Son dakika: DEM Parti'nin Diyarbakır'daki "Öcalan" mitingi iptal edildi

Suriye'deki olayları bahane ederek Nusaybin sınırını provoke eden DEM Parti'nin Diyarbakır'daki "Öcalan" mitingi iptal edildi.



Diyarbakır Valiliği kentte gösteri ve yürüyüşlerin 4 gün boyunca yasaklandığı bildirdi.

"SON DÖNEMDE GELİŞEN OLAYLAR..."

Açıklamada şöyle denildi:

"25 Ocak 2026 Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında ilimiz Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenilen miting ile ilgili olarak, son dönemde gerek ülkemiz dahilinde ve gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize olası etkileri de dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirme neticesinde; söz konusu miting etkinliği bahane edilerek, mitingin yapılacağı tarihin öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edilmiştir.

İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, Diyarbakır ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

23 Ocak 2026 Cuma günü saat 00.01'den başlayarak 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, dış ilçelerden 25 Ocak 2026 tarihinde yapılmak istenen mitinge katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur mitinge katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19 uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır."