YPG/SDG’den kaos planı: DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünün devralınması amacıyla aracılar üzerinden YPG/SDG ile temas kurulduğu, ancak terör örgütünün bu talebi reddettiği bildirildi. Açıklamada, YPG/SDG'nin talebi reddetmekle kalmayıp, hapishanede tutulan DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı vurgulandı.

Suriye güçlerinin, Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama-tarama faaliyetleri yürüteceği, hapishane çevresinin ise tamamen güvenlik altına alınacağı belirtildi. Serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının yakalanması için operasyonların sürdüğü aktarıldı.

YİNE DEAŞ KARTI DEVREDE

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristlerin salınmasından doğrudan YPG/SDG'nin sorumlu olduğu ifade edildi. Bu adım, örgütün sahada sıkıştığı her dönemde "DEAŞ tehdidi" kartını yeniden devreye soktuğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında dün varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolünde bulunan DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı. Buna rağmen YPG/SDG'nin attığı bu adım, anlaşmaya aykırı bir sabotaj olarak değerlendirildi.