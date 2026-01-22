Spor yazarları Galatasaray - Atletico Madrid maçını değerlendirdi

Osimhen'in ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı dünya yıldızı, gerçekten bir kral gibi oynadı. Yaptığı koşularla, rakiplerini kovalamasıyla arkadaşlarını sürekli ateşledi. Hele hele uzatmanın son dakikasında akıllıca kaptığı topu, yüksek deparla taşıyıp, al da at dercesine bıraktığı pasa Sara çok iyi vurdu, kaleci Oblak kesti. Eğer orada Eren zekice davranıp, çabuk hareket etse Galatasaray geceyi galibiyetle süsleyebilirdi. Alınan bir puan Avrupa yolunu bence daha rahatlattı, baskından kurtuldu.

Sara'nın sürpriz bir şekilde 3 gün sonra sakatlıktan kurtulup oyuna girmesi Galatasaray'ı topladı. Ve o Sara iki tane net pozisyona girdi.

Birinde zaten Oblak'ı geçemedi. Eğer Barış Alper yorgun olmasaydı, Yunus fiziksel zafiyet yaşamasaydı Galatasaray oyuna daha çok hakim olabilirdi. Kaleci Uğurcan'ı kutluyorum. Griezmann'ın frikiğini müthiş kurtardı, birçok Atletico ataklarında tehlikeleri yumruklarıyla uzaklaştırırken takım arkadaşlarını direncini de ayakta tutu. Alınan beraberlik camia, Okan Buruk, futbolcular için çok ciddi moral olacaktır.

ZEKİ UZUNDURUKAN - AFRİKA KUPASI OSIMHEN'İ YIPRATMIŞ! Rams Park'ın tribünleri, Liverpool maçında olduğu gibi yine muhteşemdi. Galatasaray, maça adeta 1-0 geride başladı.

Sörloth ile gelişen atakta Atletico Madrid, Giuliano Simeone ile golü buldu.

Yediğimiz golde hava topuna çıkan Abdülkerim ve Eren'in hatası vardı.

Hava topuna çıkıyorsan vuracaksın!

Vuramayınca Eren'in arkasında pusuda bekleyen Simeone topu ağlara gönderdi.

Maçın hemen başında yediğimiz gol, bizi kendimize getirdi. İki takım da orta alanları çok çabuk geçti. Biz de golü bir yan top organizasyonunda bulduk.

Leroy Sane'nin harika ara pasında ceza sahasına sağdan giren Sallai'nin ortasını Marcus Llorente kendi kalesine gönderdi.

Skora eşitliği getirdikten sonra ilk yarının son anlarında Barış Alper'in kaçırdığı bir gol var ki...

Yunus Akgün'ün bu güzel pasının hakkı goldü. Ama Barış kötü bir vuruş yaptı. Atletico Madrid ise kanatları çok iyi kullandı.

Pozisyona girmekte zorlanmadı İspanyol temsilcisi. Özellikle Alvares ile kalemizi yokladılar.