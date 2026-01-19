Terör örgütü SDG'nin eski sözcüsü Suriye'de yenilince sahibi İsrail'e koştu! "Yalnız bırakıldık"

Suriye ordusunun YPG/SDG'ye yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında terör örgütü ağır darbe aldı. Terör örgütü YPG/SDG, son 48 saatte kontrol ettiği toprakların yüzde 40'ından fazlasını kaybetti. Suriye Cumhurbaşkanı Şara YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

14 maddelik anlaşmaya göre; sınır kapıları ve petrol sahaları Şam yönetiminin kontrolüne geçecek.

KİRLİ İLİŞKİ BİR KEZ DAHA GÜNYÜZÜNE ÇIKTI

Eli kanlı terör örgütünün eski sözcüsü Mustafa Bali'nin söz konusu açıklamaları, İsrail'in YPG/SGD'ye olan desteğini ile Tel Aviv hükümeti ve terör örgütü arasındaki iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.