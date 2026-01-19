SDG diz çöktü... Gözler müşterek raporda! Terörsüz Türkiye Komisyonu sabotajlara rağmen toplanıyor
DEM Parti'nin uğruna süreci sabote ettiği SDG, Suriye'de diz çöktü! Ankara'nın "Terörsüz Bölge" hedefine yönelik darbe girişimi işlevsiz kaldı. İmralı'nın "27 Şubat" mesajı ve DEM-KCK'nın sabotajlarının gölgesinde Terörsüz Türkiye Komisyonu "rapor" gündemiyle toplanıyor. Raporun çerçevesinin belirlenmesinde SDG'nin uğradığı hezimetin ele alınacağı değerlendiriliyor. MHP "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları tartışılacak konu değil. Bunun çerçevesinde konuşur anlaşırız" mesajı verirken rapor için gözler o tarihe çevrildi.
Terörsüz Türkiye süreci çok kritik bir dönemden geçiyor.
PKK'nın çatı yapılanması KCK ve DEM Parti "Suriye" ve "SDG" bahanesiyle süreci sabote edecek eylem ve söylemler geliştirirken; İmralı Heyeti 11. kez elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Öcalan "27 Şubat perspektifi geçerliliğini koruyor" dedi.
Suriye sahasında Ankara'nın "terörsüz bölge" hedefi doğrultusunda gelişmeler yaşandı. Suriye ordusunun Fırat'a girmesi ve Arap aşiretlerin verdiği destekle harita 48 saatte değişti. SDG diz çöküp Şam'la anlaşma imzalamak zorunda kaldı.
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan terör koridoru ve "teröristan" masalı çökmüş oldu.
KOMİSYON RAPOR GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR
Öte yandan Terörsüz Türkiye Komisyonu, DEM Parti ve KCK'nın sabotajlarının gölgesinde "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saat 14.00'te Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında hazırlanacak ortak rapor için komisyonda yer alan partilerin temsilcileri ile bir araya gelecek.
Bilindiği üzere komisyonun çalışma süreci şubat ayında sona eriyor. Raporun bu ay içerisinde yazılması bekleniyor. Nitekim MHP de raporun bu ay içerisinde yazılacağını söylüyor.
ANA ODAK PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda sona yaklaşılırken detaylar da netleşmeye başladı
Raporda tüm partilerin katıldığı ortak noktalar yer alacak. Raporun giriş bölümünde komisyonun niye kurulduğu, ruhu (her kesimin fikrinin alındığı, geniş bir katılım sağlandığı vurgusu yapılacak) ve bu aşamaya nasıl gelindiği anlatılacak. Türk- Kürt kardeşliğinin tarihi önemine vurgu yapılacak.
Raporun omurgasını AK Parti'nin raporu oluşturacak. Odak nokta PKK'nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacak.
MHP: MUTABIK KALIRIZ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 6 Ocak'ta "Başlıkları tespit ederiz, mutabık kalırız. Bu ay içinde yazarız. Herkes söyleyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ortak raporu ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz"açıklamasında bulundu.
"KESİNLİKLE UZLAŞIRIZ"
"Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli" diyen Yıldız şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları tartışılacak konu değil. Bunun çerçevesinde konuşur anlaşırız.
MHP'NİN RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY: ÖNCE SDG DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN
MHP'nin Meclis'e sunduğu raporda dikkat çeken husus ise "Önce YPG-YPD dağılsın sonra rapor yazılsın" koşulu oldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirtmişti.
RAPOR YAZIM SÜRECİ VE SDG MESELESİ
Gelinen son tabloda SDG, Suriye'de diz çöktü. "Teröristan" defteri kapandı. "Darbe mekanizması" hayali kuranlar ve süreci sabote edenler bozguna uğradı. SDG, Şam'ın entegrasyon anlaşmasını kabul etmek zorunda kaldı.
Rapor yazım sürecinde SDG'nin hezimetinin de ele alınacağı değerlendiriliyor.
AK PARTİ'NİN RAPORUNDA NE VAR?
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı raporda üç aşamalı yasal düzenleme öngörülüyor. Eve dönüşten infaz indirimi ve örgüt yöneticilerine yönelik adımlara kadar kapsamlı plan yer alıyor.