Deli Yürek’in yıldızı Zeynep Tokuş’un yoga videosu gündem oldu: Miroğlu yasalarına aykırı!

Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı! YOGA PERFORMANSI GÜNDEMDE Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, 133 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gerçekleştirdiği zorlayıcı hareketleri ve esnekliğiyle dikkat çeken eski oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Tokuş'un son hali ve yoga performansı, sosyal medya platformlarında çok sayıda etkileşim alırken, paylaşımın altına esprili yorumlar da yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Deli Yürek dizisine gönderme yaptı.

İşte Zeynep Tokuş'un o videosu ve sosyal medyada yapılan bazı yorumlar...