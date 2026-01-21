SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yabancı kontenjanı dolan Trabzonspor'un radarı yerli oyunculara takıldı

Yabancı kontenjanı dolu olan Trabzonspor, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu ve Sinan Andersen için kulüpleri ve oyuncularla tekrar görüşerek transfere son noktayı koymayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2026
Yabancı kontenjanı dolan Trabzonspor’un radarı yerli oyunculara takıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Takımdan resmi olarak ayrılmayan Sikan ve transferi açıklanan Lovik dahil olmak üzere kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan Trabzonspor, bu nedenle transfer döneminin kalan süresi içerisinde daha çok yerli oyunculara yönelecek. Bordo-Mavililer daha önce de gündemine gelen Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ve Hacken'den Silas Sinan Andersen için son kez girişim yapacak.

İLERLEME SAĞLANAMADI

Trabzonspor'un Oğuz ve Ahmed'i kiralamayı düşündüğü ve kulüpleriyle bu doğrultuda son bir görüşme daha yaparak olumlu ya da olumsuz olmak üzere bu transferlerle ilgili süreci sonuçlandıracağı öğrenildi. İsveç ekibi Hacken'de forma giyen genç ön libero Silas Sinan Andersen'in ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ama kulübünün istediği yüksek bonservis nedeniyle şu ana kadar transferde olumlu bir ilerleme sağlanamadığı öğrenildi.


MATHIAS LOVIK İMZAYI ATTI

Trabzonspor, Parma'dan Norveçli sol bek Mathias Lovik'i 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-Mavili kulüp 22 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüne 6 taksitte 4 milyon euro ödeyecek. Parma'ya bir sonraki satış kârından yüzde 10 pay da verilecek. Genç futbolcu yarım sezon için 400 bin euro ücret alacak. Norveçli sol bek kalan sezonlarda ise Bordo-Mavili takımdan 800 bin euro kazanacak. Bu sezon Parma formasıyla çıktığı 12 maçta 1 asiste imza atan Lovik etkili bindirmelerinin dışında yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.

Haber: Yunus Emre Sel

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Halka kapatıldı Dilek İmamoğlu’na tahsis edildi! Emirgan Korusu’nda olan biten TAKVİM’de
Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüştü! Suriye’de ’Tek Devlet’ dönemi: Beraber çalışacağız
İdefix
CHP’li belediyeler izledi devlet müdahale etti! Susuzluğa yönetmelik hamlesi
Şam ve YPG arasında Haseke anlaşması! Abdi’ye 4 gün süre verildi... Mutabakatın detayları neler? | ABD uyardı: Entegre olun
Başkan Erdoğan Atlas Çağlayan’ın annesiyle görüştü: Bu işin sonuna kadar peşinde olacağız
Nusaybin sınırında iki ayaklı oyun! Türk bayrağına saldırı sonrası ortalık karıştıran DEM Parti’den açıklama
YPG’liler Nusaybin hududunda Türk bayrağına el uzattı! Kabine, AK Parti ve MSB’den peş peşe mesajlar: Kalleş saldırı cezasız kalmayacak
Abdi Şam’da pazarlığa kalkınca Barrack fırçaladı! ABD’den tekme yiyen YPG kamptaki DEAŞ’lıları saldı | El Hol’ün arka planı
Başkan Erdoğan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde açıkladı: 23 yılda 13 bin 448 eser ülkemize iadesini sağladık
Terörsüz Türkiye’ye Nusaybin sabotajı! DEM Parti’den PYD ve Kandil’le organize provokasyon
Barış Kurulu tüzüğünde Gazze’nin adı yok mu? İlk taslak İsrail basınından sızdı: Tek satır bile yer verilmedi
Dijital Telif Yasası can suyu olacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas açıkladı: Emeği olan hakkını alacak
Galatasaray’ın yeni transferi belli oldu! Maçtan sonra İstanbul’da kalacak
Trump’tan Fransa’ya vergi Macron’a ifşa: Mesajlarını paylaştı! Grönland’a bayrak dikti Starmer’a aptal dedi
Süreç sınanıyor! PKK/KCK’dan ayaklanma çağrısı: Elebaşı Mustafa Karasu’dan Suruç provokasyonu
Fenerbahçe’de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız
Terörsüz Türkiye sürecine Karayılan zehri! PKK elebaşından SDG için silaha sarılırız mesajı: Apo’nun başlattığı süreç boşa çıktı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Mehmet Üstündağ gözaltına alındı!
Ekranda A.B.İ evde baba! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu aşkının 10 yıllık kronolojisi: Cunda’dan 2 prensese...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Survivor Lina kimdir, kaç yaşında evli mi? Lina Hourieh nereli, mesleği ne? Survivor Lina kimdir, kaç yaşında evli mi? Lina Hourieh nereli, mesleği ne? Emekliye 30 bin TL promosyon! SGK ile bankalar mart ayında pazarlık masasına oturacak Emekliye 30 bin TL promosyon! SGK ile bankalar mart ayında pazarlık masasına oturacak Como Diego Carlos’u istiyor! Como Diego Carlos'u istiyor! Kuruçeşme açıklarında ceset bulundu! İnceleme başladı: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabilir Kuruçeşme açıklarında ceset bulundu! İnceleme başladı: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabilir 1 yılda 30 kilo birden gitti! Işın Karaca’nın yeni imajı çok konuşuldu 1 yılda 30 kilo birden gitti! Işın Karaca’nın yeni imajı çok konuşuldu Atlas Çağlayan’ın son görüntüleri! İlk kez A Haber’de: Hastanede böyle müdahale etmişler... Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri! İlk kez A Haber'de: Hastanede böyle müdahale etmişler...