Kongolu yıldız Fenerbahçe’nin transfer radarına girdi

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Ara transfer döneminde kadrosuna marka bir golcü katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim daha geldi. Kanarya, Newcastle United forması giyen Yoane Wissa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Piyasa değeri 35 milyon euro olan 28 yaşındaki forvet, bu sezon İngiltere'de çıktığı 8 lig maçında 1 kez fileleri havalandırdı. Newcastle United'ın sezon başında bonservisi için tam 57.7 milyon euro ödediği yıldız oyuncu, 35 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi. 8 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yoane Wissa için şimdiye kadar 69.7 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

