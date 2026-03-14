Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Cimbom'un gollerini Singo, Osimhen ve Nhaga kaydederken Okan Buruk'un öğrencileri haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşadı.
47. dakikada sağ kanattan Lang'ın yaptığı ortada savunmada Shomurodov'un kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sallai'nin altıpasın önünde dönerek yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Ebosele'ye kendi yarı alanı sağ tarafından Sallai'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Batuhan Kolak, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.
57. dakikada sağ kanattan Lang'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Singo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
64. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazdan Osimhen'in yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
66. dakikada Yunus Akgün'ün savunma arkasına attığı pasta göğsüyle topu kontrol eden Osimhen, altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 2-0
84. dakikada Lang'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Yunus Akgün, pasını Nhaga'ya çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından pozisyon VAR'da incelendi. Yapılan kontrol sonrası ofsayt olmadığı tespit edilince gol geçerli sayıldı. 3-0
90. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında, ön direkte Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Sara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
22. dakikada Selke'nin pasında savunmada Sallai'nin uzaklaştırdığı topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
32. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
36. dakikada Kemen'in hatasında araya giren Torreira, topu Sara'ya bıraktı. Bu oyuncu pasında topla buluşan Torreira'nın ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yakın direğin yanından oyun alanı dışına çıktı.
39. dakikada sol taraftan Lang'ın kullandığı köşe vuruşunda, altıpas üzerinde iyi yükselen Singo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu altıpasın içerisinde Sanchez ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
43. dakikada Lang'ın sol taraftan kullandığı kornerde, ön direkte Osimhen'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasının ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Mario Lemina yer aldı. Okan Buruk, Liverpool maçında ilk 11'de görev yapan isimlerden cezalı Abdülkerim Bardakcı'yı kullanamazken, Jakobs ile Lemina'yı da kulübeye çekti. Bu üç ismin yerine Sallai, Eren Elmalı ve Yunus Akgün forma şansı buldu.
Cezası nedeniyle teknik direktör Okan Buruk kulübede yer alamadı. Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Buruk'un yerine takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu görev yaptı.
KAPTANLIK YUNUS'TA
Karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de kaptanlık tercihi oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı, Mauro Icardi'nin ise yedek başlaması nedeniyle kaptanlık pazubandı altyapıdan yetişen Yunus Akgün'e verildi. Milli futbolcu, 5 resmi maç aradan sonra ilk kez başlangıç kadrosunda sahaya çıktı.
TORREIRA'YA ANLAMLI PANKART
RAMS Park'ta maç öncesi tribünlerde de özel anlar yaşandı. "Yaşlılar Haftası" nedeniyle Galatasaraylılar Yurdu'ndan gelen misafirler seremoniye futbolcularla birlikte çıktı. Taraftarlar doğu tribününde teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların görsellerinin yer aldığı, "Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle" yazılı pankart açtı. Kuzey tribününde ise Lucas Torreira için annesi ve anneannesinin de yer aldığı anlamlı bir pankart sergilendi.
İLBER ORTAYLI ANILDI
Galatasaray Kulübü ayrıca hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı da unutmadı. Ortaylı'nın fotoğrafı stat ekranlarına yansıtıldı, taziye mesajı anons edildi ve taraftarlar alkışlarla anmaya eşlik etti.
ANFIELD ROAD'A GİDECEK
Galatasaray, ligde Göztepe ile karşılaşacaktı ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool mücadelesi nedeniyle bu karşılaşmaya çıkacak. Milli takım dönüşünün ardından da Trabzonspor deplasmanına gidecek.