Milan Skriniar duvar ördü! Aston Villa maçında 22 hamleyle Fenerbahçe savunmasını sırtladı

Kaptan Skriniar, Aston Villa karşısında üstün savunma performansıyla geceye damga vurdu

Giriş Tarihi :23 Ocak 2026
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynadığı mücadelede kaptan Milan Skriniar savunmada adeta duvar ördü. 14 top uzaklaştıran Skriniar, savunma hattında hata yapmadı. İkili mücadelelerde de üstün bir görüntü sergileyen tecrübeli oyuncu, 5 ikili mücadeleyi kazanarak rakip hücumculara geçit vermedi. Kritik anlarda sahneye çıkan kaptan, 2 net gol pozisyonunu önledi, doğru zamanda yaptığı 2 pas arası ve 2 top çalma ile rakibin oyun ritmini bozdu. Maç genelinde ise toplam 22 kritik savunma hamlesi yaparak Fenerbahçe savunmasının lideri olduğunu bir kez daha gösterdi.

