Suriye'de harita değiştiren harekatın perde arkası! Süreç Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yürüdü: SDG'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı

SDG 'nin masadan kaçıp Halep'e saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Surirye ordusu önce Halep'teki sorunlu mahalleleri ardından Fırat'ın batısını SDG'den temizledi. Şam 'ın Arap aşiretlerle beraber Fırat'ın doğusuna geçmesi sonra Suriye'de harita 48 saatte değişti. SDG diz çöküp Şam'la anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında, tam entegrasyonu duyurdu. SDG elebaşı Abdi ise işgal ettiği bölgelerden çekildiklerini ilan etti. Nihayetinde SDG ve Kandil, 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak 'Terörsüz Bölge' hedefini sabote etmeye kalktı. Bedelini sahada çok ağır ödedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı (Suriye Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı ) MUTABAKATIN UYGULANMASI ELZEM! Ankara, Suriye Yönetimi ve PYD/YPG-SDG arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasının ülkenin bütünlüğü, istikrarı ve ekonomik yönden gelişimi açısından elzem olduğunu vurguladı. SÜREÇ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA YÜRÜTÜLDÜ: MİT, MSB VE DIŞİŞLERİ ORGANİZE HAREKET ETTİ Güvenlik kaynakları, sürecin başından sonuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatları çerçevesinde yürütüldüğünü duyurdu.





MİT, MSB ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin bütün kurumları, Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'ye yönelik mevcut risklerin bertaraf edilmesi, yeni tehditlerin ortaya çıkmaması ve göç dalgası olmaması amacıyla yüksek bir koordinasyon içinde hareket etti.

Anlaşmanın bütünüyle uygulanması ile Suriye'nin üniter yapısının sağlamlaşacağı, ekonomik kaynakların tüm Suriyelilerin eşit bir şekilde hizmetine sunulacağı, daha da önemlisi ülkenin iç meselelerini hallederek, güçlü ve müreffeh bir Suriye'nin adımlarını atmaya başlayacağı değerlendiriliyor.



SİLAHLI KUVVETLER DIŞINDA SİLAHLI YAPI KABUL EDİLEMEZ



SDG'nin "devlet için devlet" yapısı teşkil etmesinin kabul görmeyeceğini vurgulayan güvenlik kaynakları; "Egemen bir ülkede meşru silahlı kuvvetler dışında da bir silahlı yapı teşkil edilmesi kabul edilemez niteliktedir. Nitekim bu durum her daim çatışma ve bölünme riskini beraberinde taşıyacak ve ülkeyi dış müdahalelere ve yönlendirmelere açık hale getirecektir" değerlendirmesinde bulundu.



Şam'ın etnik grupların haklarını güvence altına alan adımlarının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. Suriye'nin tüm devlet dışı yapılardan ve aktörlerden arındırılması, bu yapıların Suriye Devlet sistemine entegre olması, ülkenin tüm unsurlarının da katılımıyla meşru Suriye Hükümeti tarafından yönetilmesi gerektiği belirtildi.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Kürtlerin "eşit yurttaşlık temelinde" tüm haklarını yasal güvenceye alması "Esad Rejiminde ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören Kürtler için tarihi bir kazanım" olarak yorumlanıyor.