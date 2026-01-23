PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Kadıköy’de yıkıldı! Aston Villa yenilgisi sonrası ilk 8 umudu zora girdi

25. dakikada Sancho’nun golüne engel olamayan Kanarya’nın son bölümde kurduğu baskı puanı getirmedi. Fenerbahçe artık gözünü önümüzdeki hafta Romanya’da oynayacağı FCSB maçına çevirdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2026
Fenerbahçe Kadıköy’de yıkıldı! Aston Villa yenilgisi sonrası ilk 8 umudu zora girdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe evinde Aston Villa'ya teslim oldu... Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında İngiliz ekibine Kadıköy'de 1-0'la boyun eğdi. Böylece ilk 8 şansını büyük oranda kaybeden temsilcimiz son hafta FCSB deplasmanında sıralamadaki yerini belirleyecek. 19. dakikada Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı. 25. dakikada Aston Villa öne geçti. Rogers'ın ortasında arka direğe hareketlenen Sancho kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. 60. dakikada Talisca yüzde yüzlük pozisyonda Bizot'u geçemedi. 63. dakikada Cash'in sert şutu direkten döndü. 71. dakikada Aston Villa savunmasına baskı yaparak topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vurdu, kaleci Bizot son anda topu kornere çeldi. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 0-1.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li İBB Levent’teki İETT Garajı’nı imara açtı: 87 milyarlık rant
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
Türk Telekom
3 ilin Emniyet Müdürü değişti! Başkan Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de
En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi! Zam farkı ödemeleri 23 Ocak’ta hesaplara yatacak
Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: 5 yıl içinde insanlıktan daha zeki olacak
İdefix
ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının telefon jokeri kullandığı soru şaşırttı
CIA hattı devrede: Rubin’den sonra Petraeus PKK/YPG’ye sahip çıktı
Son umut Bükreş! Fenerbahçe - Aston Villa: 0-1 | MAÇ SONUCU
YPG’nin sözde müftüsü Haznevi İsrail’e yalvardı: Bizi kurtarın
DR
ÖZEL | Domenico Tedesco’dan İsmail & Fred açıklaması! Cesur olmak istedik
Galatasaray Noa Lang’ı bitirdi! Yıldız futbolcu istanbul’a geliyor
Kuzu postundaki çakal teröre dalkavukluk yapıyor! Suriye’ye sokulan PKK’lılar ve YPG safındaki peşmergeler | Ankara Barzani’yi not etti
Cezaevine sadece kıyafet götürmüş! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten çarpıcı açıklamalar: Gözlerini kaçırdı ben baktım
SDG bitti tasfiye başlıyor! Sahada kaç YPG’li kaldı? | Ankara çizgiyi çekti: Teröristan masalı sona erdi
Beşiktaş’ta 1 ayrılık 3 transfer!
Davos’ta Gazze Barış Kurulu: İmzalar atıldı! Türkiye masada | Trump: Gazze’de ateşkesi sürdüreceğiz
Paris’te evleneceklerdi ömür boyu dost kaldılar! Semiramis Pekkan’dan Haldun Dormen’e yürek yakan veda
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Beşiktaş’ta 1 ayrılık 3 transfer! Beşiktaş'ta 1 ayrılık 3 transfer! Fenerbahçe’de hedef ilk 8! İşte Tedesco’nun Aston Villa maçı 11’i Fenerbahçe'de hedef ilk 8! İşte Tedesco'nun Aston Villa maçı 11'i Fatih Keleş’in sevgilisi Tuana İyigör telefonunu verdi İmamoğlu’nun Alem Takımı patladı Fatih Keleş'in sevgilisi Tuana İyigör telefonunu verdi İmamoğlu'nun Alem Takımı patladı Trabzonspor’a Lovik’ten sonra bir transfer daha! İmzalar bekleniyor Trabzonspor'a Lovik'ten sonra bir transfer daha! İmzalar bekleniyor SDG bitti tasfiye başlıyor! Sahada kaç YPG’li kaldı? | Ankara çizgiyi çekti: Teröristan masalı sona erdi SDG bitti tasfiye başlıyor! Sahada kaç YPG'li kaldı? | Ankara çizgiyi çekti: Teröristan masalı sona erdi Kuzu postundaki çakal teröre dalkavukluk yapıyor! Suriye’ye sokulan PKK’lılar ve YPG safındaki peşmergeler | Ankara Barzani’yi not etti Kuzu postundaki çakal teröre dalkavukluk yapıyor! Suriye'ye sokulan PKK'lılar ve YPG safındaki peşmergeler | Ankara Barzani'yi not etti