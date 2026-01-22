PODCAST CANLI YAYIN

YPG’nin sözde müftüsü Haznevi İsrail’e yalvardı: “Bizi kurtarın”

Suriye’de uzun süredir terör örgütü PKK/YPG lehine açıklamalarıyla bilinen ve Kürt uleması tarafından da dışlanan örgütün sözde müftüsü Mürşid Haznevi, Müslümanlar ile Filistin halkını hedef alan ifadeler kullanarak İsrail’den askeri yardım istedi.

Suriye'de uzun süredir terör örgütü PKK/YPG lehine açıklamalarıyla bilinen ve Kürt uleması tarafından da "sahte din adamı" olarak nitelendirilerek dışlanan sözde Mürşid Haznevi, yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi. Haznevi, Müslümanlara ve Filistin halkına yönelik alçakça ifadeler kullanırken, açık şekilde İsrail'den yardım talep etti.

ABD DESTEĞİNİN AZALMASININ ARDINDAN YÖN DEĞİŞTİRDİ

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği azaltmasının ardından söylem değişikliğine giden Haznevi, bu kez siyonist İsrail'e çağrıda bulunarak Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir askeri müdahaleyi destekleyeceğini dile getirdi. Haznevi, İsrail'in bölgeye müdahil olması halinde bu ülke lehine faaliyet yürütmeye hazır olduğunu da açıkladı.

FİLİSTİN VE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Haznevi açıklamasında, "Eğer sesim duyulacaksa İsrail'e çağrıda bulunuyorum. Daha ne zamana kadar Müslümanların kurbanı olacağız? Gazze ve Filistin'in kurbanı olacağız? Eğer benim vatanım elden gidecekse başkalarının ülkesine lanet olsun. Eğer benim annem yaşamayacaksa başkalarının annesi de yaşamasın"ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALAR 'ÖRGÜTSEL ÇARESİZLİK' OLARAK YORUMLANDI

Dini söylem üzerinden siyasi ve askeri çağrılar içeren bu açıklamalar, bölgede tepkiyle karşılanırken, Haznevi'nin İsrail'le açık iş birliği çağrısında bulunması bazı çevreler tarafından PKK/YPG'nin sahadaki sıkışmışlığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KÜRT ULEMASI TARAFINDAN DIŞLANMIŞTI

Kürt alimleri ve bölgedeki dini çevreler tarafından daha önce de dışlanan Haznevi'nin, terör örgütü PKK/YPG ile birlikte hareket ettiği ve örgütün ideolojik çizgisini dini argümanlarla meşrulaştırmaya çalıştığı biliniyor. Son açıklamalarıyla Haznevi, başta Filistin meselesi olmak üzere İslam dünyasına yönelik söylemleri nedeniyle sert eleştirilerin hedefi oldu.

