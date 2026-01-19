PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün başlayan kar yağışı gece saatleri boyunca aralıksız devam etti. Yağışın ardından Üsküdar ve Çamlıca Tepesi başta olmak üzere birçok bölge beyaz örtüyle kaplandı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, sabah saatlerinde yer yer şiddetini artırdı. Kar zaman zaman tipi şeklinde yağmaya devam ederken özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha etkili oldu. İstanbul genelinde birçok noktada beyaz manzaralar oluşurken, soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla süreceği belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?

Kar yağışıyla İstanbul'un birçok noktasında binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer arttığı gözlendi.

İşte 19 Ocak Pazartesi anlık hava durumu raporu...

CANLI ANLATIM

GECE BOYU SÜRDÜ

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı, gece saatleri boyunca aralıksız devam etti. Kent genelinde etkili olan yağış, birçok noktayı beyaz örtüyle kapladı.

Çamlıca Tepesi Beyaza Büründü

Kar yağışının en yoğun hissedildiği bölgelerden biri Üsküdar oldu. Özellikle Çamlıca Tepesi, yağışın ardından tamamen beyaza büründü. Tepeye çıkan vatandaşlar, gece boyunca süren kar yağışının oluşturduğu manzaranın keyfini çıkardı.

KENT GENELİNDE BEYAZ ÖRTÜ

Gece saatleri boyunca etkisini sürdüren yağışla birlikte İstanbul’un farklı ilçelerinde de kar manzaraları oluştu. Birçok cadde ve sokak sabaha karşı beyaz örtüyle kaplandı.

KAR YAĞIŞININ GÜN BOYU SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yetkililerden alınan bilgilere göre, İstanbul’da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

TAKSİM MEYDANI'NDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Gece boyunca süren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lapa lapa yağan karla birlikte Taksim Meydanı tamamen beyaza büründü. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Fatih Vatan Caddesi’nde kar altında şemsiyeleriyle yürümekte zorlandı. Kar yağışı, kentte sabah saatlerinde de günlük yaşamı etkiledi.

9 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın için sarı kodlu kar uyarısı yayımladı.

Yapılan uyarıda, söz konusu illerde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Yetkililer, özellikle sürücüler başta olmak üzere vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul’da kar yağışı kentin her iki yakasında da etkisini göstermeye devam ediyor. Avrupa Yakası’nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy’de yoğun şekilde görülen yağış, Anadolu Yakası’nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar’da etkili oluyor.

19 OCAK MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede kar ve karla karışık yağmur beklenirken, rüzgârın bazı kesimlerde fırtına seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte bölgelerimizde il il hava durumu...

MARMARA’DA KAR VE FIRTINA ETKİLİ

Marmara Bölgesi genelinde hava çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 40 ila 70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

İstanbul: 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetli

Bursa: 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çanakkale: 4°C – Çok bulutlu

Kırklareli: 2°C – Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE’DE RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINAYA DÖNECEK

Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege’de rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

İzmir: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Manisa: —

Denizli: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Muğla: 8°C – Parçalı bulutlu

Afyonkarahisar: 0°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ'DE BULUTLU HAVA İÇ ANADOLU'DA KAR

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, iç kesimlerde rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Antalya: 14°C – Parçalı bulutlu

Adana: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Isparta: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

İç Anadolu Bölgesi çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Ankara: 1°C – Çok bulutlu

Eskişehir: 0°C – Çok bulutlu

Konya: 1°C – Çok bulutlu

Kayseri: -4°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ’DE KAR VE KUVVETLİ RÜZGAR

Batı Karadeniz genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Sinop’ta rüzgârın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bolu: -1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Düzce: 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Zonguldak: 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Sinop: 6°C – Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE YOĞUN KAR UYARISI

Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Amasya hariç birçok ilde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya: 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Samsun: 5°C – Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Trabzon: 7°C – Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Rize: 7°C – Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU’DA SERT KIŞ ŞARTLARI

Doğu Anadolu genelinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Erzurum: -4°C – Çok bulutlu, kuvvetli ve yoğun kar yağışlı

Kars: -6°C – Çok bulutlu, kuvvetli ve yoğun kar yağışlı

Malatya: 0°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Van: 1°C – Çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ DOĞUYA KAYIYOR

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Gaziantep: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

Diyarbakır: 0°C – Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Batman: 3°C – Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Mardin: 0°C – Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.