90+5'te El Bilal Toure! Beşiktaş - Kayserispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Dolmabahçe’de Kayserispor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, 90+5’te El Bilal Touré’nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 32’ye yükseltti. İşte yaşananlar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelede iki takım da ilk yarıda ağları sarsamadı.
90+5'te El Bilal Toure sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi. Puanını 32'ye yükselten siyah beyazlılar, gelecek hafta Eyüpspor'un konuğu olacak. 15 puanda kalan sarı kırmızılılar ise Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Abraham, ceza sahası çizgisi üzerinde sağına dönüp yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kurtardı.
36. dakikada pasla kullanılan kornerde sağ taraftan Cerny'nin yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'da kaldı.
42. dakikada sağ kanattan Gözhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahası içinde Cerny topu kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasın sağından yaptığı vuruşta savunmadan seken top El Bilal Toure'ye çarpıp kaleye yönelirken kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Furkan Soyalp'in yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu kurtarışı sonrası meşin yuvarlak kornere gitti.
45+1. dakikada Orkun'un sağ kanattan ortasında Abraham göğsüyle topu El Bilal Toure'ye indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı gitti.
54. dakikada Mendes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'nin penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.
58. dakikada orta alanda topla buluşan Cardoso, topu sürerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından auta gönderdi.
64. dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
70. dakikada sağ taraftan Rashica'nın yaptığı ortada kaleci Bilal Bayazıt'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinde Orkun Kökçü vurdu. Bilal Bayazıt'ın kurtarışının ardından çizgi üzerinde savunmada Benasser meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
86. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün sol taraftan kullandığı kornerde Onugkha'nın ters kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada sağ taraftan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada, altıpasın gerisinde iyi yükselen El Bilal Touré'nin kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-0
SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda 3 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün 3-0 mağlup edildiği karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na görev veren Yalçın, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda savunmada Emirhan Topçu'yu sahaya sürdü. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü yeniden ilk 11'e döndü.
GENÇLER İLK KEZ KADRODA
Beşiktaş altyapısından yetişen Ahmet Sami Bircan (18) ve Ali Pağda (17), Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. İki genç oyuncu da Kayserispor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
ALTYAPIDAN 9 FUTBOLCU KADRODA
Siyah-beyazlıların Kayserispor maçındaki kadrosunda altyapıdan yetişen 9 futbolcu yer aldı. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz ilk 11'de görev alırken; Emre Bilgin, Emir Yaşar, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yedek kulübesinde şans bekledi.
BAŞKAN ADALI'DAN ÖĞRENCİLERE DESTEK
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, eğitim öğretim yılının ilk döneminde takdir belgesi alan öğrencilerle karşılaşma öncesinde Tüpraş Stadı'nda bir araya geldi.
TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarların ilgisi beklenen düzeyde olmadı. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede tribünlerdeki boşluklar göze çarptı.