
|Kastamonu
|Seydiler
|Kastamonu Seydiler 120/500000 Sosyal Konut Projesi
|120
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|16
|Kastamonu
|Şenpazar
|Kastamonu Şenpazar 41/500000 Sosyal Konut Projesi
|41
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|17
|Kastamonu
|Taşköprü
|Kastamonu Taşköprü 300/500000 Sosyal Konut Projesi
|300
|Halkbank
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
|18
|Kastamonu
|Tosya
|Kastamonu Tosya 150/500000 Sosyal Konut Projesi
|150
|Ziraat Bankası
|23.01.2026
|14:30
|Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu