Fenerbahçe Kadıköy’de yıkıldı! Aston Villa yenilgisi sonrası ilk 8 umudu zora girdi

Fenerbahçe evinde Aston Villa'ya teslim oldu... Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında İngiliz ekibine Kadıköy'de 1-0'la boyun eğdi. Böylece ilk 8 şansını büyük oranda kaybeden temsilcimiz son hafta FCSB deplasmanında sıralamadaki yerini belirleyecek. 19. dakikada Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı. 25. dakikada Aston Villa öne geçti. Rogers'ın ortasında arka direğe hareketlenen Sancho kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. 60. dakikada Talisca yüzde yüzlük pozisyonda Bizot'u geçemedi. 63. dakikada Cash'in sert şutu direkten döndü. 71. dakikada Aston Villa savunmasına baskı yaparak topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vurdu, kaleci Bizot son anda topu kornere çeldi. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 0-1.