CHP'li İBB Levent’teki İETT Garajı’nı imara açtı: 87 milyarlık rant

Yaklaşık 36 bin metrekare büyüklüğündeki ve yıllarca "deprem toplanma alanı" ile "yeşil alan" olarak korunması gerektiği savunulan araziye, en yüksek seviyede 3 emsal yapılaşma hakkı tanındı. AK Parti'nin meclis çoğunluğuna sahip olduğu dönemde yeşil alan olarak planlanan ve kamu yararı gerekçesiyle yapılaşmaya kapatılan alan, CHP'li İBB yönetimi tarafından alınan kararla yüksek yoğunluklu inşaat alanına dönüştürüldü. Karar, 15 Ocak'ta İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

87 MİLYARLIK RANT Zemin üstü 50 kat olacak şekilde 3 emsal ile 120-150 bin metrekare olarak meclisten geçirilen imar planıyla 2 milyar dolarlık (yaklaşık 87 milyar TL) rant oluşturuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu 'nun talimatıyla Levent'te bulunan İETT Garajı arazisini imara açtı.

Ekrem İmamoğlu (AA)

"ZEMİN ÜSTÜ 50 KAT ÇIKILABİLECEK"



Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyesi Yüksek Mimar Eyüp Dursun, sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldıktan sonra kalan 30 bin metrekarelik bölümde 3 emsal ile 120-150 bin metrekare arasında inşaat alanı oluşabileceğini söyledi. Planlanan yapının 50 kat, zemin altı kullanımlarla birlikte 60 kata ulaşabileceğini dile getirdi. Şişli sınırlarında, Büyükdere Caddesi üzerinde başka boş alan bulunmadığını belirten Dursun, satılabilir nitelikteki alanın yaklaşık 31 bin metrekare olduğunu ifade etti. Bölgede metrekare satış fiyatlarının 15-20 bin dolar aralığında olduğunu kaydeden Dursun, zemin altı ticari alanlar ve otoparklar hariç tutulduğunda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir rant oluştuğunu öne sürdü.

"CHP'Lİ İSİMLER EYLEM YAPMIŞTI"



Dursun, geçmişte CHP'li milletvekilleri ve meclis üyelerinin söz konusu alanda park yapılması gerektiği yönünde eylemler gerçekleştirdiğini hatırlattı. O dönem İBB Meclis üyesi olan ve bugün milletvekilliği yapan Gökhan Zeybek'in de bu açıklamaları yapan isimler arasında yer aldığını söyledi. "Buraya yapı yaptırmayacağız" şeklinde net söylemler dile getirildiğini kaydetti. 2024 seçimleri sonrası meclis çoğunluğu değişmesine rağmen, daha önce alınan iki meclis kararının yine hayata geçirilmediğini ifade eden Dursun, bu kez planlardan"H serbest" ifadesinin çıkarılarak yükseklik tanımı getirildiğini belirtti.