SDG diz çöktü... Gözler müşterek raporda! Terörsüz Türkiye Komisyonu sabotajlara rağmen toplanıyor

Terörsüz Türkiye süreci çok kritik bir dönemden geçiyor.



PKK'nın çatı yapılanması KCK ve DEM Parti "Suriye" ve "SDG" bahanesiyle süreci sabote edecek eylem ve söylemler geliştirirken; İmralı Heyeti 11. kez elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Öcalan "27 Şubat perspektifi geçerliliğini koruyor" dedi.







Suriye sahasında Ankara'nın "terörsüz bölge" hedefi doğrultusunda gelişmeler yaşandı. Suriye ordusunun Fırat'a girmesi ve Arap aşiretlerin verdiği destekle harita 48 saatte değişti. SDG diz çöküp Şam'la anlaşma imzalamak zorunda kaldı.



Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan terör koridoru ve "teröristan" masalı çökmüş oldu.







KOMİSYON RAPOR GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR



Öte yandan Terörsüz Türkiye Komisyonu, DEM Parti ve KCK'nın sabotajlarının gölgesinde "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saat 14.00'te Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında hazırlanacak ortak rapor için komisyonda yer alan partilerin temsilcileri ile bir araya gelecek.



Bilindiği üzere komisyonun çalışma süreci şubat ayında sona eriyor. Raporun bu ay içerisinde yazılması bekleniyor. Nitekim MHP de raporun bu ay içerisinde yazılacağını söylüyor.