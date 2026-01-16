Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Deyrizor düştü harita değişti: Ateşkes imzalandı!
Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki bölgeleri askerî alan ilan etti. 16 Ocak akşamı saat 22.00’de başlatılan operasyonla iki bölgenin kontrolünü ele geçiren ordu, Tel Abyad sahasından güneyde YPG/SDG’nin kontrolündeki Rakka kırsalına yönelik yeni bir harekât başlattı. Bu hamle üzerine YPG/SDG unsurları bölgeden geri çekildi. Sahadaki gelişmeler sürerken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyonu öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Takvim.com.tr, Suriye’de sahadaki dengeleri değiştiren ateşkes ve entegrasyon sürecinin tüm detaylarını aktarıyor...
Suriye ordusu, Fırat Nehri hattında terör örgütü YPG/SDG'ye karşı kapsamlı bir harekat düzenliyor.
SDG hedefleri, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı.
FIRAT'TA SDG TEMİZLİĞİ
Suriye ordusu terör hedeflerini tek tek vururken terör örgütü SDG Fırat'ın doğusuna süpürülüyor.
Rakka ve Deyrizor terörden arındırıldı. Böylelikle Suriye'de harita yeniden şekillendi.
Takvim.com.tr Suriye'de yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
SEVRA PETROL SAHASI'NIN KONTROLÜ SAĞLANDI
Suriye ordusu Rakka kırsalındaki Sevra Petrol Sahası'nın kontrolünü sağladı.
Suriye’nin güneydoğusunda yer alan Deyrizor ilindeki aşiret mensupları ise, sabah saatlerinde Fırat Nehri’ni geçerek terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına aldı.
İlin tamamını örgütten kurtaran aşiret mensupları, Suriye’nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası’nın bulunduğu bölgeyi de terör örgütü YPG/SDG’den kurtardı.
SURİYE SAHASINDA SON SÖZ TÜRKİYE’NİN
Suriye’de 8 Aralık 2024 devriminden bu yana yaşanan en kritik günlerden biri bugün geride kaldı. Sahadaki gelişmeler, Suriye denkleminde Türkiye’nin onay vermediği hiçbir yapının hayata geçirilemeyeceğini bir kez daha teyit etti.
Bu çerçevede terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye sahasındaki askeri, idari ve ekonomik varlığına ağır darbe vuran anlaşma, örgütün elindeki petrol ve gaz sahalarıyla sınır kapıları başta olmak üzere fiili kontrol alanlarını kaybettiğini resmen ortaya koydu. Ortaya çıkan tablo, terör örgütüYPG/SDG’nin yıllardır dayattığı ademi merkeziyetçi hezeyanların şah damarının kesildiği bir sürece girildiğini gösterirken, örgütün ilk kez tam entegrasyon, geri çekilme ve silahlı yapısını tasfiye etme taahhüdünü yazılı metinle kabul etmek zorunda kaldığını gözler önüne serdi.
14 MADDE İLE ÖRGÜTÜN ŞAH DAMARI KESİLDİ
Suriye Hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri arasında varılan ve 14 maddeden oluşan mutabakat, örgütün kontrol ettiği enerji kaynaklarının, sınır geçişlerinin ve güvenlik mekanizmalarının Şam’a devrini öngörüyor. Anlaşma aynı zamanda, örgütün silahlı gücünün dağıtılması, yabancı unsurların çıkarılması ve merkezi devlet yapısına zorunlu entegrasyon şartlarını içeriyor.
İŞTE ANLAŞMANIN MADDELERİ
Birinci:Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; buna paralel olarak, yeniden konuşlandırma için ön adım olarak SDG’ye bağlı tüm askerî oluşumların Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.
İkinci: Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askerî olarak tamamen ve derhal Suriye Hükümeti’ne devredilmesi. Bu, tüm sivil kurum ve tesislerin devrini ve Suriye devletinin ilgili bakanlıkları bünyesinde hâlihazırda görev yapan personelin kadroya alınmasını sağlayacak kararnamelerin derhal çıkarılmasını da kapsar.
