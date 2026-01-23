Boşansa da soyadını mezara kadar taşıdı! Ayşen Gruda’yı eski eşiyle aynı sahnede buluşturan 40 yıllık dilek...

Ayşen Gruda, yıllar sonra o günleri şöyle anlattı: "Biz 1963'te tanıştık ve bir sene aynı oyunda oynadık. Ama arkadaşız yani... Sonra Müjdat askerlik için İskenderun'a gitti. Daha dün gibi hatırlıyorum; Saraçhane'de, yolda yürüyorum, Müjdat asker iznine gelmiş. Arkamdan 'Deli, deli!' diye bağırıyor. 'Bir yerde çay var, gidelim mi' diye teklif etti. E gidiş, o gidiş... Flörte başladık. Sonra izni bitti ve askere döndü. Bir görsen, bana kilolarca aşk mektubu yazardı."

BİR KİRPİK YÜZÜNDEN BİTEN NİŞAN: "İNTİKAM İÇİN!"

Ancak bu aşk evlilikle taçlanmadan sona erdi. Nedeni ise intikam! Gruda, intikamın nedenini ise şöyle açıkladı: "Aslında, çocukça bir şey diyeyim. Bu yine askerden izne geldi; 'Yasak Sokaklar' isminde bir film çekiliyor ve Müjdat da orada asistan. Bir gün baktım ki filmde oynayan Pervin Par'ın kirpiğini takmış, kıyafetlerini giymiş, taklitler yapıyor. Çok sinirlendim. Neden başkasının elbiselerini değil de Pervin'inkileri giyiyor diye... Bu duruma ben çok kızdım. Üst kata çıktım, ağladım, ağladım... Hatta oyuncu arkadaşlar 'Müjdat'ı dövelim mi' dediler. İstemedim tabii. O yeniden askere gittikten sonra ben de evlenmeye karar verdim. Bunu duyan Müjdat, bana okkalı bir mektup yazdı. Zaten bizim aşkımızın yüzde 90'ı mektuptu"