PODCAST CANLI YAYIN

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı!

1998 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve oyunculuk kariyerine Deli Yürek dizisindeki rolüyle hızlı bir giriş yapan Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabından paylaştığı yoga videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Yıllar önce oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine yönelen Tokuş'un esnekliği sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı!

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı Deli Yürek ile büyük bir popülarite yakalayan, ardından 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Tokuş, yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 1

EKRANLARA VEDA ETTİ

Oyunculuk kariyerini 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenerek sonlandıran Zeynep Tokuş, uzun süredir profesyonel olarak yoga eğitmenliği yapıyor.

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 2

1998 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tokuş, sosyal medya hesabında yoga videolarına da sık sık yer veriyor.

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 3
Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı!

YOGA PERFORMANSI GÜNDEMDE

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, 133 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 4

Gerçekleştirdiği zorlayıcı hareketleri ve esnekliğiyle dikkat çeken eski oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 5

Tokuş'un son hali ve yoga performansı, sosyal medya platformlarında çok sayıda etkileşim alırken, paylaşımın altına esprili yorumlar da yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Deli Yürek dizisine gönderme yaptı.

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 6

İşte Zeynep Tokuş'un o videosu ve sosyal medyada yapılan bazı yorumlar...

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 7

"Ben eğilince ayakkabı bağlayamıyorum, saygı duydum"

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 8

"Şunu yapmayı denesem çoktan belim kırılmıştı"

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 9

"Elbise gibi sıkmış kendini"

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 10

"Abla bu hareketler Yusuf Miroğlu yasalarını aykırı"

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 11

"Ben bunu yaparken ambulans çağrılır"

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 12

"Hep dolaştı yaa"

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 13

"İzlerken belim ağrıdı"

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 14

"Miroğlu görmesin"

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 15

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 16

Zeynep Tokuş'un son hali.

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 17

Zeynep Tokuş sosyal medya hesabında sık sık yoga yaptığı anlara yer veriyor.

Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı! - 18

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler