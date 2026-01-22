YPG’nin sözde müftüsü Haznevi İsrail’e yalvardı: “Bizi kurtarın”

Suriye'de uzun süredir terör örgütü PKK/YPG lehine açıklamalarıyla bilinen ve Kürt uleması tarafından da "sahte din adamı" olarak nitelendirilerek dışlanan sözde Mürşid Haznevi, yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi. Haznevi, Müslümanlara ve Filistin halkına yönelik alçakça ifadeler kullanırken, açık şekilde İsrail'den yardım talep etti.

PKK/YPG'nin sözde din adamı İsrail'e bizi kurtarın diyerek yalvardı! ABD DESTEĞİNİN AZALMASININ ARDINDAN YÖN DEĞİŞTİRDİ ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği azaltmasının ardından söylem değişikliğine giden Haznevi, bu kez siyonist İsrail'e çağrıda bulunarak Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir askeri müdahaleyi destekleyeceğini dile getirdi. Haznevi, İsrail'in bölgeye müdahil olması halinde bu ülke lehine faaliyet yürütmeye hazır olduğunu da açıkladı.