TANJU ÖZCAN HEM ŞANTAJ ŞÜPHELİSİ HEM ŞANTAJ MAĞDURU Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve belediye çalışanı olduğu iddia edilen Öznur Çağalı, merkezli yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 13 Mart 2026 tarihli iddianamede; telefon mesajları, otel kayıtları ve "20 milyon TL"lik şantaj pazarlıkları delil olarak sıralandı. Dosyada Tanju Özcan, hem şantaj mağduru hem de şantaj şüphelisi olarak yer alırken dosyaya giren WhatsApp yazışmalarına Takvim.com.tr ulaştı...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan , Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken Özcan ile ilgili bir bomba daha patladı.

HEM SANIK HEM MAĞDUR: DOSYANIN İKİ YÜZÜ

iddianameye göre Tanju Özcan, Mehmet Eren Akgüney tarafından elindeki mesajlar ve ses kayıtlarıyla tehdit edildiğini belirterek; kendisinden para, lüks araç ve oto yıkama yeri istendiğini öne sürdü. Ancak dosyanın diğer tarafında, Öznur Çağalı'nın iddiaları durumu tersine çevirdi. Çağalı, Başkan Özcan'ın kendisine bir ihbar kaydı dinleterek "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin" diyerek üzerinde baskı kurduğunu ve şantaj yaptığını iddia etti.

OTEL ODASI VE WHATSAPP MESAJLARI DELİL OLDU

Öznur Çağalı ifadesinde, 2025 yılının sonbaharında Tanju Özcan ile Narven Termal Kasabası'ndaki bir otelde buluştuklarını ve rızasıyla cinsel birliktelik yaşadıklarını anlattı. Savcılığın telefon imajından elde ettiği 117 adet WhatsApp mesajı ise bu iddiaları destekledi.

Yazışmalar, 24 Ekim 2025 gecesi saat 22:35'te Öznur Çağalı'nın (Maviş)"Başkanım" mesajıyla başlıyor. Gönderilen "Tek gösterimlik" fotoğraflara Tanju Özcan'ın "Çok hoşsun" "Göğüslerini de mi büyüttün?" mesajları da dosyaya girdi.