Fenerbahçe'de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız

TALISCA ŞOV YAPIYOR Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, gollerine devam ediyor. Gol krallığı konusunda iddialı konumda olan Sambacı, Alanyaspor ağlarını da iki golle sarstı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız ile ilgili teknik direktör Domenico Tedesco da açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam konuyla ilgili gelen soruya, "Cevap çok basit. Bizimle kalmasını istiyorum." yanıtını verdi.

SZYMANSKI AYRILIYOR Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılıyor.



Polonyalı futbolcu için Fenerbahçe ile Rennes, 9+2 milyon euroluk bedelle anlaşmaya vardı.



Transferile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.



Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.