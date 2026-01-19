Fenerbahçe'de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Kante ve bir golcü takviyesi ile birlikte ara transfer dönemini noktalamak istiyor. Kanarya'da golcü adaylarında sürpriz bir isim liste başına çıktı. Fenerbahçe, Yoane Wissa için girişimlere başlayacak. İşte detaylar...
ZİRVEDE FARK 1'E İNDİ
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.
ALANYA'DA KALDILAR
Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanya'yı 3-2 yendikten sonra İstanbul'daki hava şartları nedeniyle geri dönemedi.
Fenerbahçe'nin uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya'dan kalkamadı.
61 YIL SONRA İLK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 61 yıl sonra bir ilki başardı.
Domenico Tedesco, Fenerbahçe tarihinde Miroslav Kokotovic (1962/63) ve Oscar Hold (1964/65)'un ardından çıktığı ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör oldu.
Fenerbahçe, 1962/63 sezonunda ligi üçüncü bitirirken 1964/65'te ise şampiyon oldu.
TALISCA ŞOV YAPIYOR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, gollerine devam ediyor.
Gol krallığı konusunda iddialı konumda olan Sambacı, Alanyaspor ağlarını da iki golle sarstı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız ile ilgili teknik direktör Domenico Tedesco da açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam konuyla ilgili gelen soruya, "Cevap çok basit. Bizimle kalmasını istiyorum." yanıtını verdi.
SZYMANSKI AYRILIYOR
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılıyor.
Polonyalı futbolcu için Fenerbahçe ile Rennes, 9+2 milyon euroluk bedelle anlaşmaya vardı.
Transferile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
EN-NESYRI İTALYA YOLCUSU
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
28 yaşındaki futbolcu ile Napoli ve Juventus ilgileniyor.
Napoli'nin hücum hattındaki Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En Nesyri için somut adım atacağı ifade edildi.
Ancak En-Nesyri'nin Juventus tercihini ön planda tuttuğu belirtildi.
KANTE BİLMECESİ
Fenerbahçe transfer komitesi, Kante transferini bitirmeye gitti. Fenerbahçeli kurmaylar Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek, 15 Ocak Perşembe akşamı N'Golo Kante transferini bitirmek için Arap yarımadasına gitti.
Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile yaptığı görüşmelerde sözleşme ve maaş konusunda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Kante transferinin resmiyete dökülmesiyle birlikte 34 yaşındaki yıldız futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ancak daha önce Kante'ye alacaklarına karşılık bonservisini teklif eden Al-Ittihad bu tutumundan vazgeçti ve transferi çıkmaza soktu.
Arap kulübünün Kante için 15 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğunun altı çizildi.
FORVETE SÜRPRİZ İSİM
Orta saha ve forvete takviye yaparak ara transfer dönemini noktalamak isteyen sarı lacivertlilerde forvete sürpriz bir aday geldi.
Kanarya, Newcastle United forması giyen Yoane Wissa ismini liste başına aldı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Kongo'lu golcü, bu sezon 8 lig maçında 1 gollük katkı sağladı.
İngiliz ekibi, golcü futbolcu için sezon başında 57.70 milyon euro ödedi.