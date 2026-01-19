İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün başlayan kar yağışı gece saatleri boyunca aralıksız devam etti. Yağışın ardından Üsküdar ve Çamlıca Tepesi başta olmak üzere birçok bölge beyaz örtüyle kaplandı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, sabah saatlerinde yer yer şiddetini artırdı. Kar zaman zaman tipi şeklinde yağmaya devam ederken özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha etkili oldu. İstanbul genelinde birçok noktada beyaz manzaralar oluşurken, soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla süreceği belirtildi.
Kar yağışıyla İstanbul'un birçok noktasında binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer arttığı gözlendi.
İşte 19 Ocak Pazartesi anlık hava durumu raporu...
CANLI ANLATIM
GECE BOYU SÜRDÜ
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı, gece saatleri boyunca aralıksız devam etti. Kent genelinde etkili olan yağış, birçok noktayı beyaz örtüyle kapladı.
Çamlıca Tepesi Beyaza Büründü
Kar yağışının en yoğun hissedildiği bölgelerden biri Üsküdar oldu. Özellikle Çamlıca Tepesi, yağışın ardından tamamen beyaza büründü. Tepeye çıkan vatandaşlar, gece boyunca süren kar yağışının oluşturduğu manzaranın keyfini çıkardı.
KENT GENELİNDE BEYAZ ÖRTÜ
Gece saatleri boyunca etkisini sürdüren yağışla birlikte İstanbul’un farklı ilçelerinde de kar manzaraları oluştu. Birçok cadde ve sokak sabaha karşı beyaz örtüyle kaplandı.
KAR YAĞIŞININ GÜN BOYU SÜRMESİ BEKLENİYOR
Yetkililerden alınan bilgilere göre, İstanbul’da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.
TAKSİM MEYDANI'NDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Gece boyunca süren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lapa lapa yağan karla birlikte Taksim Meydanı tamamen beyaza büründü. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Fatih Vatan Caddesi’nde kar altında şemsiyeleriyle yürümekte zorlandı. Kar yağışı, kentte sabah saatlerinde de günlük yaşamı etkiledi.
9 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın için sarı kodlu kar uyarısı yayımladı.
Yapılan uyarıda, söz konusu illerde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Yetkililer, özellikle sürücüler başta olmak üzere vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.
İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
İstanbul’da kar yağışı kentin her iki yakasında da etkisini göstermeye devam ediyor. Avrupa Yakası’nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy’de yoğun şekilde görülen yağış, Anadolu Yakası’nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar’da etkili oluyor.
19 OCAK MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede kar ve karla karışık yağmur beklenirken, rüzgârın bazı kesimlerde fırtına seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte bölgelerimizde il il hava durumu...
MARMARA’DA KAR VE FIRTINA ETKİLİ
Marmara Bölgesi genelinde hava çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 40 ila 70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
İstanbul: 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetli
Bursa: 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çanakkale: 4°C – Çok bulutlu
Kırklareli: 2°C – Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE’DE RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINAYA DÖNECEK
Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege’de rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
İzmir: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Manisa: —
Denizli: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 8°C – Parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ'DE BULUTLU HAVA İÇ ANADOLU'DA KAR
Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, iç kesimlerde rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Antalya: 14°C – Parçalı bulutlu
Adana: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR
İç Anadolu Bölgesi çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.
Ankara: 1°C – Çok bulutlu
Eskişehir: 0°C – Çok bulutlu
Konya: 1°C – Çok bulutlu
Kayseri: -4°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ’DE KAR VE KUVVETLİ RÜZGAR
Batı Karadeniz genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Sinop’ta rüzgârın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bolu: -1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Düzce: 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak: 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Sinop: 6°C – Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE YOĞUN KAR UYARISI
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Amasya hariç birçok ilde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Samsun: 5°C – Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Trabzon: 7°C – Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Rize: 7°C – Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU’DA SERT KIŞ ŞARTLARI
Doğu Anadolu genelinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Erzurum: -4°C – Çok bulutlu, kuvvetli ve yoğun kar yağışlı
Kars: -6°C – Çok bulutlu, kuvvetli ve yoğun kar yağışlı
Malatya: 0°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Van: 1°C – Çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ DOĞUYA KAYIYOR
Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Gaziantep: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır: 0°C – Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Batman: 3°C – Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Mardin: 0°C – Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Meteoroloji yetkilileri, özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.