Tim Jabol Folcarelli, yaklaşık 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla yeniden formasına kavuştu. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan orta saha oyuncusu, Fatih Tekke'nin ilk 11 tercihleri arasında yer aldı. Trabzonspor'da Batagov, Bouchouari ve Visca ise sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadı.

ORHAN KAYNAK UNUTULMADI Karşılaşma öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için Papara Park'ta duygusal anlar yaşandı. Stat ekranlarında Orhan Kaynak'ın görselleri yayınlandı. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor futbolcuları ısınmaya, üzerinde Kaynak'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Kale arkası tribününde de "Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" yazılı pankart açıldı. Trabzonsporlu oyuncular seremoniye "Seni asla unutmayacağız" yazılı siyah pankartla çıktı ve maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

RİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ Trabzonspor taraftarının karşılaşmaya ilgisi sınırlı kaldı. Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlendi. Konuk takım taraftarları ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle tribündeki yerini alamadı.