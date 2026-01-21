Yabancı kontenjanı dolan Trabzonspor’un radarı yerli oyunculara takıldı

Takımdan resmi olarak ayrılmayan Sikan ve transferi açıklanan Lovik dahil olmak üzere kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan Trabzonspor, bu nedenle transfer döneminin kalan süresi içerisinde daha çok yerli oyunculara yönelecek. Bordo-Mavililer daha önce de gündemine gelen Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ve Hacken'den Silas Sinan Andersen için son kez girişim yapacak.

İLERLEME SAĞLANAMADI

Trabzonspor'un Oğuz ve Ahmed'i kiralamayı düşündüğü ve kulüpleriyle bu doğrultuda son bir görüşme daha yaparak olumlu ya da olumsuz olmak üzere bu transferlerle ilgili süreci sonuçlandıracağı öğrenildi. İsveç ekibi Hacken'de forma giyen genç ön libero Silas Sinan Andersen'in ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ama kulübünün istediği yüksek bonservis nedeniyle şu ana kadar transferde olumlu bir ilerleme sağlanamadığı öğrenildi.



MATHIAS LOVIK İMZAYI ATTI

Trabzonspor, Parma'dan Norveçli sol bek Mathias Lovik'i 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-Mavili kulüp 22 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüne 6 taksitte 4 milyon euro ödeyecek. Parma'ya bir sonraki satış kârından yüzde 10 pay da verilecek. Genç futbolcu yarım sezon için 400 bin euro ücret alacak. Norveçli sol bek kalan sezonlarda ise Bordo-Mavili takımdan 800 bin euro kazanacak. Bu sezon Parma formasıyla çıktığı 12 maçta 1 asiste imza atan Lovik etkili bindirmelerinin dışında yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.

Haber: Yunus Emre Sel