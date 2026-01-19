Terör örgütü SDG'nin eski sözcüsü Suriye'de yenilince sahibi İsrail'e koştu! "Yalnız bırakıldık"
YPG/SDG eski sözcücüsü terörist Mustafa Bali, Suriye'de yaşadıkları hezimetin ardından İsrail kanalı Kan Haber’e ağladı. Suriye ordusu karşısında yalnız bırakıldıklarını söyleyen Bali, "İsrail'e yönelik ciddi bir hayal kırıklığı var. Kamuoyu yaşananlardan İsrail'i sorumlu tutuyor." dedi. Bali'nin açıklamaları, katil İsrail ile eli kanlı terör örgütünün iş birliğini bir kez daha açığa çıkardı.
Suriye ordusunun YPG/SDG'ye yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında terör örgütü ağır darbe aldı. Terör örgütü YPG/SDG, son 48 saatte kontrol ettiği toprakların yüzde 40'ından fazlasını kaybetti. Suriye Cumhurbaşkanı Şara YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.
14 maddelik anlaşmaya göre; sınır kapıları ve petrol sahaları Şam yönetiminin kontrolüne geçecek.
KİRLİ İLİŞKİ BİR KEZ DAHA GÜNYÜZÜNE ÇIKTI
Eli kanlı terör örgütünün eski sözcüsü Mustafa Bali'nin söz konusu açıklamaları, İsrail'in YPG/SGD'ye olan desteğini ile Tel Aviv hükümeti ve terör örgütü arasındaki iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.