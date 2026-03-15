İstanbulspor, Vardar'a duygusal bir paylaşımla veda etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un genç yıldızı Baran Alp Vardar, ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen 20 yaşındaki oyuncunun vefatı kulüp ve spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı.





"CAMİAMIZIN KALBİNDE DAİMA YAŞAYACAK"



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz…

Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı.

Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

Canımız Baran Alp'in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.