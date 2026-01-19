Ahmed Şara–Mazlum Abdi görüşmesi sonuçsuz kaldı iddiası

Suriye'de yakından takip edilen Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasındaki kritik görüşmenin sonuçsuz kaldığı iddia edildi. Ateşkesin geleceği ve terör yapılarının fesh edilerek entegrasyonu başlıklarıyla yapılan temasların, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle olumsuz tamamlandığı kaydedildi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan PYD'li terörist Foza Yusuf, Şara ile Abdi arasındaki temasların beklentileri karşılamadığını savundu. Yusuf, görüşmelerin sahadaki sorunlara çözüm üretecek bir noktaya ulaşamadığını ileri sürdü.

Şam yönetiminin müzakereler sırasında yeni talepler gündeme getirdiğini öne süren Foza Yusuf, bu taleplerin mevcut anlaşma çerçevesinde yer almadığını iddia etti. Yusuf, "Hükümet, sözde Kobani (Ayn el-Arab) ve Haseke'nin direnç gösterilmeden teslim edilmesini istiyor. Bu, yapılan anlaşmada yoktu" ifadelerini kullandı.