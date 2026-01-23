FETÖ dümeni uyuşturucuya kırdı: Firari Aytaç Ocaklı ve İBB casusu Hüseyin Gün 10 tonluk sevkiyattan çıktı

İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlas Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokain maddesi yakalamasıyla ilgili uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine Gören, yakalanan 10 tonluk kokain için, perdeleme yaparak Honduras merkezli Copa Maritime CO isimli şirketin kurulması talimatını verdi.

Operasyondan görüntüler (Takvim.com.tr)



Bu şirkete ait olan UNITED-S isimli geminin sevk ve idaresini talimatlar vererek yönlendirdi. Talimat yoluyla 10 ton kokainin taşıma işini gözaltına alındığı ve tutuklandığı şüphelilerle birlikte yaptı. Kurulan şirketin ve geminin sahibi gösterilen İbrahim Yılmaz da tutuklananlar arasındaydı. Tespitlere göre şüphelilerden Engin Çavuş, Gören'in sağ koluydu ve onun talimatlarını yerine getirdi. Gemi kaptanı Hasan Can ve Süleyman Madi ise gemi tedariki ve geminin sefere hazır hale getirilerek 10 tonluk kokainin sevkiyatında önemli rol oynadı.