Üçüncü: Haseke Vilayeti’ndeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi.
Dördüncü: Bölgedeki tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünün Suriye Hükümeti tarafından devralınması; kaynakların Suriye devletine geri dönüşünü güvence altına almak amacıyla düzenli güçler tarafından korunmasının sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.
Beşinci: SDG’ye bağlı tüm askerî ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından bireysel esaslara göre Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yapıları içine tam entegrasyonu; askerî rütbelerinin verilmesi, mali haklarının tanınması ve lojistik ihtiyaçlarının buna göre karşılanması.
Altıncı: Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderliğinin, eski rejimin kalıntılarını kendi saflarına katmaktan kaçınmayı ve kuzeydoğu Suriye’de bulunan eski rejim kalıntılarına ait subayların listelerini sunmayı taahhüt etmesi.
Yedinci: Siyasi katılım ve yerel temsili garanti altına almak amacıyla, Haseke Valisi görevini üstlenecek bir adayın atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması.
Sekizinci:Ayn el-Arab (Kobani) kentinden ağır askerî varlığın çekilmesi; kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir yerel polis gücünün muhafaza edilmesi.
Dokuzuncu: IŞİD tutukluları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti yapısına entegre edilmesi; böylece Suriye Hükümeti’nin bu alanlar üzerinde tam hukuki ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.
Onuncu: Ulusal ortaklığı güvence altına almak amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan ve merkezî devlet yapısı içinde üst düzey askerî, güvenlik ve sivil görevler üstlenecek adaylar listesinin kabul edilmesi.
On Birinci:Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını ve kayıtsız/vatansız kişilere ilişkin meseleler ile geçmiş on yıllardan biriken mülkiyet hakları talepleri dâhil olmak üzere hak temelli ve sivil sorunların ele alınmasını öngören 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin memnuniyetle karşılanması.
On İkinci: Suriye Demokratik Güçleri’nin, Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışındaki tüm Suriye vatandaşı olmayan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) liderleri ve üyelerinin çıkarılmasını, egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla taahhüt etmesi.
On Üçüncü: Suriye devletinin, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak terörizmle (IŞİD) mücadeleyi sürdürme taahhüdü.
On Dördüncü:Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerinin sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşüne ilişkin anlayışlar üzerinde çalışılması.
ATEŞKES İLAN EDİLDİ
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kuzeydoğu'da ateşkes ilan etti ve aşiretlere tansiyonun düşürülmesi için çağrı yaptı. Yeni anlaşma ile devleti kurumlarının doğu ve kuzeydoğu illerine girmesini öngörüyor.
RAKKA'DA YENİ OPERAYON
Suriye ordusu Rakka'da terör örgütü YPG/PKK'ya yeni bir operasyon başlattı.
RAKKA MERKEZİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KURTARILDI
Suriye'nin Rakka ilinde, halkın ve bazı aşiret unsurlarının ayaklanmasıyla kent merkezi, terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde kurtarıldı.
ŞARA İLE BARRACK GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Şara, Şam’daki Halk Sarayı’nda ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor.” ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Şara’nın davet ettiği SDG/YPG elebaşı Mazlum Abdi’nin görüşmeye katılıp katılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Söz konusu görüşme, Fırat Nehri’nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.
Fırat Nehri’nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.
HARİTA DEĞİŞİ: SDG'NİN ŞAH DAMARINA KESİK
Suriye'de Deyrizor'un YPG'nin elinden alınmasıyla birlikte harita değişti.
Güney ve orta kesimlerin ardından kuzeye ilerleyen aşiretler Rakka ve Haseke sınır hattına kadar ilerledi. Böylece Deyrizor’un tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi.
SDG'nin Ayn-ul Arab ve Kamışlı-Haseke bağlantısı kesilmek üzere.
Aşiret kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ili ikiye bölen Fırat Nehri’nin batısından gelen aşiret unsurları ile doğu yakasındaki gruplar, dün akşam saatlerinden itibaren SDG/YPG’ye karşı silahlı harekete geçti. Güney ve orta kesimlerde ilerleme sağlayan aşiret güçleri, kontrol alanlarını Rakka ve Haseke yönüne doğru genişleterek il sınırlarının büyük bölümünde hâkimiyet kurdu.
Sahadaki gelişmelerle birlikte Muheymide, Suveydan-ı Cezira, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Duvar el-Halebiyye, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havayic, Şahil, Zer, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra Sahası, Huvayic Bumasa ve Sava başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yeri aşiretlerin kontrolüne geçti.
Arap aşiretlerinin Suriye ordusuna verdiği destekle, örgütün gelir kaynakları da hedef alındı. Bölgedeki büyük petrol ve doğal gaz sahalarının kısa sürede el değiştirdiği bildirildi. Suriye ordusunun denetimine geçen alanlar arasında Ömer ve Tenk petrol sahaları ile Koniko doğal gaz sahaları, Cefra, Azba, Tayyane, Ceydu (Jidu), Malih ve Azrak petrol sahaları yer aldı.
DEYRİZOR DÜŞTÜ
Suriye’de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından kurtarıldı.
SDG'DEN SÖZDE "SEFERBERLİK" İLANI
Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna hareket etmesiyle SDG'ye bağlı sözde "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi" seferberlik ilan etti.
İşgal altında tutulan bölgelerdeki kişilere Suriye ordusuna karşı direnin çağrısı yapıldı.
ABDİ İÇİN "ŞAM" İDDİASI
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'yi bugün Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yapacağı görüşmeye davet ettiği iddia edildi.
AŞİRETLER DOĞAL GAZ VE PETROLÜ SDG'DEN ALDI
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğalgaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı
DEYRİZOR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Suriye resmi ajansı SANA, Deyrizor'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
"Deyrizor Vilayeti" başlıklı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğini korumak için, tüm kamu kurumları ve resmi daireler 18.01.2026 tarihinde kapalı olacak. Vatandaşlarımızdan evde kalmalarını ve sadece en zorunlu durumlarda dışarı çıkmalarını rica ediyoruz" denildi.
SDG'DEN SABOTAJ
Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı. SDG'liler yıllardır işgal altında tuttuğu bölgelerden kaçarken sivil yapıları ve alt yapılara terör eylemi düzenledi.
Rakka'nın su hattını bombalayarak kullanım dışı bırakaran SDG'li teröristler kentteki köprüleri de hedef aldı.
Suriye devlet ajansı SANA, terör örgütü SDG'nin Rakka kentindeki "Rashid" köprüsünü patlattığını duyurdu.
SDG'DEN RAKKA'YI SUSUZ BIRAKTI
Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna doğru ilerliyor. Tabka'dan sonra Rakka'nın kapısına dayanan Şam güçleri ve SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Terör örgütü SDG, Rakka'yı besleyen ana su hattını vurdu.
483 TERÖRİST TESLİM OLMAK İSTİYOR
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı. Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.
483 TERÖRİST TESLİM OLMAK İSTİYOR
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.
181 TERÖRİST TESLİM OLDU
Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi. Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti. Öte yandan, terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.
Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.
RAKKA'YA 5 KİLOMETRE
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştığı bildirildi.
TABKA'DA KONTROL SURİYE ORDUSUNUN
Suriye ordusunun nokta operasyonları sonrası işgal altındaki Tabka'da YPG bölgeden çekildi. O anlar A Haber özel görüntüleriyle paylaşıldı.
SURİYE GÜÇLERİ TABKA’YA İLERLİYOR
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.
Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.
Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.
Öte yandan, terör örgütü, Tabka başta olmak üzere Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.
Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.
SURİYE ORDUSU İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR
Suriye ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG/SDG'nin işgaline giren Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere yönelik düzenlediği operasyon devam ediyor.
Suriye ordu birlikleri, Fırat Nehri'nin batısında yer alan stratejik öneme sahip Tabka kentine doğru ilerledi.
RAKKA'NIN BATISINDA KONTROL
Suriye ordusu, Rakka'nın batısında yer alan Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü terör örgütü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını duyurdu.
Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusunun özel birlikleri, Rakka kentinin batı kesiminde YPG/SDG unsurlarını gafil avladı.
Haberde, Suriye ordusunun, YPG/SDG tarafından havaya uçurulmadan önce Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladığı aktarıldı.
ASKERİ HAVALİMANINDA KONTROL
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında bulunan Cirah Askeri Havalimanını terör örgütü YPG/SDG'den geri alırken, çevrede Suriye güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çatışmalar yaşanıyor.
AA muhabirinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Cirah Askeri Havalimanının kontrolünü bu sabah itibarıyla ele geçirdi.
Öte yandan, Suriye ordusu, geri aldığı Cirah Hava Havalimanı çevresinde henüz bölgeden çekilmeyen terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla çatışıyor.
Suriye ordusu, bu sabah Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere çok sayıda bölgede yeniden kontrolü sağlamıştı.
SURİYELİLERE KONUMLU UYARI
Suriye Arap Ordusu Operasyonları Dairesi, Tablada bulunan 4 numaralı konum haritasını yayımadı ve halka "PKK terör örgütü ve eski rejimin kalıntıları olan SDG örgütünün müttefikleri tarafından Suriyelilere ve ordumuza karşı terör eylemleri yapmak için kullanılan bu konumdan uzak durmalarını rica ediyoruz." açıklaması yapıldı.
2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Rakka kentinin batısındaki Dibsi Afnan beldesinde askerleri hedef aldığı saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Suriye resmi ajansı SANA, Savunma Bakanlığına bağlı Medya ve İletişim Dairesinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.
Açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin Rakka'nın batısındaki Dibsi Afnan beldesinde orduya ait güçleri kamikaze dronla hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yerel kaynaklar ise YPG/SDG'nin, Dibsi Afnan beldesini havan saldırısıyla hedef aldığını belirtti.
OPERASYON GENİŞLİYOR: HEDEF RAKKA SINIRI
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaparak, operasyonu genişletme sinyali verdi.
TERÖR DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ
Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in doğu kırsalındaki Deyr Hafir kentinde, SDG'ye ait çeşitli silahlar ve farklı türlerde mühimmat içeren bir deponun ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu deponun, kentin güvenliğinin sağlanmasının ardından iç güvenlik güçleri tarafından mahallelerde yürütülen güvenlik tarama faaliyetleri sırasında tespit edildiği belirtildi.
TÜM BİRLİKLER DEYR HAFİR'DE
Suriye İç güvenlik güçleri ile A1 birliklerinin, Halep kırsalındaki Deyr Hafir kentine güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla giriş yaptığı bildirildi.
SDG SURİYE BİRLİKLERİNİ HEDEF ALDI
Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Dairesi, SANA’ya yaptığı açıklamada, YPG/SDG'li teröristlerin Fırat’ın batısındaki bazı köy ve kasabalarda konuşlandığını, anlaşmanın uygulanmasını engellediğini ve Suriye Arap Ordusu birliklerini hedef aldığını bildirdi.
SURİYE ORDUSU RAKKA'DA
Suriye Arap Ordusu komutanı Rakka'nın batı kırsal bölgesindeki Dibsi Afnan kasabasına girmeye başladıklarını duyurdu.
DEYR HAFİR'DEN SONRA MESKENE
Suriye Arap Ordusu Operasyonları Dairesi, "Halep'in doğusundaki Meskene şehrinde tam kontrolü ele geçirdiğimizi duyuruyoruz ve güçlerimiz Dibsi Afnan kasabasına doğru ilerlemeye başladı."açıklaması yaptı ve teröristlerin işgal ettiği bölgeyi ele geçirdiklerini duyurdu.
DEYR HAFİR'DE TAM KONTROL
Suriye Arap Ordusu Operasyonları Dairesi, SANA'ya yaptığı açıklamada "Halep vilayetinin doğu kesiminde bulunan Deir Hafer şehrinde askeri kontrolümüzü tamamen sağladığımızı duyuruyoruz. Suriye Arap Ordusu güçleri, şehrin güvenliğini sağlamak ve mayınlardan ve savaş kalıntılarından temizlemek için çalışıyor."ifadelerini kullandı.
