Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Cimbom'un gollerini Singo, Osimhen ve Nhaga kaydederken Okan Buruk'un öğrencileri haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşadı.

47. dakikada sağ kanattan Lang'ın yaptığı ortada savunmada Shomurodov'un kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sallai'nin altıpasın önünde dönerek yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.



56. dakikada Ebosele'ye kendi yarı alanı sağ tarafından Sallai'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Batuhan Kolak, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.



57. dakikada sağ kanattan Lang'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Singo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0



64. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazdan Osimhen'in yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



66. dakikada Yunus Akgün'ün savunma arkasına attığı pasta göğsüyle topu kontrol eden Osimhen, altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 2-0



84. dakikada Lang'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Yunus Akgün, pasını Nhaga'ya çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından pozisyon VAR'da incelendi. Yapılan kontrol sonrası ofsayt olmadığı tespit edilince gol geçerli sayıldı. 3-0



90. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında, ön direkte Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.