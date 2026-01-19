YPG/SDG’den kaos planı: DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktı
Suriye ordusu, Şeddadi’deki hapishanenin kontrolünü devralmak için YPG/SDG ile temas kurdu ancak talep reddedildi. DEAŞ üyelerinin serbest bırakılmasının ardından ordu birlikleri kente girerek arama-tarama faaliyetlerine başladı.
Terör örgütü YPG/SDG'nin, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakması bölgede yeni bir güvenlik krizine yol açtı. Suriye ordusu, yaşanan gelişme üzerine Haseke kırsalındaki Şeddadi kentine girerek harekete geçti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünün devralınması amacıyla aracılar üzerinden YPG/SDG ile temas kurulduğu, ancak terör örgütünün bu talebi reddettiği bildirildi. Açıklamada, YPG/SDG'nin talebi reddetmekle kalmayıp, hapishanede tutulan DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı vurgulandı.
ORDU ŞEDDADİ'YE GİRİŞ YAPTI
DEAŞ'lı teröristlerin salınmasının ardından, Suriye ordusu birliklerinin Şeddadi kentine girmeye başladığı kaydedilen açıklamada, "SDG'nin Şeddadi hapishanesinden DEAŞ üyelerini serbest bırakmasının ardından ordu güçleri Şeddadi'ye giriş yaptı" ifadelerine yer verildi.
Suriye güçlerinin, Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama-tarama faaliyetleri yürüteceği, hapishane çevresinin ise tamamen güvenlik altına alınacağı belirtildi. Serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının yakalanması için operasyonların sürdüğü aktarıldı.
YİNE DEAŞ KARTI DEVREDE
Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristlerin salınmasından doğrudan YPG/SDG'nin sorumlu olduğu ifade edildi. Bu adım, örgütün sahada sıkıştığı her dönemde "DEAŞ tehdidi" kartını yeniden devreye soktuğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Öte yandan, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında dün varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolünde bulunan DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı. Buna rağmen YPG/SDG'nin attığı bu adım, anlaşmaya aykırı bir sabotaj olarak değerlendirildi.