SURİYE ORDUSU DEYR HAFİR'E GİRİYOR
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu.
MAYIN TEMİZLİĞİ YAPILACAK
Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada terör örgütü YPG/SDG'ye ait ilk terörist grubunun çekilme sürecini başlattığı duyurulurken Şam'ın yakın takipte olduğu aktarıldı.
"MAYIN TEMİZLİĞİ YAPILACAK"
Öte yandan ordu tarafından sivillere çağrıda bulunularak çekilmenin ardından bölgede mayın temizliği yapılacağı ve ikinci bir talimata kadar giriş yapılmaması söylendi.
SAVUNMA BAKANLIĞI: ÇEKİLME KARARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Suriye Savunma Bakanlığı YGP'nin Fırat'ın batısındaki temas bölgelerinden çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çekilmenin tüm tesisat ve personelin Fırat Nehri'nin doğusuna taşınması durumunu yakından takip ediyoruz.
COŞKUN BAŞBUĞ: BÖLGESEL KAOS TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLER
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Bu mesele yalnızca Suriye’yi ilgilendirmiyor; merkezinde bulunduğumuz coğrafyanın yeniden şekillendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle Suriye’nin çok parçalı bir yapıya sürüklenmesi, hem bölge güvenliği hem de Türkiye’nin güvenliği açısından ciddi riskler barındırıyor. Geçmişte İran’ın Suriye sahasındaki rolü biliniyor ancak bugün gelinen noktada bölünme riski taşıyan bir İran da tüm bölge için, Türkiye dâhil, önemli bir tehdit oluşturur. Ekonomik çöküş ve olası göç dalgaları sadece Türkiye’yi değil, Avrupa’yı da etkileyebilecek boyuttadır.
İsrail’in güçlü ve üniter devletler istemediği yönündeki değerlendirmeler dikkate alındığında, bölgede ayakta kalan tek güçlü üniter devletin Türkiye olduğu görülüyor. Aynı şekilde güçlü bir Suriye’nin ya da bütünlüğünü koruyan bir İran’ın da hedef alındığı bir tablo söz konusu. Bu zincir devam ederse, ilerleyen süreçte Türkiye’nin de hedef olmayacağının garantisi yok. Bugün dünyanın dengeleriyle oynanan coğrafya tam olarak bizim merkezinde bulunduğumuz bölge.
Suriye’de ise 8 Aralık sonrası gelişmelerle birlikte sahada işlerin hem Türkiye hem de Suriye yönetimi açısından daha iyiye gittiği kanaatindeyim. Bu süreçte farklı yorumlar yapıldı, hatta Esad sonrası için karamsar senaryolar üretildi ancak bugün ortaya çıkan Suriye gerçeği çok farklı. Bölgenin artık huzur ve istikrara kavuşması gerekiyor.
Unutulmaması gereken önemli bir veri de şu: Suriye iç savaşının ardından Türkiye’ye gelen yaklaşık 3,5 milyon kişinin yüzde 17’si PKK zulmünden kaçan Kürtlerden oluşuyordu. Bu insanlara kapılarını açan ülke yine Türkiye oldu. Suriye’de yıllarca kimlik dahi verilmeyen, temel hukuki ve sosyal haklardan yoksun bırakılan Kürtler için Türkiye güvenli bir liman haline geldi"ifadelerini kullandı.
SURİYELİLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilme kararını açıklamasının ardından sokaklara çıkan vatandaşlar, zafer coşkusuyla tekbirler getirerek kutlama yaptı.
Suriye'deki bu sevinci ilk kez ekranlara taşıyan A Haber'e konuşan bir vatandaş, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Terör örgütü bize hayatı zindan etmişti. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi Esed zulmünden kurtardığı gibi YPG zulmünden de kurtardı. Her zaman bize yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
SURİYE'DE ZAFER COŞKUSU
YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilme kararını açıklamasının ardından sokaklara çıkan vatandaşlar, zafer coşkusuyla tekbirler getirerek kutlama yaptı. Suriye'deki bu sevinci ilk kez ekranlara taşıyan A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Allah'a şükürler olsun, çok mutluyuz" sözleriyle duygularını dile getirdi.
