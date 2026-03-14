ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla başlayan savaş 15'inci gününe girerken, çatışma yalnızca askeri sahada değil siber cephede de yeni bir boyut kazandı. İran bağlantılı olduğu öne sürülen hacker grubu Handala, İsrail ordusuna ait bir subayın cep telefonundan ele geçirildiğini iddia ettiği verileri internette yayımladı.
Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren belgelerin, İsrail ordusunun iletişim ağları ve medya analizlerine ilişkin bazı iç dokümanları da içerdiği öne sürüldü.
İSRAİL ORDUSUNUN SÖZCÜLÜK BİRİMİ HEDEF ALINDI
Sızıntının merkezinde, İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcülük Birimi'nde görevli bir subaya ait kişisel cep telefonu bulunuyor.
X ve Instagram üzerinden paylaşılan veriler arasında çok sayıda kişinin tam adı ve telefon numarası, ayrıca kurum içinde kullanılan bazı analiz dokümanları yer aldı. Bu belgelerde özellikle medya kuruluşlarının belirli askeri operasyonlara yönelik tutumlarının ve haber eğilimlerinin değerlendirildiği metinlerin bulunduğu ileri sürüldü.
İSRAİL: "YENİ BİR İSTİHBARAT AÇIĞI DEĞİL"
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), olayın ortaya çıkmasının ardından hızlı bir açıklama yaptı.
Askeri yetkililer, söz konusu verilerin yeni bir siber saldırının sonucu olmadığını, yaklaşık altı ay önce gerçekleşmiş eski bir ihlalin yeniden dolaşıma sokulması olduğunu savundu.
Ordu yetkilileri, sızıntının askeri istihbarat zaafı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun kamuoyunu demoralize etmeyi amaçlayan psikolojik savaş unsuru olabileceğini ifade etti.
IDF Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ön incelemeler, bunun yakın zamanda gerçekleşmiş bir ihlal olmadığını, geçmişte yaşanmış bir olayın yeniden yayımlanması olduğunu göstermektedir. Ulusal güvenlik bilgilerine yönelik bir ihlal şüphesi bulunmamaktadır. Telefon listelerinin yayımlanmasının ardından tüm personel için bilgi güvenliği prosedürleri güçlendirilmiştir."
HACKERLARIN İDDİALARI
Sızıntıyı yayımlayan hacker grubu, siyonist İsrail ordusuna ait hesaplara erişim sağladığını ve "Direniş Ekseni ülkelerindeki casuslara" ilişkin bilgilere ulaştığını ileri sürdü. İsrail ordusu ise bu iddiaları reddederek herhangi bir "casus ağının" ele geçirildiğine dair kanıt bulunmadığını açıkladı.
SIZINTIDA HANGİ BİLGİLER YER ALDI?
Paylaşılan verilerde yer aldığı belirtilen başlıca unsurlar şunlar oldu:
İletişim listeleri: Sözcülük biriminde görev yapan mevcut ve eski personelin isimleri ve doğrudan iletişim bilgileri.
İç analiz belgeleri: Medya kuruluşlarının bazı askeri operasyonlara yaklaşımını inceleyen değerlendirme metinleri.
İkinci cihaz ihtimali: Aynı departmanda kullanılan başka bir cihazın da ilk siber saldırıdan etkilenmiş olabileceğine dair güvenlik endişeleri.
BİRİM İÇİNDE YENİ GÜVENLİK TALİMATLARI
İsrail ordusu olayın önemini küçümseyen bir ton kullanmasına rağmen, birim içinde daha sıkı siber güvenlik önlemleri uygulanması talimatı verdi.
Siyonist komutanlara gönderilen iç yazıda personele şu uyarıların yapılması istendi:
Tanınmayan numaralardan gelen aramalara cevap verilmemesi
Mesajlaşma uygulamalarından gönderilen şüpheli bağlantılara tıklanmaması
Kimliği doğrulanmamış kişilerden gelen iletişim girişimlerinin engellenmesi ve rapor edilmesi
"ORDU BİZE HABER VERMEDİ" İDDİASI
Verileri sızdırılan kişilerden biri olduğunu belirten eski bir asker, İsrail medyasından Ynet'e yaptığı açıklamada ordunun kendilerini resmi olarak bilgilendirmediğini söyledi. Söz konusu kişi, durumu ilk olarak kulaktan kulağa yayılan bilgilerden öğrendiğini ve daha sonra İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü'ne başvurarak yardım istediğini ifade etti.
İRAN İSTİHBARATINDAN PİLOTLARA İFŞA OPERASYONU
İran istihbarat birimleri, İran'a yönelik hava saldırılarında görev aldığı iddia edilen bazı askeri personelin kimlik bilgilerini içeren bir dosyayı paylaştı.
Paylaşılan materyallerde, operasyona katıldığı öne sürülen İsrail pilotlarının isimleri, üniformalı fotoğrafları, telefon numaraları ve kimlik bilgilerinin yanı sıra yaşadıkları adreslerin harita üzerinde işaretlenmiş şekilde yayımlandığı görüldü.
Yayımlanan videolu içerikte özellikle bazı pilotlara ilişkin ayrıntılı kişisel bilgilere yer verilmesi dikkat çekti. Bu kapsamda, "Ofek Shoshan" adlı bir pilotun da aralarında bulunduğu bazı isimlere ait olduğu iddia edilen kişisel ve aile fotoğrafları, +972 kodlu doğrudan iletişim numaraları ve yaşadıkları bölgelerin uydu görüntüleri üzerinden işaretlenmiş adres bilgilerinin paylaşıldığı aktarıldı.