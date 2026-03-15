CANLI YAYIN
Geri

Gençlerbirliği - Beşiktaş | Süper Lig maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası Ankara'da sona eriyor. Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar zorlu randevudan kazanarak ayrılmak ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda konuk oluyor.
  • Beşiktaş, deplasmanda son 10 maçta yenilgi almadı ve bu süreçte 6 galibiyet 4 beraberlik elde etti.
  • Beşiktaş'ta Taylan Bulut, Devrim Şahin, El Bilal ve Emirhan Topçu sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.
  • İki takım Süper Lig'de 95 kez karşılaştı ve Beşiktaş 54 galibiyet alırken Gençlerbirliği 10 maç kazandı.
  • Beşiktaş, milli ara öncesinde Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak.

CANLI TAKİP

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ:Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Franco, Göktan, Metehan, Niang

BEŞİKTAŞ:Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

SÜPER LİG'DE 96. RANDEVU

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, başkent ekibi 10 kez kazandı. 31 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş bu rekabette 154 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

DEPLASMANDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, ligde dış sahada dikkat çekici bir seri yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 12 deplasman maçında yalnızca 2 kez mağlup oldu. Kara Kartal, son 10 dış saha karşılaşmasında ise yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı Taylan Bulut, Devrim Şahin, El Bilal ve ile Emirhan Topçu da kadroda yer almıyor. Salih Uçan ise sarı kart sınırında bulunuyor; kart görmesi halinde gelecek hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

GÖZLER ANKARA'DA OLACAK

Beşiktaş, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve deplasman serisini sürdürmek isterken, Gençlerbirliği ise sahasında güçlü rakibine karşı puan arıyor. Eryaman'daki 90 dakika, hem Avrupa hattını hem de orta sıra yarışını yakından ilgilendiriyor.

KASIMPAŞA'YI AĞIRLAYACAK

Sergen Yalçın ve öğrencileri, milli ara öncesinde Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek. Gençlerbirliği ise Konyaspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

