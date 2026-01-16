Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Kante'nin takım arkadaşına kanca
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak N'Golo Kante transferi için anlaşma sağlarken, Fransız yıldızın takım arkadaşı ve vatandaşı olan Karim Benzema transferi için de nabız yokluyor. İşte detaylar...
MUSABA'DAN MÜJDELİ HABER
Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Musaba'nın sakatlığında ciddi bir durum söz konusu olmadığını belirtti.
Musaba'nın oyundan çıkmadan önce hissettiği ağrının ardından riske edilmemek için çıkarıldığı önerildi.
Hollandalı futbolcunun, hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde oynayacağı öğrenildi.
SZYMANSKI'YE AYRILIK ÇAĞRISI
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
Polonyalı futbolcu için son dönemde Fransa'dan Rennes'in adı gündemde yer alıyor.
Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, milli takımdan oyuncusu Szymanski için transfer haberlerini değerlendirdi. Urban, Szymanski'nin oynaması için Fenerbahçe'den ayrılması gerektiğini söyledi.
Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, "Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'de oynaması pek olası değil. Kulüp değiştirmesini umuyorum çünkü onun oynamasını istiyoruz. Türkiye'de kalıp oynamazsa milli takım için büyük bir kayıp olur çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." diye konuştu.
26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
TALISCA'DAN TRANSFER MESAJI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ülkesinin basınından Placar'a açıklamalarda bulundu:
"Şu an için Brezilya'ya dönmeyeceğim. Burada hala yapmam gereken işler var. Bir gün belki Brezilya'ya dönerim. Ama birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağım, Türkiye'de çok mutluyum."
"Feira de Santana'lıyım, Bahia'nın köklü bir taraftarıyım. Ama çocukken Corinthians'a sevgi beslemeye başladım, çünkü annem Palmeiras taraftarıydı. Hep böyleydim, onunla oynamayı, onu rahatsız etmeyi severdim, bu yüzden Corinthians'ı sevmeye başladım. Bugün bana hep orada oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım."
"Beşiktaş'ta yaptıklarım saygı gördü ama her zaman o konuşmalar olur. Çok rekabet var ama ben seviyorum. Bu rekabetten hoşlanıyorum."
JUVENTUS'TA EN-NESYRI SESLERİ
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Faslı futbolcu için devreye giren Everton'ın teklifi ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Everton Youssef En-Nesyri'nin yarım dönemlik maaşı için 4.5 milyon euro ödemeyi teklif etti ve Fenerbahçe kabul etti. En-Nesyri ise bu teklife ikna olmadı.
Everton, bu teklifinde satın alma opsiyonu için de 20 milyon euro'luk bir bedeli ödemeyi göze aldı.
Everton ile birlikte Nottingham Forest ve Napoli'nin de devrede olduğu En-Nesyri için yeni bir takım iddiası da gündeme geldi.
28 yaşındaki futbolcu, son olarak Juventus'a da önerildi.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
NAPOLI DE DEVREDE
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri için devrede olduğu bilinen Napoli cephesine dair İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.
Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, İtalyan ekibi En Nesyri transferini yeniden masaya aldı.
Haberde, Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu vurgulanırken, Napoli'nin bu hamlede bazı şartları beklediği belirtildi.
Serie A temsilcisinin, hücum hattındaki Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En Nesyri için somut adım atacağı ifade edildi.
Öte yandan Lucca ve Noa Lang ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği, bu nedenle Napoli'nin transfer planlamasında önce kendi kadro dengelerini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.
CENK TOSUN'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı.
Sarı lacivertliler, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye resmi olarak bildirildi.
Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak ise Kasımpaşa iddiaları ön plana çıktı. Deneyimli forvetin, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer olmasının gündemde olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.
Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
KANTE TAMAM!
Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferini bitirmeye gitti.
Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile yaptığı görüşmelerde sözleşme ve maaş konusunda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Kante transferinin resmiyete dökülmesiyle birlikte 34 yaşındaki yıldız futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe transfer komitesi, Kante transferini bitirmeye gitti. Fenerbahçeli kurmaylar Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek, 15 Ocak Perşembe akşamı N'Golo Kante transferini bitirmek için Arap yarımadasına gitti.
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yaptığı açıklamada, "Transferle ilgili bir kaç görüşme yapmaya gidiyoruz." dedi.
Torunoğulları, ayrıca, "Taraftarlarımız mutlu olduğu zaman başkanımız da mutlu oluyor. Bizi uyutmuyor. O yüzden transfer yapmaya gidiyoruz. Birkaç görüşmemiz olacak. Onlarla ilgili görüşmeye gidiyoruz. Daha önce ayarlanan randevular bunlar." sözlerini sarf etti.
Ertan Torunoğulları, "Taraftarımız rahat olsunlar. Başkanımız, taraftarımızı seviyor. Bizden güzel haber beklesinler." diye konuştu.
Sarı-lacivertlilerin, bu uçuşun ardından Kante transferini bitirmesi bekleniyor.
BENZEMA BOMBASI
Fenerbahçe'nin Kante ile birlikte Benzema transferi için de girişimde bulunacağı öğrenildi.
Al-Ittihad ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, kulübün yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt vermedi.
Kante, Suudi Arabistan macerasına ve yüksek maaşına veda ederken Benzema'nın nasıl bir karar vereceği ise bilinmiyor.