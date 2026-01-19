Suriye'de tokat yiyen 'CIA'sal şeytanlar devrede! Rubin'den hem Türkçe hem Kürtçe "iç savaş" tehdidi: PKK'ya "silaha sarılın" mesajı
"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine fiziki sabotajda bulunan SDG, sahada çok ağır bedel ödedi. SDG ile birlikte Suriye'de tokat yiyen CIA ve Pentagon artıkları da Türkiye'deki süreci sabote etmeye kalktı. Derin Amerika'nın kirli ismi Michael Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıp "iç savaş" tehditleri savurdu. Rubin SDG'ye olanları örnek gösterip "PKK silaha sarılmalı" mesajı verdi. Hem Türkçe hem de Kürtçe paylaşım yapıp provokasyona soyundu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye'de SDG'nin diz çökmesiyle birlikte "teröristan" planı bozguna uğradı.
Davut Koridoru için YPG/SDG'ye alan açan İsrail ve Suriye'deki entegrasyon sürecini dinamitleyen Kandil ve Barzaniler amacına ulaşamadı.
SDG DEVİRDİĞİ MASANIN ALTINDA KALDI: ABDİ'NİN ELİNDEN DEAŞ GARDİYANLIĞI ALINDI
Suriye ordusunun Fırat'a girmesi ve Arap aşiretlerinin verdiği destekle harita 48 saatte değişti. 10 Mart Mutabakatına uymayarak Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye kalkan SDG sahada çok ağır bedel ödedi.
Davut Koridoru için YPG/SDG'ye alan açan İsrail ve Suriye'deki entegrasyon sürecini dinamitleyen Kandil ve Barzaniler amacına ulaşamadı.
SDG DEVİRDİĞİ MASANIN ALTINDA KALDI: ABDİ'NİN ELİNDEN DEAŞ GARDİYANLIĞI ALINDI
Suriye ordusunun Fırat'a girmesi ve Arap aşiretlerinin verdiği destekle harita 48 saatte değişti. 10 Mart Mutabakatına uymayarak Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye kalkan SDG sahada çok ağır bedel ödedi.
Elebaşı Abdi'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı. SDG'nin Suriye'de varlık göstermesinin herhangi bir dayanağı kalmadı.
ANKARA NET: SURİYE'NİN İSTİKRARI TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ
Nitekim Ankara ve güvenlik kaynakları Suriye'de istikrarın Terörsüz Türkiye'nin başarısı için önemli olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda 18 Ocak Entegrasyon Anlaşması "Suriye'de barışın garantisi" olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan Suriye'de tokat yiyen PKK/KCK'dan sonra CIA ve Pentagon artıkları da Türkiye'deki süreci sabote etmeye kalktı.
SDG ve Kandil'e akıl hocalığına soyunan CIA ajanı Michael Rubin, "iç savaş" tehditleri savurdu.
"Suriye-Kürt çatışmaları Türkiye'de iç savaşa yol açacak mı?"başlıklı küstah bir yazı kaleme alan Rubin, "PKK'nın feshedilmesiyle Öcalan, Suriye Kürt yapısını (SDG) korumayı amaçladı. İzolasyona rağmen gelişen bu yapı, ABD'nin Suriye'de olması gerektiğini söylediği her şeyin—hoşgörülü, çok kültürlü ve ılımlı—bir modeliydi. Öcalan, PKK'nın sona erdirilmesinin Türkiye'nin bu yapıyı bir terör örgütü olarak yaftalamasına son verebileceğine inanıyordu" dedi.
"PKK'YI TÜRKİYE'DE SAVAŞA GERİ DÖNMEYE İTİYORLAR"
"Kürtlerin gidecek hiçbir yeri yok" diyerek tehdit dilini sürdüren Rubin, açık açık PKK'nın silaha sarılması gerektiğini savundu:
Kürtleri sadece Suriye'de değil, siyaset başka bir yol sunmazsa belki de Türkiye'de de savaşa geri dönmeye itiyorlar.
HEM TÜRKÇE HEM KÜRTÇE PROVOKASYON
Ayrıca CIA ajanı Mıchael Rubin'in SDG'yi bahane edip "iç savaş" çığırtkanlığı yaptığı küstah yazıyı hem Türkçe hem de Kürtçe paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
Kürtçe yapılan paylaşımla SDG ve PKK'ya "silah bırakmayın" mesajı verildi.