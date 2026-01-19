Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı!
1998 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve oyunculuk kariyerine Deli Yürek dizisindeki rolüyle hızlı bir giriş yapan Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabından paylaştığı yoga videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Yıllar önce oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine yönelen Tokuş'un esnekliği sosyal medyada gündem oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı Deli Yürek ile büyük bir popülarite yakalayan, ardından 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Tokuş, yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
EKRANLARA VEDA ETTİ
Oyunculuk kariyerini 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenerek sonlandıran Zeynep Tokuş, uzun süredir profesyonel olarak yoga eğitmenliği yapıyor.
1998 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tokuş, sosyal medya hesabında yoga videolarına da sık sık yer veriyor.
YOGA PERFORMANSI GÜNDEMDE
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, 133 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Gerçekleştirdiği zorlayıcı hareketleri ve esnekliğiyle dikkat çeken eski oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.
Tokuş'un son hali ve yoga performansı, sosyal medya platformlarında çok sayıda etkileşim alırken, paylaşımın altına esprili yorumlar da yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Deli Yürek dizisine gönderme yaptı.
İşte Zeynep Tokuş'un o videosu ve sosyal medyada yapılan bazı yorumlar...
"Ben eğilince ayakkabı bağlayamıyorum, saygı duydum"
"Şunu yapmayı denesem çoktan belim kırılmıştı"
"Elbise gibi sıkmış kendini"
"Abla bu hareketler Yusuf Miroğlu yasalarını aykırı"
"Ben bunu yaparken ambulans çağrılır"
"Hep dolaştı yaa"
"İzlerken belim ağrıdı"
"Miroğlu görmesin"
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya
Zeynep Tokuş'un son hali.
Zeynep Tokuş sosyal medya hesabında sık sık yoga yaptığı anlara yer veriyor.