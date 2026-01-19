İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul’da kar yağışı kentin her iki yakasında da etkisini göstermeye devam ediyor. Avrupa Yakası’nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy’de yoğun şekilde görülen yağış, Anadolu Yakası’nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar’da etkili oluyor.