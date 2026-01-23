TOKİ Manisa, Sivas ve Kastamonu kurası bugün çekiliyor! 500 bin konut projesinde asil-yedek isim listesi

PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura etabı bugün Manisa (11:00), Sivas (14:00) ve Kastamonu'da (14:30) start alacak. Binlerce vatandaşın başvurduğu projede asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. İşte Manisa, Sivas ve Kastamonu TOKİ kura sonuçları isim listesi takip ekranı...

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesinde kura heyecanı bugün üç ilde birden yaşanıyor. Manisa'da saat 11.00'de başlayacak olan kura çekimi, Sivas'ta 14.00'te, Kastamonu'da ise 14.30'da devam edecek. Yoğun başvuru alan projede asil ve yedek hak sahipleri noter gözetiminde yapılan kura ile netleşiyor. Vatandaşlar Manisa, Sivas ve Kastamonu TOKİ kura sonuçlarını ve isim listelerini resmi takip ekranı üzerinden anlık olarak sorgulayabiliyor. İşte il il detaylar...

TOKİ Manisa Kura Çekilişi Ne Zaman?

Manisa ili için düzenlenecek olan 500 bin sosyal konut projesi kura çekilişi, 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura töreni saat 11.00'de başlayacak olup etkinlik Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Hak sahipleri ve ilgililer çekiliş sürecini aşağıdaki YouTube linki üzerinden canlı olarak takip edebilir.

TOKİ MANİSA KURA DETAYLARI VE İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Sıra NoİlİlçeProje AdıKonut SayısıBankaKura TarihiSaatKura Yeri
1ManisaMerkez (Şehzadeler – Yunusemre)Manisa Merkez 3500/500000 Sosyal Konut Projesi3500Emlak Katılım Bankası23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
2ManisaAkhisarManisa Akhisar 1000/500000 Sosyal Konut Projesi1000Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
3ManisaAlaşehirManisa Alaşehir 200/500000 Sosyal Konut Projesi200Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
4ManisaDemirciManisa Demirci 200/500000 Sosyal Konut Projesi200Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
5ManisaGölmarmaraManisa Gölmarmara 110/500000 Sosyal Konut Projesi110Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
6ManisaGördesManisa Gördes 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
7ManisaKırkağaçManisa Kırkağaç 49/500000 Sosyal Konut Projesi49Ziraat Bankası23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
8ManisaKulaManisa Kula 350/500000 Sosyal Konut Projesi350Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
9ManisaSalihliManisa Salihli 500/500000 Sosyal Konut Projesi500Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
10ManisaSaruhanlıManisa Saruhanlı 120/500000 Sosyal Konut Projesi350Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
11ManisaSelendiManisa Selendi 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
12ManisaSomaManisa Soma 250/500000 Sosyal Konut Projesi250Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
13ManisaTurgutluManisa Turgutlu 750/500000 Sosyal Konut Projesi750Halkbank23.01.202611:00Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
TOKİ Sivas Kura Çekilişi Ne Zaman?

Sivas ilinde gerçekleştirilecek sosyal konut kura çekilişi, 23 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00'te başlayacak. Kura çekiminin yapılacağı yer Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi olarak belirlendi.

Sivas etabı TOKİ'nin resmi YouTube kanalı aracılığıyla canlı yayınla tüm vatandaşların erişimine sunulacak. Aşağıdaki bağlantıdan isim listesini takip edebilirsiniz.

