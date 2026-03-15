Türk futbolunun acı kaybı! İstanbulspor'un genç stoperi Baran Alp Vardar kansere yenik düştü

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un genç stoperi Baran Alp Vardar, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbulspor genç yıldızı için duygusal bir mesaj yayımlayıp "Camiamızın kalbinde daima yaşayacak" açıklamasını yaptı. Vardar'dan geriye Beşiktaşlı futbolcu ağabeyleriyle yaptığı görüşmeden enstantaneler kaldı. Ömrünün baharında hayata gözlerini yuman Baran Alp Vardar Türk futbol camiasını da derinden sarstı.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un genç yıldızı Baran Alp Vardar, ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen 20 yaşındaki oyuncunun vefatı kulüp ve spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

İstanbulspor, Vardar'a duygusal bir paylaşımla veda etti.

"CAMİAMIZIN KALBİNDE DAİMA YAŞAYACAK"

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz…

Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı.

Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

Canımız Baran Alp'in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

BARAN ALP'TEN GERİYE O GÖRÜNTÜ KALDI

Baran Alp'ten geriye Beşiktaşlı futbolcularla yaptığı görüşmenin görüntüleri kaldı.

Beşiktaşlı futbolcular, Baran Alp Vardar'ı arayarak destek olmuştu.

O görüşmede tedavisinin başladığını belirtip "Allah'a şükürler olsun iyiyim"diyen Baran Alp, "Semih ile oynadım 3 yıl altyapıda" ifadelerini kullanmıştı.

BARAN ALP VARDAR KİMDİR?

Baran Alp Vardar 2005 yılında dünyaya geldi. Futbola İstanbulspor altyapısında başlayan genç oyuncu, savunmanın ortasında görev yapan bir stoperdi.

Altyapı performansıyla dikkat çeken Vardar, kısa süre içinde A takım kadrosuna yükselmeyi başarmıştı.

2024 yılında kansere yakalanan talihsiz futbolcu 15 Mart 2026'da hayata veda etti.

