Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken Özcan ile ilgili bir bomba daha patladı.
TANJU ÖZCAN HEM ŞANTAJ ŞÜPHELİSİ HEM ŞANTAJ MAĞDURU
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve belediye çalışanı olduğu iddia edilen Öznur Çağalı, merkezli yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 13 Mart 2026 tarihli iddianamede; telefon mesajları, otel kayıtları ve "20 milyon TL"lik şantaj pazarlıkları delil olarak sıralandı. Dosyada Tanju Özcan, hem şantaj mağduru hem de şantaj şüphelisi olarak yer alırken dosyaya girenWhatsApp yazışmalarına Takvim.com.tr ulaştı...
HEM SANIK HEM MAĞDUR: DOSYANIN İKİ YÜZÜ
iddianameye göre Tanju Özcan, Mehmet Eren Akgüney tarafından elindeki mesajlar ve ses kayıtlarıyla tehdit edildiğini belirterek; kendisinden para, lüks araç ve oto yıkama yeri istendiğini öne sürdü. Ancak dosyanın diğer tarafında, Öznur Çağalı'nın iddiaları durumu tersine çevirdi. Çağalı, Başkan Özcan'ın kendisine bir ihbar kaydı dinleterek "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin" diyerek üzerinde baskı kurduğunu ve şantaj yaptığını iddia etti.
OTEL ODASI VE WHATSAPP MESAJLARI DELİL OLDU
Öznur Çağalı ifadesinde, 2025 yılının sonbaharında Tanju Özcan ile Narven Termal Kasabası'ndaki bir otelde buluştuklarını ve rızasıyla cinsel birliktelik yaşadıklarını anlattı. Savcılığın telefon imajından elde ettiği 117 adet WhatsApp mesajı ise bu iddiaları destekledi.
Yazışmalar, 24 Ekim 2025 gecesi saat 22:35'te Öznur Çağalı'nın (Maviş)"Başkanım" mesajıyla başlıyor. Gönderilen "Tek gösterimlik" fotoğraflara Tanju Özcan'ın "Çok hoşsun" "Göğüslerini de mi büyüttün?" mesajları da dosyaya girdi.
Kayıtlarda Tanju Özcan'dan gelen bazı cevapsız aramalar ve karşı tarafın sistemden sildiği mesajlar da yer alıyor.
"HEPİNİZE YETERİM SADETTİN SARAN BENİM ABİM"
Rapora giren o mesajlara ise Takvim.com.tr ulaştı. Tanju Özcan'ın Fenerbahçe Başkanı İşi nsanı Sadettin Saran'ın ile Spiker Ela Rümeysa Cebeci arasındaki yazışmalara gönderme yaparak, "Hepinize yeterim" ifadelerini kullandığı görüldü.
İşte o yazışmalar:
Tanju Özcan: "Yaa, çok hoşsun. Göğüsleri de mi büyüttün?"
Öznur Çağalı: "İnan sadece senin hoşun olmak isterim."
Tanju Özcan: "Özledin mi?"
Öznur Çağalı: "Özledim tabi."
Tanju Özcan: "Çok."
Öznur Çağalı: "Aaaaaa başkanım benden başka kimle olabilirsiniz?"
Tanju Özcan: "Hepiniz gelin.. Ben yeterim. Sadettin Saran benim abim."
20 MİLYON TL'LİK ŞANTAJ PAZARLIĞI
İddianamede, Çağalı'nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in bu mesajları ele geçirdiği ve 8 Ocak 2026 gecesi Gürcistan numarası üzerinden Özcan'ı arayarak "Tanju elime düştün, bunun ceremesini çekeceksin" dediği belirtildi.
Şüpheliler Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin'in ise devreye girerek; "10 milyonu Eren, 10 milyonu Öznur istiyor" diyerek toplam 20 Milyon TL üzerinden pazarlık yaptıkları, bu görüşmelerin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı.
İddianamede yer alan en ağır suçlamalarından biri de Akgüney'in Öznur Çağalı'ya yönelik eylemleri oldu. İddianameye göre Akgüney, Çağalı'nın telefonunu zorla alıp görüntüleri kopyaladıktan sonra "Seni öldürmeye götüreceğim" diyerek kadını hürriyetinden yoksun kıldı. Çağalı'nın korkuyla hareket halindeki araçtan iki kez atladığı, ancak her seferinde zorla geri bindirildiği dehşet verici detaylar dosyada yer aldı.
SAVCILIK: "FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ VAR"
Savcılık, tüm bu beyanlar ve teknik dökümler ışığında; Akgüney ve suç ortaklarının Özcan'a yönelik şantajı "fikir birliği"içinde işlediğine, Tanju Özcan'ın ise Öznur Çağalı'ya yönelik şantaj suçunu işlediğine kanaat getirdi. Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada tüm sanıkların cezalandırılması talep ediliyor.