TOKİ SİVAS KURA DETAYLARI VE İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Sıra NoİlİlçeProje AdıKonut SayısıBankaKura TarihiSaatKura YeriAçıklama
1SivasMerkezSivas Merkez 2500/500000 Sosyal Konut Projesi2500Emlak Katılım Bankası / Halkbank23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
2SivasAltınyaylaSivas Altınyayla 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
3SivasDivriğiSivas Divriği 110/500000 Sosyal Konut Projesi110Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
4SivasDoğanşarSivas Doğanşar 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
5SivasGemerekSivas Gemerek 48/500000 Sosyal Konut Projesi48Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
6SivasGemerekSivas Gemerek Çepni 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
7SivasGemerekSivas Gemerek Sızır 63/500000 Sosyal Konut Projesi63Ziraat BankasıBaşvuru sayısı konut sayısından az, kura yok
8SivasGürünSivas Gürün Şuğul 150/500000 Sosyal Konut Projesi150Halkbank23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
9SivasİmranlıSivas İmranlı 94/500000 Sosyal Konut Projesi94Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
10SivasKangalSivas Kangal Alacahan Köyü 63/500000 Sosyal Konut Projesi63Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
11SivasKoyulhisarSivas Koyulhisar Yukarıkale 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
12SivasSuşehriSivas Suşehri 200/500000 Sosyal Konut Projesi200Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
13SivasŞarkışlaSivas Şarkışla Cemel 63/500000 Sosyal Konut Projesi63Halkbank23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
14SivasUlaşSivas Ulaş 94/500000 Sosyal Konut Projesi94Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
15SivasYıldızeliSivas Yıldızeli 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
16SivasZaraSivas Zara 119/500000 Sosyal Konut Projesi119Halkbank23.01.202614:00Muhsin Yazıcıoğlu Kültür MerkeziKura yapılacak
TOKİ Kastamonu Kura Çekilişi Ne Zaman?

Kastamonu ili için planlanan kura çekilişi, diğer iki ille aynı gün yani 23 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Kura saati 14.30 olarak duyurulmuş olup çekiliş Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kastamonu'daki konut projesine başvuranlar kura sonuçlarını canlı olarak aşağıdaki YouTube bağlantısı üzerinden izleyebilir.

TOKİ KASTAMONU KURA DETAYLARI VE İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Sıra NoİlİlçeProje AdıKonut SayısıBankaKura TarihiSaatKura Yeri
1KastamonuMerkezKastamonu Merkez 830/500000 Sosyal Konut Projesi830Halkbank23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
2KastamonuAbanaKastamonu Abana 63/500000 Sosyal Konut Projesi63Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
3KastamonuAğlıKastamonu Ağlı 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
4KastamonuAraçKastamonu Araç 80/500000 Sosyal Konut Projesi80Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
5KastamonuAzdavayKastamonu Azdavay 63/500000 Sosyal Konut Projesi63Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
6KastamonuCideKastamonu Cide 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
7KastamonuÇatalzeytinKastamonu Çatalzeytin 30/500000 Sosyal Konut Projesi30Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
8KastamonuDadayKastamonu Daday 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
9KastamonuDevrekaniKastamonu Devrekani 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
10KastamonuHanönüKastamonu Hanönü 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
11KastamonuİhsangaziKastamonu İhsangazi 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
12KastamonuİneboluKastamonu İnebolu 79/500000 Sosyal Konut Projesi79Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
13KastamonuKüreKastamonu Küre 30/500000 Sosyal Konut Projesi30Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
14KastamonuPınarbaşıKastamonu Pınarbaşı 94/500000 Sosyal Konut Projesi94Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
15KastamonuSeydilerKastamonu Seydiler 120/500000 Sosyal Konut Projesi120Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
16KastamonuŞenpazarKastamonu Şenpazar 41/500000 Sosyal Konut Projesi41Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
17KastamonuTaşköprüKastamonu Taşköprü 300/500000 Sosyal Konut Projesi300Halkbank23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
18KastamonuTosyaKastamonu Tosya 150/500000 Sosyal Konut Projesi150Ziraat Bankası23.01.202614:30Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, hak sahibi olan vatandaşlar sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Asil ve yedek listelerin yayımlanmasıyla birlikte kura sonuçları iki resmi kanal üzerinden erişime açılacak.

HAK SAHİPLERİ (ASİL-YEDEK) RESMİ KANALLARDAN İLAN EDİLECEK

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri TOKİ tarafından ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçlara yalnızca resmi platformlar üzerinden ulaşabilecek.

İsim Listesine TOKİ'nin Resmi İnternet Sitesinden Erişilebilir

Hak sahipliği sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, site üzerinden yapılacak duyurularla kura sonuçlarını görüntüleyebilecek.

www.toki.gov.tr

TOKİ Sonuçları e-Devlet Üzerinden Sorgulanabilir

Kura sonuçlarına ulaşmanın bir diğer yolu ise e-Devlet Kapısı olacak. Vatandaşlar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

www.turkiye.gov.tr

