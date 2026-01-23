Boşansa da soyadını mezara kadar taşıdı! Ayşen Gruda’yı eski eşiyle aynı sahnede buluşturan 40 yıllık dilek...
Türk sinemasının "Domates Güzeli" Ayşen Gruda'nın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 7 yıl geçti. Boşandığı halde bir ömür taşıdığı soyadıyla sinemanın kalesi olan usta sanatçı, arkasında dev bir miras bıraktı. Ancak o gittikten sonra "Gruda" hanesi birer birer eksildi; önce eski eşi Yılmaz Gruda, ardından ise canından çok sevdiği kızı Elvan artık aramızda değil. İşte vefat yıl dönümünde disiplini ve asaletiyle bir döneme damga vuran Ayşen Gruda'nın Yeşilçam tadındaki aile hikayesi...
"Çöpçüler Kralı", "Tosun Paşa" ve "Çiçek Abbas" gibi ölümsüz eserlerle gönüllerde taht kuran Ayşen Gruda'nın aramızdan ayrılışının üzerinden 7 yıl geçti.
MAKANİSTİN KIZINDAN "DOMATES GÜZELİ"NE
1944 yılında İstanbul'da bir makinistin kızı olarak dünyaya gelen sanatçı, babasının vefatıyla eğitimini yarıda bırakıp sahnelere adım attı. 1977 yılında hayatımıza giren "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakteriyle milyonların sevgilisi oldu.
Yeşilçam'ın az sayıdaki kadın komedyeni arasında yer aldı, Ertem Eğilmez filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
"YAN ROL YOKTUR, DİSİPLİN VARDIR"
Arzu Film ekolünün en sadık neferlerinden biri olan Gruda, disipliniyle tanınırdı. O, sadece bir komedyen değil, sanatın her alanında "rolün küçüğü olmaz" diyerek devleşen bir isimdi. Bir röportajında dediği gibi; "Bir film seyredersiniz, küçücük bir rol hafızanıza kazınır. Olay budur."
Ayşen Gruda'nın başarısının sırrı, kızı Elvan'ın da dediği gibi titizliği, disiplini ve muazzam gözlem yeteneğiydi: "Titizdi, çok disiplinliydi, çok okurdu, gündemi iyi takip ederdi. Bunu sinemada da devam ettirdi. Sürekli kendini geliştirmeye odaklıydı"
40 YIL SONRA GELEN TEK DİLEK
Ayşen Gruda'nın hayatındaki en özel sayfalardan biri de 1965 yılında evlendiği Yılmaz Gruda ile olan bağıydı.
11 yıllık evlilikleri 1976'da boşanmayla sonuçlanmış olsa da Ayşen Hanım "Gruda" soyadını ömrünün sonuna kadar bırakmadı.
Onları 40 yıl sonra aynı sahnede buluşturan ise kızları Elvan Gruda'nın çocukluktan gelen o büyük dileği oldu.
2016 yılında kızlarının uyarladığı oyunla bir araya gelen ikili için Ayşen Gruda, "40 yıl küçük kızın dileğiyle yaşamış. Ben ve babası onun dileğini yerine getirdik" diyerek herkesi duygulandırmıştı.
"GRUDA" HANESİ BİRER BİRER EKSİLDİ
Ancak bu muazzam buluşmanın ardından hüzünlü bir veda zinciri başladı. Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019'da 74 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Ailenin direği Yılmaz Gruda ise 25 Temmuz 2023 tarihinde vefat etti.
Anne ve babasını 40 yıl sonra aynı sahnede buluşturan o fedakar kız çocuğu Elvan Gruda ise, babasının vefatından sadece 5 ay sonra, 24 Aralık 2023'te hayata gözlerini yumdu.
"GRUDA" OLMADAN ÖNCEKİ AZ BİLİNMEYEN HİKAYESİ
Ayşen Gruda'nın "Gruda" olmadan önceki hikayesi ise bambaşkaydı. Yeşilçam yıldızının gönlü başka bir meslektaşındaydı ve parmağında onun nişan yüzüğü vardı. Peki bu aşk ne zaman yaşandı, kimdi Ayşen Gruda'nın gönlünü çalan?
Yıl 1963, yer Muammer Karaca Tiyatrosu'ydu. Gruda, Müjdat Gezen'i görür görmez "Ne komik adam ya!" dedi. Gezen ise "Ne güzel bir kız" diye geçirdi içinden.
KİLOLARCA AŞK MEKTUBU
Ayşen Gruda, yıllar sonra o günleri şöyle anlattı: "Biz 1963'te tanıştık ve bir sene aynı oyunda oynadık. Ama arkadaşız yani... Sonra Müjdat askerlik için İskenderun'a gitti. Daha dün gibi hatırlıyorum; Saraçhane'de, yolda yürüyorum, Müjdat asker iznine gelmiş. Arkamdan 'Deli, deli!' diye bağırıyor. 'Bir yerde çay var, gidelim mi' diye teklif etti. E gidiş, o gidiş... Flörte başladık. Sonra izni bitti ve askere döndü. Bir görsen, bana kilolarca aşk mektubu yazardı."
BİR KİRPİK YÜZÜNDEN BİTEN NİŞAN: "İNTİKAM İÇİN!"
Ancak bu aşk evlilikle taçlanmadan sona erdi. Nedeni ise intikam! Gruda, intikamın nedenini ise şöyle açıkladı: "Aslında, çocukça bir şey diyeyim. Bu yine askerden izne geldi; 'Yasak Sokaklar' isminde bir film çekiliyor ve Müjdat da orada asistan. Bir gün baktım ki filmde oynayan Pervin Par'ın kirpiğini takmış, kıyafetlerini giymiş, taklitler yapıyor. Çok sinirlendim. Neden başkasının elbiselerini değil de Pervin'inkileri giyiyor diye... Bu duruma ben çok kızdım. Üst kata çıktım, ağladım, ağladım... Hatta oyuncu arkadaşlar 'Müjdat'ı dövelim mi' dediler. İstemedim tabii. O yeniden askere gittikten sonra ben de evlenmeye karar verdim. Bunu duyan Müjdat, bana okkalı bir mektup yazdı. Zaten bizim aşkımızın yüzde 90'ı mektuptu"
"ALYANSI HELAYA ATTIM"
İlginç bir şekilde son bulan bu aşkın diğer kahramanı Müjdat Gezen, o günlerde yaşadığı hayal kırıklığını "Askerdeyken Ayşen'e sinirlenip alyansı helaya attım"sözleriyle anlattı. Yıllar sonra bir araya gelip röportaj veren ikilinin o yarım kalan hikayeyi kırgınlıkla değil, birbirlerine olan derin saygılarıyla yad etmeleri yüzlerde tebessüm bıraktı.
