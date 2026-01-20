Washington–Şam hattında kritik temas: Trump’tan terörle mücadeleye açık destek

Trump ile Şara telefon görüşmesi gerçekleştirdi, AA

GÜÇLÜ VE BİRLEŞİK SURİYE VİZYONU

İki liderin, bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonu konusunda ortak bir anlayışa sahip oldukları ifade edildi. Telefon görüşmesinde çeşitli bölgesel dosyaların da ele alındığı ve Suriye'nin daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi için "yeni bir fırsat tanınmasının öneminin" altının çizildiği aktarıldı.