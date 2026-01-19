90+5'te El Bilal Toure! Beşiktaş - Kayserispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Gökahn Sazdağı (İHA)

Teknik direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün 3-0 mağlup edildiği karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na görev veren Yalçın, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda savunmada Emirhan Topçu'yu sahaya sürdü. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü yeniden ilk 11'e döndü.