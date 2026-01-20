Washington–Şam hattında kritik temas: Trump’tan terörle mücadeleye açık destek
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarın korunması ve terör örgütü DEAŞ’la mücadele başlıkları ele alındı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması başta olmak üzere, terör örgütü DEAŞ'la mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İSTİKRAR VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU
Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdiği ve Suriye'nin birliği ile istikrarının korunmasının önemine dikkat çektiği belirtildi. Açıklamada, istikrarın sağlanmasına yönelik "tüm çabaların desteklenmesi gerektiği" vurgulandı.
TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
Görüşmede ayrıca, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunmasının gerekliliğine işaret edilirken, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin tamamen ortadan kaldırılması konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.
GÜÇLÜ VE BİRLEŞİK SURİYE VİZYONU
İki liderin, bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonu konusunda ortak bir anlayışa sahip oldukları ifade edildi. Telefon görüşmesinde çeşitli bölgesel dosyaların da ele alındığı ve Suriye'nin daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi için "yeni bir fırsat tanınmasının öneminin" altının çizildiği aktarıldı.