SDG'DEN GERİ VİTES
Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonla hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütün nehrin doğusuna çekileceğini öne sürerek geri vites yaptı.
Elebaş Şahin tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, çekilme işleminin “10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyeti” gösterme amacı taşıdığı savunuldu.
ÇOK NAMLULU ROKETATARLAR ATEŞLENDİ
Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattında YPG/SDG'ye ait bazı hedefleri vurdu.
Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirlenen bazı hedefler topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı.
Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.
"MİSİLLEMEMİZ BAŞLADI"
Suriye ordusundan başlatılan operasyona ilişkin açıklama geldi. Suriye ordusu, “Deyr Hafir’deki PKK terörist milislerinin ve SDG ile ittifak halindeki eski rejimin kalıntılarının mevzilerine karşı misillememiz başladı” dedi.
ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ!
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye karşı Deyr Hafir-Meskene hattında belirlediği bazı hedefleri ateş altına aldı.
SURİYE ORDUSU: BİRAZDAN DEYR HAFİR'İ VURACAĞIZ
Suriye Arap Ordusu Harekat Dairesi, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör örgütü SDG hedeflerini paylaştı.
SURİYE ORDUSU İHA DÜŞÜRDÜ
Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye ordusu insansız hava aracı düşürdüklerini duyurdu.
6 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ilinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesindeki terör örgütü YPG/SDG üyesi 6 teröristin daha silah bırakarak teslim olduğunu duyurdu.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Deyr Hafir cephesinde teslim olan YPG/SDG mensupları hakkında bilgi verildi.
Ordunun YPG/SDG mensuplarına örgütten ayrılma çağrısının ardından 6 teröristin teslim olduğu ve güvence altına alındığı kaydedildi.
Deyr Hafir bölgesinde Suriye ordusuna YPG/SDG mensuplarından çok sayıda ayrılma talebi geldiği ve güvenli bir şekilde teslim olmaları için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Öte yandan terör eylemi yapmak üzere bir YPG/SDG'linin de Deyr Hafir'den ayrılan siviller arasında yakalandığı ifade edildi.
İŞGAL ALTINDAKİ DEYR HAFİR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Suriye ordusunun olası operasyonu öncesi terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde yer alan ve Fırat Nehri'nin batısında bulunan Deyr Hafir beldesinde sessizlik hakim.
Suriye ordusunun askeri alan ilan ettiği terör örgütünün işgali altındaki Deyr Hafir beldesini havadan görüntülendi. Terör örgütünün işgalinde olan ve Suriye ordusunun askeri alan ilan ettiği Deyr Hafir'de sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı beldenin sokaklarında yaya ve araç trafiği neredeyse tamamen durmuş durumda. Deyr Hafir'in içinden geçen M15 kara yolunun tamamen boş olması ise dikkati çekti.
Suriye ordusunun, sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için insani koridor ilan ettiği M15 kara yolunun bazı noktalarının terör örgütünce beton bloklarla kapatıldığı görüldü.
Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.
Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.
Terör örgütü YPG/SDG ise muhtemel operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin geçişine engelliyor.
ABD ASKERİ DEYR HAFİR'DE!
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir bölgesine bir ABD heyetinin ulaştığı bildirildi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) edindiği bilgilere göre, ABD heyeti bölgeden ayrılana kadar Deyr Hafir'de örgüt mevzilerine Suriye ordusu tarafından herhangi bir askeri operasyon düzenlenmeyecek.
Suriye ordusu, işgal altındaki bölgeden sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla dün insani koridor oluşturmuştu. Sivillerin çıkışı için açılan insani koridorun süresinin uzatıldığı, yolun bugün de 09.00–17.00 saatleri arasında açık kalacağı duyurulmuştu.
Terör örgütü YPG/SDG'nin ise bölgeden ayrılmak isteyen sivillere silah zoruyla engel olmaya devam ediyor.