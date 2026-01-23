CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin işten çıkardığı personel grev yapıyor: Akrabası olanlar arka kapıdan girdi!
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmalar tepkilere neden oldu. Belediye binası önünde tek başına grev yapan bir emekçinin motosiklet sürücüsüyle yaptığı konuşma kask kamerasına yansırken, işçi "Sebep yok, gerekçe yok; sadece hakkımızı sorduk" diyerek kapı önüne konulduklarını öne sürdü. Belediyede liyakat yerine torpilin hakim olduğunu iddia eden emekçi, "Akrabası olanlar arka kapıdan girdi, emekçi kapı dışarı edildi" sözleriyle CHP’li yönetime sert tepki gösterdi. Çocuklarının yaşadığı mağduriyeti anlatan işçi, Çocuklarım taş mı yiyecek? Bu çocukların gururuyla oynamayın" dedi.
Cumhuriyet Halk Partili isimler kurulan yolsuzluk çarkı içinde sefa içinde yaşarken emekçi ise işçi kıyımı ile karşı karşıya kalıyor...
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ardından belediye, CHP'li Ömer Rasim Şişman tarafından başkan vekili sıfatıyla yönetiliyor.
Soruşturmanın gölgesinde belediye çalışanlarının sebepsiz yere işten çıkarılması ise tepkilere neden oldu.CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde İşten Çıkarmalara Tepki: Emekçinin İsyanı Kamerada
CHP BELEDİYESİ ÖNÜNDE TEK BAŞINA GREV
Beşiktaş'ta Belediye binası önünde tek başına grev yapan bir işçi ile motosiklet sürücüsü arasında yaşanan diyalog kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya üzerinden paylaşırken işçi belediyeye ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
"SEBEP YOK, GEREKÇE YOK… SADECE HAKKIMIZI SORDUK"
Tek başına grev yapan işçi, neden işten çıkarıldığını defalarca sormasına rağmen kendisine hiçbir gerekçe sunulmadığını iddia ederek,"Haksız yere işten çıkarıldık. Sebep soruyorum bir şey söyleyemiyorlar. Sendikaya yalnızca alacaklarımızı sorduk 300-400 bin lira alacağımız var. Sadece 'paramız ne zaman yatacak' dedik. 10 lira Harçlık verin bari dedik." ifadelerini kullandı.
"AKRABALAR ARKA KAPIDAN GİRDİ, EMEKÇİ KAPI DIŞARI EDİLDİ"
Belediyede adaletsizlik yaşandığını öne süren işçi, liyakat yerine torpilin konuştuğunu savundu.
"Akrabası olanlar, dayısı olanlar arka kapıdan girdi. Karı-kocalar işe alındı. Sonra da çıkıp 'adalet' diye konuşuyorsunuz" diyerek CHP'li yönetime sert sözlerle yüklendi.
"22 YILDIR NEDEN İKTİDAR OLAMADIĞINIZ BELLİ"
Kendisinin de CHP üyesi olduğunu vurgulayan işçi, "22 yıldır neden iktidar olamadığınız belli. Hiçbir zaman işçinin, emekçinin yanında durmadınız."ifadelerini kullandı.
Hakını arayan işçi,"Şişli'de kayyum var dedin. Hadi buradan kayyum var mı? Ya buranın insanları hep buranın evladı. Burada diyor ki kayyum var diyor. Ne kayyumu burada yıllardır CHP var." diyerek CHP'ye yüklendi.
"ÇOCUKLARIN GURURUYLA OYNAMAYIN"
Çocukları ile arasında geçen diyaloğu da anlatan emekçi,"7 yaşında kızım var, her sabah 'Baba hayırlı işler' diyor. 16 yaşındaki kızım her gün 'Baba ne oldu?' diye soruyor. Bu çocukların duygularıyla, gururuyla oynamayın ya."diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.
Motosiklet sürücüsünün görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söylemesi üzerine işçi, "Paylaş, herkes duysun" diyerek yaşadıklarının duyurulmasını istedi.
Belediyede yaklaşık 1800 çalışanın bulunduğunu belirten işçi, birçok emekçinin kendisine destek verdiğini de sözlerine ekledi.