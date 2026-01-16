Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Kante'nin takım arkadaşına kanca

Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, milli takımdan oyuncusu Szymanski için transfer haberlerini değerlendirdi. Urban, Szymanski'nin oynaması için Fenerbahçe'den ayrılması gerektiğini söyledi.





Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, "Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'de oynaması pek olası değil. Kulüp değiştirmesini umuyorum çünkü onun oynamasını istiyoruz. Türkiye'de kalıp oynamazsa milli takım için büyük bir kayıp olur çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." diye konuştu.





26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

TALISCA'DAN TRANSFER MESAJI Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ülkesinin basınından Placar'a açıklamalarda bulundu:



"Şu an için Brezilya'ya dönmeyeceğim. Burada hala yapmam gereken işler var. Bir gün belki Brezilya'ya dönerim. Ama birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağım, Türkiye'de çok mutluyum."