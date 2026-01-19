Suriye'de harita değiştiren harekatın perde arkası! Süreç Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yürüdü: SDG'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı
SDG'nin hezimete uğradığı Suriye'de harita değiştiren harekatın perde arkası netleşti. Ankara, SDG'nin sivilleri kalkan olarak kullanmasına karşın Şam'a 'sivil hassasiyeti' için daha hassas imkanlar sağladı. Süreç başından sonuna Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yürütüldü. MİT, MSB ve Dışişleri organize hareket etti. ABD ve DEAŞ Koalisyonu ile temaslar kuruldu. SDG'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı. Güvenlik kaynakları Suriye'de istikrarın Terörsüz Türkiye'nin başarısı için önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca 18 Ocak Entegrasyon Anlaşması "Suriye'de barışın garantisi" olarak değerlendiriliyor.
Suriye'de Kandil ve İsrail'in desteklediği terör koridoru ve "teröristan" planı çöktü.
SDG'nin masadan kaçıp Halep'e saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Surirye ordusu önce Halep'teki sorunlu mahalleleri ardından Fırat'ın batısını SDG'den temizledi.
Şam'ın Arap aşiretlerle beraber Fırat'ın doğusuna geçmesi sonra Suriye'de harita 48 saatte değişti. SDG diz çöküp Şam'la anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında, tam entegrasyonu duyurdu.
SDG elebaşı Abdi ise işgal ettiği bölgelerden çekildiklerini ilan etti. Nihayetinde SDG ve Kandil, 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak 'Terörsüz Bölge' hedefini sabote etmeye kalktı. Bedelini sahada çok ağır ödedi.
MUTABAKATIN UYGULANMASI ELZEM!
Ankara, Suriye Yönetimi ve PYD/YPG-SDG arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasının ülkenin bütünlüğü, istikrarı ve ekonomik yönden gelişimi açısından elzem olduğunu vurguladı.
SÜREÇ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA YÜRÜTÜLDÜ: MİT, MSB VE DIŞİŞLERİ ORGANİZE HAREKET ETTİ
Güvenlik kaynakları, sürecin başından sonuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde yürütüldüğünü duyurdu.
MİT, MSB ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin bütün kurumları, Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'ye yönelik mevcut risklerin bertaraf edilmesi, yeni tehditlerin ortaya çıkmaması ve göç dalgası olmaması amacıyla yüksek bir koordinasyon içinde hareket etti.
Anlaşmanın bütünüyle uygulanması ile Suriye'nin üniter yapısının sağlamlaşacağı, ekonomik kaynakların tüm Suriyelilerin eşit bir şekilde hizmetine sunulacağı, daha da önemlisi ülkenin iç meselelerini hallederek, güçlü ve müreffeh bir Suriye'nin adımlarını atmaya başlayacağı değerlendiriliyor.
SİLAHLI KUVVETLER DIŞINDA SİLAHLI YAPI KABUL EDİLEMEZ
SDG'nin "devlet için devlet" yapısı teşkil etmesinin kabul görmeyeceğini vurgulayan güvenlik kaynakları; "Egemen bir ülkede meşru silahlı kuvvetler dışında da bir silahlı yapı teşkil edilmesi kabul edilemez niteliktedir. Nitekim bu durum her daim çatışma ve bölünme riskini beraberinde taşıyacak ve ülkeyi dış müdahalelere ve yönlendirmelere açık hale getirecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Şam'ın etnik grupların haklarını güvence altına alan adımlarının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. Suriye'nin tüm devlet dışı yapılardan ve aktörlerden arındırılması, bu yapıların Suriye Devlet sistemine entegre olması, ülkenin tüm unsurlarının da katılımıyla meşru Suriye Hükümeti tarafından yönetilmesi gerektiği belirtildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Kürtlerin "eşit yurttaşlık temelinde" tüm haklarını yasal güvenceye alması "Esad Rejiminde ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören Kürtler için tarihi bir kazanım" olarak yorumlanıyor.
OPERASYONUN ARKA PLANINDAKİ YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Öte yandan Halep'ten Rakka'ya uzanan operasyonların arka planında Türkiye sivillerin zarar görmemesi için yoğun temaslar yürüttü. Sahadaki durum yakından takip edildi.
SDG'nin sivilleri kalkan olarak kullandığı görülürken; Şam'a sivil hassasiyetini gözeterek operasyonu daha hassas sürdürme imkanı sağlandı.
SDG'NİN ELİNDEN DEAŞ GARDİYANLIĞI ALINDI
Ankara-Şam hattındaki görüşme trafiklerinin yanı sıra; ABD ve DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ile diyalog kuruldu.
SDG'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı. Güvenlik kaynakları, DEAŞ'lı tutukluların bulunduğu kampların güvenliği ve yasal sorumluluğu Suriye hükümeti tarafından üstlenileceğini duyurdu.
Kritik alt yapı ve tesislerin zarar görmemesi için yoğun temas kurulsa da SDG su hatlarını ve köprüleri havaya uçurdu.
18 OCAK ANLAŞMASI SURİYE'DE BARIŞIN GARANTİSİ OLACAK
Ankara, Şam ve SDG'nin18 Ocak'ta imzaladığı entegrasyon anlaşması için "Suriye'nin bütün bileşenlerinin barış içerisinde yaşamasının garantisi olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- (Entegrasyon anlaşması) Suriye'nin istikrarı için temel taşlardan biri olma niteliğini taşımaktadır. Suriye'de kaos oluşması ve anlaşma zeminine varılmasına karşı duruş sergileyen tüm kesimlere rağmen varılan bu anlaşmanın hayata geçmesi yönünde cesaret ve feraset gösteren tüm tarafların ve entegrasyon sürecini destekleyen ülke ve şahısların sürece verdikleri katkı takdire şayandır.
-Öncelikle Suriye'nin ve bölgenin istikrarı için hayati önem arz eden bu anlaşmanın uygulamaya geçirilmesine ilişkin aşamalarının takip edilmesi gerek Suriye gerekse de uluslararası toplumun yükümlülüğüdür.
-Bu anlaşmanın uygulanması ile ülkenin üniter yapısının sağlamlaşacağı, ekonomik kaynakların tüm Suriyelilerin eşit bir şekilde hizmetine sunulacağı, daha da önemlisi ülkenin iç meselelerini hallederek, güçlü ve müreffeh bir Suriye'nin adımlarını atmaya başlayacağı değerlendirilmektedir.
-Bölgemizin sorunlarının bölgenin kendi gerçekleri ve dinamikleri temelinde çözümü esastır. Bu anlayış sürdürülebilir barışın ve istikrarın en etkili yoludur.
SURİYE'DE İSTİKRAR TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ
Ayrıca, Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisi, hem Ankara'nın hem de bölge ülkelerin güvenliğini esas alan Terörsüz Türkiye hedefinin tam anlamıyla başarıya ulaşması için de kritik önem arz ediyor.