PODCAST CANLI YAYIN

Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Hem kanda hem idrarda kokain

Son dakika haberi! Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi hem kanda hem idrarda (kokain) pozitif çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Hem kanda hem idrarda kokain

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi hem kanda hem idrarda (kokain) pozitif çıktı.

Ümit Karan (Takvim.com.tr)

TUTUKLANMIŞTI

Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanmıştı.


Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! Ümit Karan tutuklandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler