Ahmet Özer'e silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası!
Son dakika haberi! PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılnana CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "kent uzlaşısı" davasında 4. kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında Özer, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılnana CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "kent uzlaşısı"davasında 4. kez hakim karşısına çıktı.
Karar duruşmasında Özer, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.