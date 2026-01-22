En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi! Zam farkı ödemeleri 23 Ocak'ta hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklif ise Genel Kurul'da kabul edildi. Emekli sandığı maaş farkları hesaplara yatıyor

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı (Sosyal medya) HESAPLARA YATIRIYORUZ



Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.