Verileri sızdırılan eski bir asker, İsrail medyasından Ynet'e yaptığı açıklamada ordunun kendilerini durum hakkında resmi olarak bilgilendirmediğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), olayın yeni bir siber saldırı olmadığını, yaklaşık altı ay önce gerçekleşmiş eski bir ihlalin yeniden dolaşıma sokulduğunu savundu.

İran bağlantılı Handala hacker grubu, İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcülük Birimi'nde görevli bir subayın telefonundan ele geçirdiğini iddia ettiği verileri yayımladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla başlayan savaş 15'inci gününe girerken, çatışma yalnızca askeri sahada değil siber cephede de yeni bir boyut kazandı. İran bağlantılı olduğu öne sürülen hacker grubu Handala, İsrail ordusuna ait bir subayın cep telefonundan ele geçirildiğini iddia ettiği verileri internette yayımladı.

Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren belgelerin, İsrail ordusunun iletişim ağları ve medya analizlerine ilişkin bazı iç dokümanları da içerdiği öne sürüldü.