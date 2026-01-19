Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Hem kanda hem idrarda kokain
Son dakika haberi! Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi hem kanda hem idrarda (kokain) pozitif çıktı.
TUTUKLANMIŞTI
Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanmıştı.