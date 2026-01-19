İstanbul’da kar yağdı trafik kilitlendi! İETT otobüsleri yine yolda kaldı
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kent genelinde trafik yoğunluğunu yüzde 81'e yükseltti. Kentte çok sayıda kaza meydana gelirken 2019 yılından itibaren CHP'li İBB yönetiminde çöken toplu ulaşım sistemi karlı havada da vatandaşı yolda bıraktı. Esenler'de yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü çevredeki vatandaşlar itti. Bahçelievler'de karlı yolda kayan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarparken Alibeyköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
